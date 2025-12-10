Sürgős figyelmeztetést adott ki Kínára az IMF

Az IMF szerdán kiadott közleménye szerint Kína gazdasága 2025-ben 5,0, 2026-ban pedig 4,5 százalékkal bővülhet. Ez gyorsabb ütemet jelent, mint amellyel a szervezet még októberi előrejelzésében számolt. Ugyanakkor figyelmeztettek arra, hogy a régóta fennálló strukturális kihívások hosszabb távon fékezhetik a növekedést.

Az ellenálló növekedés ellenére jelentős egyensúlytalanságok maradnak fenn a gyenge belföldi kereslet és a deflációs nyomás miatt. A legfontosabb gazdaságpolitikai prioritás a fogyasztásvezérelt növekedési modellre való átállás

– áll a dokumentumban.

Kínának idén mindössze 11 hónapra volt szüksége ahhoz, hogy kereskedelmi többlete elérje az ezermilliárd dolláros rekordot. Ez növelheti az elégedetlenséget azokban az országokban, amelyek piacait elárasztják a világ legnagyobb ipari nemzetétől érkező olcsóbb termékek.

Kína gazdasági mérete és a fokozódó globális kereskedelmi feszültségek miatt az exportra való támaszkodás egyre kevésbé alkalmas a dinamikus növekedés fenntartására

– mondta Szonali Dzsein-Csandra, az IMF Kína-missziójának vezetője. Hozzátette: a kereskedelmi partnerekhez képest alacsony infláció a jüan reálleértékelődéséhez vezetett, ami jelenleg az exportot és a növekedést támogatja.

Az IMF becslése szerint Kína folyó fizetési mérlegének többlete 2025-ben elérheti a GDP 3,3 százalékát. A szervezet 2025 elején úgy kalkulált, hogy a jüan mintegy 8,5 százalékkal alulértékelt.

Bár az IMF elismerően szólt a kínai hatóságok fogyasztásélénkítő erőfeszítéseiről, több területen sürgősebb cselekvésre szólított fel.

Dzsein-Csandra szerint expanzívabb makrogazdasági politikára és kiegészítő reformokra van szükség a túlzott háztartási megtakarítások csökkentése érdekében. Az IMF emellett arra is felszólította Pekinget, hogy a deflációs ciklus lezárultával hajtson végre tartós költségvetési konszolidációt az államadósság stabilizálása érdekében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images