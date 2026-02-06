  • Megjelenítés
 
Összejött a nagy mutavány: betoltak az államnak 200 milliárdot a magyar biztosítók

A biztosítási szektor a magyar gazdaság egyik leginkább túladóztatott ágazata, ugyanakkor 2025 óta – a bankokhoz hasonlóan – lehetősége nyílt arra, hogy extraprofitadó-terhét állampapír-vásárlásokkal mérsékelje. Bár a biztosítók állampapírpiaci jelenléte hagyományosan nem a rövid távú optimalizálásról szól, az MNB csütörtökön közzétett adatai alapján elvégzett becslésünk szerint szektorszinten mégis sikerült elérni a kitűzött célt: mintegy 200 milliárd forinttal nőtt a biztosítók állampapír-állománya, ami több mint 50 milliárd forint adómegtakarítást jelenthetett az ágazat számára. Idén már ennek körülbelül a felével is elérhető a maximális adókedvezmény, míg a jövő évtől a – nem létező – extraprofitot terhelő különadó teljes eltörlésében bíznak a szereplők. Erről a témáról is szó lesz a Portfolio közelgő Biztosítás 2026 konferenciáján, érdemes regisztrálni a szakmai rendezvényre!
100 forintnyi befizetett díjunkból 10-15 forint különadóvá válik

A magyar gazdaság egyik, ha nem a leginkább túladóztatott szektora a biztosítási piac:

egyetlen év különadó-terhelése majdnem akkora, mint az elmúlt fél évtized Magyarországon kimutatott biztosítói nyeresége összesen.

Kétféle különadóról beszélünk a biztosítóknál:

