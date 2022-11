A generációváltás neheze még hátravan a leggazdagabb magyaroknál

Évek óta érzékelhető egy generációváltás a vagyonkezelésben, a private banking következő generációját azok az ötvenesek jelentik, akik már teljesen másképpen állnak a pénzügyekhez, digitalizációhoz, vállalkozáshoz, hitelhez, vagy vagyonhoz egyaránt – mondta Bálint Attila, a Raiffeisen Bank privátbanki üzletágának vezetője a Portfolio-nak. A szakember szerint családi viszonyok bonyolultabbá válása miatt az örökhagyó valódi szándékának megvalósulása csak akkor biztosítható, ha azokat jó előre átgondolt és létrehozott speciális struktúrák és szabályrendszerek garantálják.

Az idei ősz komoly kihívások elé állította a még rutinos befektetőket is. Elszabaduló infláció, hullámzó euró-forint árfolyam, váratlan MNB-bejelentések. Mennyire jelent ez nehézséget a privátbankok számára? Mit várnak el az ügyfelek ilyen környezetben?

Nehézséget semmiképpen sem okozott ez az időszak, hiszen éppen az a fő feladatunk, hogy az ügyfeleinket minden körülmények között átnavigáljuk a pénzügyi útvesztőkön. Erre szerződtünk, ez a feladatunk. Csendesebb időszakokban egy kicsit mindenki magabiztosabb persze, de viharos körülmények között jön igazán jól a személyre szabott bankári segítség. Ilyen szempontból intenzívebbnek, izgalmasabbnak mondanám az elmúlt bő fél évet, hiszen a háború kitörése óta valóban nehezített pályára kerültek a befektetők.

Mindezzel együtt az elmúlt időszakban is lehetett jól keresni, hogy csak egy dimenziót említsek: kifejezetten felértékelődtek a dollár, valamint az euró pozíciók.

Milyen befektetési stratégiát érdemes választani az ilyen hektikus piacokon? Vannak ehhez bevált befektetési sémák, vagy minden időszak egyedi megoldásokat kíván?

Mi az ügyfelekből indulunk ki, azaz az ő elvárásaik számunkra az irányadóak. Ebből adódóan a befektetési stratégiák jelentős szórást mutatnak, kis túlzással talán azt is mondhatom, hogy nincs két egyforma. Amiben igyekszünk mégis egységességet mutatni, az az, hogy betartjuk a portfólióépítés alapszabályait, például nem teszünk minden tojást egy kosárba, sokrétű diverzifikációt érvényesítünk és mindenkor mérlegeljük a kockázat – hozam összefüggéseket.

Találkoztak a Raiffeisen Bank privátbankárai extrémnek nevezhető megbízásokkal, különleges befektetési taktikákkal az elmúlt időszakban, vagy inkább higgadtak tudtak maradni az ügyfelek?

Természetesen mindig vannak érdekes kívánságok és felvetések, ezek teszik valójában a mi munkavállalói létünket is egy kicsit színesebbé, változatosabbá. A legjellemzőbb kategória talán az önellentmondás, amikor az ügyfél víziói szöges ellentétbe kerülnek a tervezett lépéseivel. Ha idejében tudunk konzultálni, akkor általában ezeket a helyzeteket át tudjuk beszélni és módunk nyílik a beavatkozásra.

Mik a privátbanki piac kilátásai, és mik a Raiffeisen Privátbank várakozásai a 2023-as évre? Várnak vagyon- és ügyfélszámlanövekedést saját maguk és a teljes piac tekintetében rövid távon?

Éppen a minap megjelent statisztikák árulkodnak arról, hogy negyedév/negyedév, sőt félév/félév összehasonlításban is a Raiffeisen vagyon nőtt a legintenzívebben az univerzális bankok körében. Elégedettek vagyunk ezzel az eredménnyel, hiszen organikus pályán mozogva kifejezetten jó úton vagyunk.

Az ügyfelek elégedettségét mérő kutatásaink is azt igazolják vissza, hogy érzékelhető és méltányolható is mindaz a szolgáltatás-fejlesztési törekvés, amelynek megvalósulásáért az elmúlt másfél évben hatalmas erőforrásokat mozgósítottunk.

Mik az elmúlt hónapok tapasztalatai az állampapír-kereslettel kapcsolatban? Mennyire mentek el a lakossági termékektől az intézményi papírok felé a privátbanki ügyfelek?

Az állampapírok fontos építőkövei minden egyes portfóliónak, mindezért a szerepük nem lebecsülhető. Már csak azért sem tenném ezt, mert a kockázat – hozam – hozzáférhetőség és adózás tekintetében ezek az instrumentumok rendre és határozottan jó alternatívát kínálnak. Ettől különböző kérdés, hogy az állampapírok világában is nyitott szemmel kell járni, azaz lépni szükséges, ha megjelenik egy jobb, vagy pláne sokkal jobb lehetőség. Végül arról se feledkezzünk el, hogy az állampapírok is csak egyfélét testesítenek meg a rengeteg befektetési instrumentumon belül, sok jó sztorit tehát máshol is találhatunk.

Izgalmasan alakult a dollár árfolyama is idén: mennyire keresik az ügyfelek az euró/dollár alapú befektetéseket?

Keresik természetesen, de nyilván azok jártak igazán jól, akik a dollár és euró pozíciójukat már korábban kialakították. Az elmúlt időszak elég határozottan mutatott rá a földrajzi és deviza diverzifikáció fontosságára, szinte a szemünk előtt vált elevenné és kézzelfoghatóvá a közgazdaságtan jó néhány alaptézise.

A kezdetek óta hangsúlyozzuk, hogy a fő devizákban is gondolkodni kell, továbbá tűrni is érdemes, ha esetleg azt látjuk, hogy egyik, vagy másik devizás befektetésünk nem hoz annyit, mint a honi lehetőségek némelyike. A devizakitettség ugyanis éppen akkor tud nagyban hozzájárulni a forintos portfóliónkhoz, amikor a nagy tektonikus mozgások a kisebb országok nemzeti valutáját diszpreferálják.

Évek óta napirenden vannak az ESG-szemléletű befektetések: ezek mennyire életképesek a magyar piacon 2022 őszén? Keresik ezeket az ügyfelek? Mennyire foglalkoznak az ügyfelek az ESG-szemlélettel ilyen hektikus piaci környezetben: számít a tudatosság akkor, amikor igazán nagy a tét?

Az idei évünk egyik célkitűzése az volt, hogy az új értékesítésünk negyede már ESG-szemléletű legyen. jelenleg ezen ambíció felett járunk, azaz minden reális esélyünk megvan arra, hogy az év végén már egy jól látható ügyfélvagyont a fenntarthatóság szolgálatába állítsunk. Az ügyfelek érdeklődését én nem látom ebben a kérdésben áttörőnek, ezért nekünk, mint termékgyáraknak nagyobb a felelősségünk.

Évek óta érzékelhető egy generációváltás a vagyonkezelésben - sokáig a rendszerváltás vállalkozói rétegéhez kapcsolódott ez a folyamat. Tart még ez a trend? És mik a főbb szempontok, miket mérlegelnek az ügyfelek? Kimondottan a hosszú távú befektetési termékeket keresik a generációs szempontú befektetéseknél, vagy inkább komplexebb portfóliót igyekeznek kialakítani a családok?

Igen nagyon is tart, sőt talán a neheze még hátra is van. Az első generációs vagyonfelhalmozók örökösei jellemzően nem 14 éves gyermekek, hanem 50 év körüli beállt egzisztenciával, stabil bevételekkel, családdal, esetleg hobbival rendelkező felnőttek. Ilyen szempontból a private banking piac next-genjei azok a jó ötvenesek, akik már teljesen másképpen állnak a pénzügyekhez, digitalizációhoz, vállalkozáshoz, hitelhez, vagy vagyonhoz egyaránt. Következésképpen, a szegmentációs elvek meghatározásánál és a termékfejlesztés fókuszában is külön figyelmet érdemelnek.

Minderre szükség is van, hiszen míg korábban sok magánvagyon jött ki vállalkozói számlákról, addig ma már ezek a vagyonok jellemzően különféle cégformákban maradnak és önálló kezelést igényelnek. A családi viszonyok bonyolultabbá válása miatt az örökhagyó valódi szándékának megvalósulása csak akkor biztosítható, ha azokat jó előre átgondolt és létrehozott speciális struktúrák és szabályrendszerek garantálják.

