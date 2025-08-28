Berobbantja a piacot az Otthon Start, ugrásra készen áll az MBH Bank

Portfolio Future of Finance 2025 Feltárul a pénzügyek jövője a Portfolio szeptember 18-ai konferenciáján, érdemes eljönni!

Hétfőn elindul az Otthon Start Program. Hogy készül az MBH Bank, és mivel fogják megkülönböztetni magukat a versenytársaktól?

A termék fő paraméterei valamennyi hitelintézetnél ugyanazok lesznek, mégis ki lehet tűnni több fronton is a mezőnyből. Egyrészt azzal, hogy a kérelmeket gyors ütemben dolgozzuk fel, az átfutási idők rövidek, a döntéshozatali folyamatok gördülékenyek lesznek. Az a célunk, hogy hiánytalan dokumentáció esetén akár 5 munkanapon belül döntést hozzon a bank fióki és hitelközvetítői csatornán megvalósuló igénylés esetén egyaránt. Közel 400 fiókból álló hálózatunkban országszerte megnövelt feldolgozási kapacitással készülünk az otthonteremtéssel foglalkozó részlegeken, szakértő tanácsadással és ügyintézéssel várjuk ügyfeleinket mindenhol, ráadásul 74 fiókban meghosszabbított nyitvatartással, ami azt jelenti, hogy szeptemberben minden hétfőn este 7-ig. Csoportunkhoz tartozik a Fundamenta több mint 1300 fős Személyi Bankár hálózatával, valamint az ország negyedik legnagyobb ingatlanközvetítő hálózatával. A vagyontervezési szakértők otthonukban tudják felkeresni és tájékoztatni az érdeklődőket. A hitelközvetítők számára három partnercentrumot nyitunk szeptemberben az otthonteremtési igények kiszolgálására: kettőt Budapesten, egyet Győrben. Ezek önmagukban új szintre emelik a kiszolgálást, emellett egyedi promócióval is készülünk: azoknak az ügyfeleknek, akik az MBH Banktól igénylik az Otthon Start hitelt, 100 ezer forint értékű MOL-ajándékutalványt adunk. Úgy látjuk, az ilyen lehetőségekkel élethelyzettől függetlenül szívesen élnek az ügyfelek. Mindezek mellett pedig egy egyedülálló számlacsomag-konstrukcióval is készülünk, amely

a piacon eddig nem látott, nagyon széleskörű beyond banking értékajánlatot is tartalmaz majd.

Összességében így több százezer forint értékű juttatásról beszélhetünk azon ügyfelek esetében, akik mindezt igénybe veszik.

Elképzelhetőnek tartja, hogy a bankok a kamat mértékben is versenyeznek majd? A fix 3%-os kamatláb nem kötelező, csak egy felső határ.

A CSOK Plusz tapasztalataiból kiindulva elképzelhető, hogy lesz olyan szereplő, amely jelképes kedvezményt nyújtva a maximum kamatláb alá megy. Mi úgy gondoljuk, hogy sokkal értékesebb ajánlatot tudunk kínálni az ügyfeleknek a promóciós ajánlatainkkal.

Mekkora érdeklődést tapasztal? Sokan döntöttek úgy az elmúlt két hónapban, hogy elhalasztják a hitelfelvételt, és megvárják az Otthon Start Programot?

Rendkívül élénk az érdeklődés, különösen a 18-39 év közötti korosztályból, amely valóban az első lakását szeretné megvásárolni,

továbbá az ennél idősebb szülők korosztályából is, akik gyermekük hitelfelvétele során lennének adóstársak. Augusztusban már érezhető a kivárás a piacon: kevesebb szerződést kötnek a bankok, hiszen a jogosult ügyfelek megvárják a termék bevezetését. A piaci lakáshitelekre már elindított, folyamatban lévő igényléseket, ahol az ügyfél inkább az Otthon Start hitelre váltana, újra kell ilyenkor indítani, viszont a már begyűjtött adatok és dokumentumok nem vesznek el.

Az utóbbi egy évben havonta 110 és 150 milliárd forint közötti lakáshitelt helyeztek ki a bankok. Mennyire fog ez megugrani a program hatására Ön szerint?

Szeptember 1-jétől fogadják be a bankok az igényléseket, ebben a hónapban még várhatóan nem lesz kiugró a szerződéskötések összege, októbertől viszont nagy felfutásra számítok. Az elmúlt hónapokban már havi 140-150 milliárd forintra rúgott az új lakáshitelek folyósítása a bankszektorban, várakozásaink szerint ez a negyedik negyedévben havi 220-240 milliárd forintra kúszhat fel, amiből 50-60 milliárd lehet a piaci és 170-180 milliárd az Otthon Start lakáshitel.

2025 végéig 300-350 milliárd forinttal nagyobb lakáshitel-volumenre számítok a piacon, mint amivel a program bejelentése előtt kalkuláltunk.

Magyarán az Otthon Start az első hónapokban a teljes lakáshitelezés 70-80%-át adhatja? Mekkora átlagos hitelösszegre és szerződéses darabszámra számítanak?

Hosszabb távon persze csökkenhet a programba tartozó hitelek aránya, így könnyen teljesülhet az a piaci várakozás, amely 50-60%-os Otthon Start aránnyal számol, de kezdetben ez magasabb lehet.

Az idei utolsó negyedévben 15 ezer hitelszerződés megvalósulása történhet meg, átlagosan 35-36 millió forint körüli összegben.

Nagyon szűk, esetenként negatív marzzsal lakáshiteleztek a bankok az elmúlt egy-két évben. Az új program megoldja a jövedelmezőségi problémát?

Az Otthon Start Program a banki jövedelmezőség szempontjából mindenféleképpen kedvezőbb hitel, mint a 6%-os kamat környékén nyújtott piaci lakáshitel, de a jövedelmezőség mellett leginkább ennyire fontos, hogy jelentős fellendülést hozhat mind a lakáshitelezésben, és várakozások szerint az újlakás-építésben is.

Nagy vita folyik arról, növelni fogja-e program a lakásárakat. Önnek mi a véleménye?

Attól függ, hogy az ország mely részén, milyen típusú településeken vizsgáljuk a kérdést. A program egyik kimondott célja, hogy a lakásárak emelkedését kordában tartsa.

Budapesten sem az új, sem a használt lakások esetében nem látom már jelentős terét az áremelkedésnek,

már csak azért sem, mert sok eladó szeretné, hogy beférjen a programba a kínált lakása. Talán Debrecent leszámítva a vidéki városokban fordulhat elő áremelkedés, ahol a jelenlegi átlagárak és a programban finanszírozható maximumok között van erre tér, de itt is inkább egy számjegyű vagy 10%-ot megközelítő lakásár-emelkedést hozhat a következő egy év, amelynek csak egy részéért lesz felelős az Otthon Start Program. A jogszabályi korlátok mellett mérsékelheti az áremelkedést a kínálat alkalmazkodása: évente 10-15 ezerrel több új lakás építésére számítunk, de ezek érdemben csak 2026 végén, 2027-ben kerülnek be a programba. Az albérleti piacra szintén jelentős hatása lehet a programnak, a bérleti hozamok csökkenése visszafoghatja a befektetői keresletet, és jótékonyan hathat a kínálatra.

Az árkorlátok feletti értéksávban trükközésre, visszaélésekre ösztönözheti a tranzakciós feleket a szabályozás. Lát-e biztosítékokat arra, hogy ez a jelenség ne érvényesülhessen?

Valóban lehet hallani olyan híreket a piacon, amelyek arról szólnak, hogy egyesek a berendezések, befejező munkák adásvételi szerződésen kívüli elszámolásával próbálkoznak. Nagyon fontos szempont, hogy

ezeket a bank nem tudja finanszírozni, egy ilyen megoldásnál tehát lényegesen nagyobb önerő kell.

A vevői oldalon figyelni kell arra is, hogy a programba épített árkorlátok ne jelentsék a műszaki tartalom lényeges csökkenését, ezek ellen egy műszaki szakértő segítsége érdemi támogatást jelenthet a vásárlóknak. A szokatlan szerződéses konstrukciók, színlelt szerződések nagyon magas jogi kockázatot hordoznak, így kellő körültekintésre intenék mindenkit.

Kedd reggelre megjelentek olyan jogszabályi változások, amelyek részben magát az Otthon Startot, részben a többi otthonteremtési támogatással való összehangolását érintik. Mindent tisztáztak mára a szabályozók?

Vannak még kisebb elvarrandó kérdések, de a lényeget illetően mára sikerült tiszta vizet önteni a pohárba, és az egyes otthonteremtési támogatások összehangolása is zökkenőmentes lehet. Egyedül az önerőkérdések tisztázása van még hátra, nevezetesen, hogy a 41 év alattiak számára lehetséges 10%-os önerő az idősebbek számára is lehetővé váljon.

Ez a kérdés a Magyar Nemzeti Bank kompetenciájába tartozik, várakozásaink szerint hamarosan tisztázódhat.

