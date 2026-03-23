Fellélegezhetek a legnagyobb bankok, óriási könnyítéseket terveznek a hatóságok
Az Európai Unió és az Egyesült Államok is enyhítené a bankokra vonatkozó tőkekövetelményeket. Brüsszel egy ideiglenes szorzóval semlegesítené a kereskedési könyv új szabályainak hatását, míg Washington a teljes Bázel III-csomag felpuhításán dolgozik, amely mintegy 4,8%-kal csökkentené a nyolc legnagyobb amerikai bank tőkekövetelményét. A lépések mögött a pénzügyi versenyképesség megőrzésének szándéka áll - írja a Reuters.
Az EU jövő januártól tervezi bevezetni a kereskedési könyv alapvető felülvizsgálatát (FRTB). Ez a Bázel III-csomag egyik kulcseleme, amely a bankok kereskedési tevékenységéhez kapcsolódó tőke- és jelentéstételi követelményeket szabályozza. A szabályrendszer lényege, hogy a tőkekövetelményeket jobban hozzáigazítsa a kereskedési portfóliók tényleges kockázataihoz. Brüsszel azonban a bevezetést már eddig is halogatta. Ennek oka, hogy sem az Egyesült Királyságban, sem az Egyesült Államokban nem léptek életbe az új előírások. London például egészen 2028-ra tolta ki a határidőt.

Az uniós megoldás egy úgynevezett ideiglenes szorzó bevezetése lenne.

Ez a módszer semlegesítené az FRTB-szabályok esetleges negatív tőkehatását az érintett bankoknál. Az Európai Bizottság egy tavaly indított konzultációban kiemelte, hogy a szorzó kialakításának egyszerűnek, kockázatérzékenynek és könnyen alkalmazhatónak kell lennie. Az európai bankok eközben régóta sürgetik, hogy Brüsszel ne terhelje őket olyan kötelezettségekkel, amelyekkel tengerentúli versenytársaiknak nem kell szembenézniük.

Az Egyesült Államokban ennél is nagyobb horderejű változások vannak készülőben. A Federal Reserve, az FDIC és az OCC csütörtökön

jóváhagyta azt az átfogó javaslatcsomagot, amely jelentősen könnyítene a legnagyobb amerikai bankok tőkekövetelményein.

A tervek a Bázel III úgynevezett "endgame" szabályait, a globálisan rendszerszinten jelentős bankok (GSIB) pótlékát, valamint az éves stresszteszteket egyaránt érintik. A Fed becslése szerint a nyolc legnagyobb globális amerikai bank tőkekövetelménye összességében 4,8 százalékkal csökkenne. Ez akár több tízmilliárd dollárt is felszabadíthat hitelezésre, osztalékfizetésre és saját részvények visszavásárlására.

A korábbi, 2023-as javaslat, amelyet Michael Barr, a Fed akkori felügyeleti alelnöke vezetett, még akár 16-20 százalékos tőkeemelést is előírt volna a nagybankok számára. A mostani, Michelle Bowman felügyeleti alelnök által irányított változat mindössze 1,4 százalékos emelést tartalmaz a Bázel III komponensben. Ezt azonban bőven ellensúlyozza a GSIB-pótlék 3,8 százalékos, illetve a stresszteszt-módosításokhoz kapcsolódó 4,3 százalékos mérséklés. A javaslat emellett eltörli a korábbi "kettős számítási" megközelítést (dual stack). Ez a módszer két párhuzamos számítási eljárás közül a szigorúbbat írta volna elő. Az új szabályozás ráadásul bizonyos esetekben ismét megengedi a bankoknak, hogy saját belső modelljeikkel mérjék a piaci kockázatot.

A kritikusok szerint mindez éppen akkor gyengíti a pénzügyi rendszer védőhálóját, amikor a geopolitikai és a magánhitel-piaci kockázatok meredeken emelkednek.

A Moody's elemzői hitelkockázati szempontból negatívnak minősítették a csökkenő tőkeszinteket, hozzátéve, hogy a hatás bankonként jelentősen eltérhet. A demokrata párti Michael Barr, aki a változások ellen szavazott, szükségtelennek és meggondolatlannak nevezte a javaslatokat.

A bankoknak 90 napjuk van a több ezer oldalas dokumentáció áttanulmányozására, valamint a visszajelzések benyújtására.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

