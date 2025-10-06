  • Megjelenítés
Másfél éves csúcsra száguldott a forint!
Másfél éves csúcsra száguldott a forint!

Portfolio
Kifejezetten erős héten van túl a forint a dollárral és az euróval szemben is, a hazai fizetőeszköz mindkét kulcsdevizával szemben 1 százalék körül erősödött. A forint a mostani hetet is erősen indítja az euróval szemben, miközben a dollár árfolyama a 331,2-es szint körül ingadozik.
Erősödik a dollár

A továbbra is tartó kormányzati leállás ellenére magára talált a dollár és erősödik a forinttal, valamint a többi tartalékdevizával szemben is. A zöldhasú egysége jelenleg közel 1 forintnyi árfolyam-emelkedés után jelenleg 331,8, míg az euró 1,169 dollárba kerül.

Kicsit megnyílt a magyarok pénzárcája

Augusztusban a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,8%-kal meghaladta az előző havit - jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az egy évvel korábbihoz képest 2,4%-os a növekedés, ezzel folytatódott a bolti forgalom tétova, visszafogott, de másfél-két éve tartó bővülése.

Kicsit megnyílt a magyarok pénzárcája
Másfél éves csúcsra száguldott a forint!

Erősen kezdi a napot a hazai fizetőeszköz,

amely az euróval szemben reggel másfél éves csúcsra erősödött.

Az európai devizával szemben az árfolyam jelenleg 387,82.

A dollárral szemben egyelőre nem látszik rövid távú trend, itt az árfolyam az elmúlt napokban stabilan 331 körül alakult.

Az előző hét legfontosabb eseménye az amerikai kormányzati leállás volt, mivel a demokraták és a republikánusok nem tudtak megegyezésre jutni az egészségügyi kiadásokkal kapcsolatos kérdéseket illetően. A kormányzati leállás hatására október 1-je óta a kormányzati szervek fontos gazdasági adatokat nem tesznek közzé, ezért ezalatt az idő alatt a befektetők vakon repülnek.

A leállás miatt múlt héten csak a privát szektor közölt adatokat, a foglalkoztatottsági és beszerzésimenedzser-index adatok viszont egyaránt az amerikai gazdaság rossz állapotát jelezték.

Európában ezzel szemben csendesebb héten vagyunk túl. Bár a költségvetési kockázatok továbbra is magasak, a kontinens vezető gazdaságai a korábbi évekhez képest jobb állapotban vannak.

Sorsdöntő ítélet érkezik Magyarországról, a forintot is megrángathatják

A hazai hírek közül leginkább Orbán Viktor miniszterelnök szombati bejelentésének lehet hosszú távú hatása. A miniszterelnök tájékoztatása szerint a kkv-k számára fix 3 százalékos hitelt nyújt a kormány a Széchenyi Kártya Programon keresztül. A miniszterelnök szavaiból az is kiderült, hogy a vállalati adócsökkentésről még nem döntött a kormány, ennek kidolgozása még folyamatban van. A Portfolio kérdésére Orbán Viktor elárulta, hogy az új gazdaságpolitikai lépés jövőre 60 milliárd forintos extra kiadással jár az állami kasszából.

A héten várhatóan belföldről érkezik a forintra ható legfontosabb esemény, ugyanis

péntek este jön ki az S&P Global hitelminősítése Magyarországról.

A jelenlegi adósbesorolásunk BBB-, negatív kilátással. Ha leminősítik az országot, akkor bóvli kategóriába kerül Magyarország. Azonban erre kisebb esélyt látnak egyelőre az elemzők.

A mai nap csak néhány kisebb makroadat érkezik, ezek közül a magyar és euróövezeti kiskereskedelmi adatokat érdemes leginkább figyelni. A kérdés mindkettő esetében egyforma. Tud-e folytatódni a kilábalás, vagy pedig továbbra is idő kell ahhoz, hogy jobbra forduljanak a dolgok.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Kikelt a sírból Európa legerősebb országa

Németország gazdaságát az elmúlt öt évben folyamatosan recesszió fenyegette, idén azonban megsokasodtak azok a jelek, amelyek a gazdasági növekedés beindulására utalnak. Bár a vámháború által teremtett bizonytalanság és versenyképességi hátrány némileg tompította a fellendülést segítő hatásokat, a gazdasági szereplők hangulatának javulása mutatja az irányt. A fellendülést ráadásul a német kormány élénkítő intézkedései és strukturális reformjai is segítik, amik a következő években jó eséllyel szűk 10 éve nem látott bővülést hozhatnak Európa legnagyobb gazdaságában.

Kikelt a sírból Európa legerősebb országa

