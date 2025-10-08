A devizapiac várható mozgásairól is szó lesz következő befektetői klubunkon.
394 közelében is volt az euró
A várakozásokkal nagyjából megegyező fő inflációs adat érkezett Magyarországról. Az euróval szembeni jegyzések az adat megjelenését követően a 393,80-as szintig emelkedtek.
Ez ám a jó hír: mégsem gyorsult az áremelkedés Magyarországon!
Szeptemberben 4,3%-kal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon – közölte szerda reggel a KSH. Így az infláció megegyezett az augusztusival, miközben az elemzők nagy többsége kis gyorsulásra számított. A jegybank még így sem gondolkodhat kamatcsökkentésen, hiszen a drágulási ütem meghaladja a célt.
Az üzengetés hatása
Az OTP elemzői szerda reggeli jelentésükben szintén kiemelik a keddi Portfolio konferencián elhangzott, kormányzati és jegybanki nyilatkozatok jelentőségét a kamatpolitikát illetően.
Az elemzők szerint emiatt erősödtek a hazai kamatcsökkentési várakozások, a beárazott alapkamatpálya 10 bázisponttal lejjebb tolódott és pár bázisponttal estek a kötvényhozamok, a tízéves hozam 6,8% alá süllyedt.
Az ÁKK három hónapos DKJ-aukcióján a meghirdetett 20 milliárd forintos mennyiség alig felére érkezett ajánlat, amiből az adósságkezelő 9 milliárd forintot fogadott el; az átlaghozam 6,2% lett - mutatnak rá a banki szakértők.
Innen látványos a forint alulteljesítése
A lengyel zloty-forint árfolyamának tegnapi mozgásából lehet még inkább látni, hogy a hazai fejlemények gyengítették a hazai fizetőeszközt. A PLN/HUF kurzusa ugyanis közel egyhavi csúcsra ment.
Egyhavi mélypontján várja az újabb izgalmakat a forint
A keddi kereskedésben jelentős veszteségeket szenvedett el a forint, az euróval szembeni árfolyama a 393-as szintig emelkedett a megelőző 389-es szintekről. Ez azzal függött össze, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Portfolio konferenciáján megüzente: itt az ideje a kamatcsökkentésen gondolkodni idehaza is, mert a feltételek adottak. Erre több jegybankár is reagált, de egyelőre nem tudott a forint visszaerősödni.
A forint emiatt gyengült, hiszen a kamatcsökkentések lehetőségének felmerülése és felerősödése új forgatókönyv, valamint a jegybank és kormány közötti vita kiéleződése sem tesz jót a hazai eszközök megítélésének.
Az euró-forint jegyzések a szerda reggeli kereskedést ugyanúgy a 393-as szint felett indítják.
Az EUR/HUF kurzusa egyébként szeptember 10. óta nem volt ilyen magasságokban.
A szerdai kereskedés is izgalmasnak ígérkezik, hiszen 8:30-kor jön a magyar inflációs adat, 11 órakor pedig képet kaphatunk a költségvetés szeptemberi teljesítményéről.
A dollár ellenében a tegnapi gyengülés után már több mint egyhavi mélypontról beszélünk.
A hazai fizetőeszköznek nem segít, hogy a dollár napok óta menetelésben van, és például az euróval szemben is már több mint egyhavi csúcsán jár.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Íme az első balatoni település, ahol megadóztatják az ingatlanvásárlást
A betelepülők fizethetnek.
Itt a Colossus 2 projekt - Összefog Elon Musk és az Nvidia
Épül a jövő adatközpontja.
Fontos céget vásárolt meg az IKEA
A svéd bútoróriás mesterséges intelligenciával forradalmasítja a szállítást.
Autófinanszírozási botrány rázta meg Nagy-Britanniát, horrorisztikus kártérítést fizethetnek a bankok
Úgy játszottak a jutalékokkal, ahogy nem kellett volna.
Elon Musk nagy dobása: olcsóbb Teslákat mutattak be
Hamarosan piacra kerülnek.
Van, ahol annyira szeretik Putyint, hogy egy komplett városnegyedet neveztek el róla
Így tisztelegnek a bölcs vezér személye előtt.
Mérgező gázfelhő szabadult el Németország egyik települése felett
Riasztást adtak ki a hatóságok.
Súlyos devizapiaci kockázatokra figyelmeztette a világ bankjait az IMF
Féléves Globális Pénzügyi Stabilitási Jelentésében hívta fel a figyelmet a Nemzetközi Valutaalap.
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Személyi kölcsön: Hol kaphatod meg a legjobb feltételekkel 2025 őszén?
A bérek egyre magasabbak, ami egyre biztonságosabb hitelfelvételt tesz lehetővé. Milyen a személyi kölcsönök piaca ma? Hol és hogyan kaphatsz a legkedvezőbb feltételekkel szabadon felhasználha
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Jelentős EPR díjemelés októbertől!
2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Váratlanul megszólalt a kamatról Nagy Márton, gyengült is a forint
A Budapest Economic Forum 2025 konferenciáról jelentkezik a keddi Portfolio Checklist.
Eljött a pragmatikus fejlesztések kora a logisztikai ingatlanpiacon
A sikerképlet egyre bonyolultabb.
Hónapokig tartó bizonytalanságot hozhat az elsöprő választási győzelem Csehországban
Csehország választott.