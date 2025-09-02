  • Megjelenítés
Klímakockázatok a visszapillantóban – Előremenekülési útvonalak a fenntarthatóság csúcsrendezvényén
Klímakockázatok a visszapillantóban – Előremenekülési útvonalak a fenntarthatóság csúcsrendezvényén

Számos szempontból nincs könnyű dolga a vállalatvezetőknek, amelyek között mind hangsúlyosabb, hogy egyaránt kénytelenek megfelelni a szabályozói, finanszírozási és ügyfél oldalról rájuk nehezedő fenntarthatósági elvárásoknak. És bár a jelentéstételi kötelezettségek lazulhatnak, összességében szigorodó kockázatkezelési követelményekkel kell számolni. A zöld megfeleléssel kapcsolatos összetett kérdéskörrel foglalkozik a küszöbönálló Sustainable World 2025 konferencia, amelyet kár lenne kihagyni minden olyan döntéshozónak, aki komolyan gondolja saját szervezetének zöld átállását.

Az idén újra nagyszabású rendezvény keretében gyűlnek össze a fenntarthatósághoz köthető tevékenységeket képviselő vezető szakemberek, hogy megvitassák, mely stratégiák lehetnek a leginkább célravezetők a zöld átállás megvalósítása során.

A beruházási kényszer, az innovációs nyomás, a szabályozói megfelelés és a változó tőkepiaci környezet és a geopolitika törékenysége ugyanis egyre összetettebbé teszik a vállalatok zöld átállási útját.

  • De vajon mi ilyenkor a legjobb lépés?
  • Hogyan reagálnak a vállalatvezetők az újabb és újabb kihívásokra?
  • Hogyan érinti Magyarország gazdaságát a zöld átállási cél, és milyen területeken pörögnek fel a beruházások? 

Ezzel foglalkozik az esemény első szekciója. Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkárának előadása után Pókos Gergely, az OTP Bank Zöld Program Igazgatóság ügyvezető igazgatója arról értekezik, hogy a pénzügyi szektor számára lehetőség vagy illúzió a klímaváltozás kezelése.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője a magyar gazdaság zöld irányvonalait fejtegeti, az ezzel kapcsolatos nagyképet pedig vállalatvezetői-kerekasztalban bontják az alábbi szakértők:

Klímakockázatok a visszapillantóban

Kezdünk elfordulni attól a nézettől, amikor a zöld projektek csak költségoldali teherként voltak számon tartva, egyre nő ugyanis azok csoportja, akik az évek folyamán pénzben mérhető előnyöket realizáltak a fenntartható működés, a zöld beruházások után.

  • Milyen klímakockázatokkal (fizikai és átállási) számol és modellezik a pénzügyi szektor? Milyen új kockázatokat kell beárazni
  • Milyen lépésekre készül a központi bank és mi a kereskedelmi bankok hitelkihelyezési stratégiája?
  • Melyek a finanszírozók kedvenc zöld beruházásai, projektjei? 

Ezek fedik le a kulcstémaköröket. Az MNB szemszögéből Holczinger Norbert, az MNB főosztályvezetője vázolja fel a zöld pénzügyi helyzetképet, míg Nagy Orsolya környezetvédelmi szakjogász a klímakockázatok feltérképezéséről beszél.

Nyomás a finanszírozói oldalról

De mit várnak el a finanszírozók? A részleteket Schmidt Ákos, az RSM ESG Solution ügyvezető igazgatójának moderálása mellett fejtik ki az alábbi panelrésztvevők:

ESG és riporting: egyre inkább örökzöld téma

Szó szerint örökzöld az ESG-jelentéstételi kötelezettség témája, mert bár az omnibusszal kétéves türelmi időt kaptak a következő hullámhoz tartozó vállalatok, sokan nem pihenőként tekintenek ezekre az évekre, hanem a próbariportok tökéletesítésének időszakaként. 

  • Melyek most a riportkészítés legnagyobb kihívásai a fenntarthatósági szakértők szerint? Hogyan segít a digitalizáció az adatgyűjtésben?
  • Hogyan foghatók meg a társadalmi szempontok vagy éppen a CSR-programok üzleti haszna a jelentésekben?
  • Milyen előnyökkel járhatnak az ESG-minősítések a szervezetek számára? 

E kérdésekre keressük a választ. A szekcióban az alábbi szakértők osztják meg gondolataikat:

Egy dedikált kerekasztal keretében Nagy Gréta, a Dandelion ügyvezetőjének moderálása mellett szólal meg a témában:

Mit ér az energia, ha zöld

Minden fenntarthatósági konferencia elmaradhatatlan programeleme a zöld energia szekció, ahol az alábbi szakemberek tartanak érdekfeszítő előadást:

A szekcióban két panelbeszélgetés is helyet kap. Előbb Magyarország zöld energiamixe lesz a téma a következő résztvevőkkel:

  • Beck Zsófia, kelet-közép európai energiaiparért felelős ügyvezető-igazgató partner és az integrált energiaközmű szegmens globális vezetője, BCG
  • Horváth Gergely Domonkos, vezérigazgató, MVM Zöld Generáció
  • Novák Csaba, elnök, Magyar Megújuló Energia Szövetség
  • Pokol László, vezérigazgató, Green Cloud Platform

Majd az EKR aukcióról moderál beszélgetést Baksa Bettina, az UBM Csoport ESG- fenntarthatósági felelőse

A beszélgetés résztvevői:

Zöldítés az ellátási láncokban

Az ellátási láncok zöldítése szintén komplex kihívást állít a termelő és nem termelő vállalatok elé is, hiszen nem csupán az alapanyagokról, csomagolásokról, beszerzésekről, vagy a fenntartható szállítmányozásról van szó, hanem arról is, miként tarthatók körforgásban az anyagok, a hulladékgazdálkodás miként valósítható meg a legoptimálisabban.

Legyen szó bármilyen tevékenységű vállalatról, a kérdés a jövőben is az, hogy az értéklánc legfontosabb elemei, azaz a munkavállalók hogyan lesznek értékes részesei a vállalat működésének, céljainak. A legrelevánsabb témák a szekcióban:

  • Hogyan teljesít Magyarországon a DRS-es és az azon kívüli anyagok körforgásban tartása?
  • Melyek a jó példák és gyakorlatok?
  • Hogyan lehet fenntarthatóvá alakítani a szállítmányozást vagy éppen a beszerzést?
  • Milyen kihívások jelentkeznek munkavállalói oldalról? 

Előadók, megszólalók a szekcióban:

  • Simon Anita, fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató-helyettes, Alteo Csoport
  • Runtág Tivadar, operatív igazgató, MOHU
  • Norbert Vojtko, üzletfejlesztési és szolgáltatási igazgató, Lyreco CE, SE
  • Horváth Áron, Director, Head of ESG & Sustainability Solutions CEE & Hungary, CBRE
  • Bálint Attila, magyar piacért felelős fenntarthatósági vezető, IKEA
  • Farkas Csaba, fenntarthatósági és innovációs igazgató, Mastergood
  • Haidu Katalin, anyagáram igazgató, MOHU

Az adaptáció nem várhat

A klímaadaptáció hossza folyamat, amire készülni kell. Előbb fotográfusok vallanak az általuk fotókon megélt kapcsolódó élményeikről (Kállai Márton, Stiller Ákos, Zoltai András), majd a túlélési stratégiák lesznek középpontban egy kerekasztalban Márta Irén, Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért igazgatójának moderálása mellett.

A beszélgetés résztvevői:

  • Hodik Tibor, Managing Partner, alapító, Progressive reklámügynökség, natu csoport
  • Sipos Katalin, igazgató, WWF Magyarország
  • Dr. Wassen Barbara, klímaügyekért és klímadiplomáciáért felelős utazó nagykövet, Energia- és Klímapolitikáért Felelős Államtitkári Kabinet, Energiaügyi Minisztérium

A fenntarthatósági eredmények transzparenciájáról szintén külön beszélgetéssel készülünk az alábbiak szerint:

Moderátor: Jenei Attila, partner, EY Klímaváltozási és Fenntarthatósági üzletág, EY denkstatt

A beszélgetés résztvevői:

A jövő vállalata zöld, semmi kétség

A hajrá a fenntartható vállalatok és a jövő vállalatai jegyében telik, ahol olyan kérdésekre keressük a választ, mint

  • Mitől lesz egy vállalat jövőbiztos?
  • Mit ad a mesterséges intelligencia, a digitalizációs eszközök a fenntartható vállalati működéshez?  
  • Hogyan lehet a leghatásosabban bevonni a vállalatokat, a partnereket, a munkavállalókat, a Gen Z-t a fenntarthatósági lépések megvalósításába?

Előadók:

  • Dr. Rab Árpád, trendkutató, NKE EJKK ITKI tudományos főmunkatárs, NMHH elnöki tanácsadó
  • Takács Benedek, szervezet- és sportpszichológus, tréner, HR Partner Consulting

A programot vállalati kommunikációs kerekasztal zárja, ahol a résztvevők azt járják körbe, hogyan lehet hiteles hangon megnyilvánulni a fenntarthatóságról.

A beszélgetés résztvevői:

  • Beke Zsuzsa, csoportszintű PR, CSR és kormányzati kapcsolatok vezető, Richter Gedeon Nyrt.
  • Bódi Szilvia, sales, marketing és innovációs vezető, DS Smith
  • Pantl Péter, kommunikációs és marketingigazgató, MOL Csoport

