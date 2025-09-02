Klímakockázatok a visszapillantóban – Előremenekülési útvonalak a fenntarthatóság csúcsrendezvényén

Az idén újra nagyszabású rendezvény keretében gyűlnek össze a fenntarthatósághoz köthető tevékenységeket képviselő vezető szakemberek, hogy megvitassák, mely stratégiák lehetnek a leginkább célravezetők a zöld átállás megvalósítása során.

A beruházási kényszer, az innovációs nyomás, a szabályozói megfelelés és a változó tőkepiaci környezet és a geopolitika törékenysége ugyanis egyre összetettebbé teszik a vállalatok zöld átállási útját.

De vajon mi ilyenkor a legjobb lépés?

Hogyan reagálnak a vállalatvezetők az újabb és újabb kihívásokra?

Hogyan érinti Magyarország gazdaságát a zöld átállási cél, és milyen területeken pörögnek fel a beruházások?

Ezzel foglalkozik az esemény első szekciója. Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkárának előadása után Pókos Gergely, az OTP Bank Zöld Program Igazgatóság ügyvezető igazgatója arról értekezik, hogy a pénzügyi szektor számára lehetőség vagy illúzió a klímaváltozás kezelése.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője a magyar gazdaság zöld irányvonalait fejtegeti, az ezzel kapcsolatos nagyképet pedig vállalatvezetői-kerekasztalban bontják az alábbi szakértők:

Klímakockázatok a visszapillantóban

Kezdünk elfordulni attól a nézettől, amikor a zöld projektek csak költségoldali teherként voltak számon tartva, egyre nő ugyanis azok csoportja, akik az évek folyamán pénzben mérhető előnyöket realizáltak a fenntartható működés, a zöld beruházások után.

Milyen klímakockázatokkal (fizikai és átállási) számol és modellezik a pénzügyi szektor? Milyen új kockázatokat kell beárazni

Milyen lépésekre készül a központi bank és mi a kereskedelmi bankok hitelkihelyezési stratégiája?

Melyek a finanszírozók kedvenc zöld beruházásai, projektjei?

Ezek fedik le a kulcstémaköröket. Az MNB szemszögéből Holczinger Norbert, az MNB főosztályvezetője vázolja fel a zöld pénzügyi helyzetképet, míg Nagy Orsolya környezetvédelmi szakjogász a klímakockázatok feltérképezéséről beszél.

Nyomás a finanszírozói oldalról

De mit várnak el a finanszírozók? A részleteket Schmidt Ákos, az RSM ESG Solution ügyvezető igazgatójának moderálása mellett fejtik ki az alábbi panelrésztvevők:

ESG és riporting: egyre inkább örökzöld téma

Szó szerint örökzöld az ESG-jelentéstételi kötelezettség témája, mert bár az omnibusszal kétéves türelmi időt kaptak a következő hullámhoz tartozó vállalatok, sokan nem pihenőként tekintenek ezekre az évekre, hanem a próbariportok tökéletesítésének időszakaként.

Melyek most a riportkészítés legnagyobb kihívásai a fenntarthatósági szakértők szerint? Hogyan segít a digitalizáció az adatgyűjtésben?

Hogyan foghatók meg a társadalmi szempontok vagy éppen a CSR-programok üzleti haszna a jelentésekben?

Milyen előnyökkel járhatnak az ESG-minősítések a szervezetek számára?

E kérdésekre keressük a választ. A szekcióban az alábbi szakértők osztják meg gondolataikat:

Egy dedikált kerekasztal keretében Nagy Gréta, a Dandelion ügyvezetőjének moderálása mellett szólal meg a témában:

Mit ér az energia, ha zöld

Minden fenntarthatósági konferencia elmaradhatatlan programeleme a zöld energia szekció, ahol az alábbi szakemberek tartanak érdekfeszítő előadást:

Dr. Héjj Tibor, energiaipari és ESG szakértő, Magyar Fejlesztésösztönző Iroda (MFOI)

Pokol László, vezérigazgató, Green Cloud Platform

Pál Péter, ügyvezető igazgató, Re-Energy

A szekcióban két panelbeszélgetés is helyet kap. Előbb Magyarország zöld energiamixe lesz a téma a következő résztvevőkkel:

Beck Zsófia, kelet-közép európai energiaiparért felelős ügyvezető-igazgató partner és az integrált energiaközmű szegmens globális vezetője, BCG

Horváth Gergely Domonkos, vezérigazgató, MVM Zöld Generáció

Novák Csaba, elnök, Magyar Megújuló Energia Szövetség

Pokol László, vezérigazgató, Green Cloud Platform

Majd az EKR aukcióról moderál beszélgetést Baksa Bettina, az UBM Csoport ESG- fenntarthatósági felelőse

A beszélgetés résztvevői:

Zöldítés az ellátási láncokban

Az ellátási láncok zöldítése szintén komplex kihívást állít a termelő és nem termelő vállalatok elé is, hiszen nem csupán az alapanyagokról, csomagolásokról, beszerzésekről, vagy a fenntartható szállítmányozásról van szó, hanem arról is, miként tarthatók körforgásban az anyagok, a hulladékgazdálkodás miként valósítható meg a legoptimálisabban.

Legyen szó bármilyen tevékenységű vállalatról, a kérdés a jövőben is az, hogy az értéklánc legfontosabb elemei, azaz a munkavállalók hogyan lesznek értékes részesei a vállalat működésének, céljainak. A legrelevánsabb témák a szekcióban:

Hogyan teljesít Magyarországon a DRS-es és az azon kívüli anyagok körforgásban tartása?

Melyek a jó példák és gyakorlatok?

Hogyan lehet fenntarthatóvá alakítani a szállítmányozást vagy éppen a beszerzést?

Milyen kihívások jelentkeznek munkavállalói oldalról?

Előadók, megszólalók a szekcióban:

Az adaptáció nem várhat

A klímaadaptáció hossza folyamat, amire készülni kell. Előbb fotográfusok vallanak az általuk fotókon megélt kapcsolódó élményeikről (Kállai Márton, Stiller Ákos, Zoltai András), majd a túlélési stratégiák lesznek középpontban egy kerekasztalban Márta Irén, Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért igazgatójának moderálása mellett.

A beszélgetés résztvevői:

Hodik Tibor, Managing Partner, alapító, Progressive reklámügynökség, natu csoport

Sipos Katalin, igazgató, WWF Magyarország

Dr. Wassen Barbara, klímaügyekért és klímadiplomáciáért felelős utazó nagykövet, Energia- és Klímapolitikáért Felelős Államtitkári Kabinet, Energiaügyi Minisztérium

A fenntarthatósági eredmények transzparenciájáról szintén külön beszélgetéssel készülünk az alábbiak szerint:

Moderátor: Jenei Attila, partner, EY Klímaváltozási és Fenntarthatósági üzletág, EY denkstatt

A beszélgetés résztvevői:

Andri Diána, Fenntarthatósági vezető, Decathlon Magyarország

Kertész-Káldosi Zsuzsanna, szakmai igazgató, Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége

Zincsenko-Záhorszki Márta, fenntarthatósági vezető, PPF Europe

A jövő vállalata zöld, semmi kétség

A hajrá a fenntartható vállalatok és a jövő vállalatai jegyében telik, ahol olyan kérdésekre keressük a választ, mint

Mitől lesz egy vállalat jövőbiztos?

Mit ad a mesterséges intelligencia, a digitalizációs eszközök a fenntartható vállalati működéshez?

Hogyan lehet a leghatásosabban bevonni a vállalatokat, a partnereket, a munkavállalókat, a Gen Z-t a fenntarthatósági lépések megvalósításába?

Előadók:

Dr. Rab Árpád, trendkutató, NKE EJKK ITKI tudományos főmunkatárs, NMHH elnöki tanácsadó

Takács Benedek, szervezet- és sportpszichológus, tréner, HR Partner Consulting

A programot vállalati kommunikációs kerekasztal zárja, ahol a résztvevők azt járják körbe, hogyan lehet hiteles hangon megnyilvánulni a fenntarthatóságról.

A beszélgetés résztvevői:

Beke Zsuzsa, csoportszintű PR, CSR és kormányzati kapcsolatok vezető, Richter Gedeon Nyrt.

Bódi Szilvia, sales, marketing és innovációs vezető, DS Smith

Pantl Péter, kommunikációs és marketingigazgató, MOL Csoport

