Klímakockázatok a visszapillantóban – Előremenekülési útvonalak a fenntarthatóság csúcsrendezvényén

Az idén újra nagyszabású rendezvény keretében gyűlnek össze a fenntarthatósághoz köthető tevékenységeket képviselő vezető szakemberek, hogy megvitassák, mely stratégiák lehetnek a leginkább célravezetők a zöld átállás megvalósítása során.
A beruházási kényszer, az innovációs nyomás, a szabályozói megfelelés és a változó tőkepiaci környezet és a geopolitika törékenysége ugyanis egyre összetettebbé teszik a vállalatok zöld átállási útját.
- De vajon mi ilyenkor a legjobb lépés?
- Hogyan reagálnak a vállalatvezetők az újabb és újabb kihívásokra?
- Hogyan érinti Magyarország gazdaságát a zöld átállási cél, és milyen területeken pörögnek fel a beruházások?
Ezzel foglalkozik az esemény első szekciója. Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkárának előadása után Pókos Gergely, az OTP Bank Zöld Program Igazgatóság ügyvezető igazgatója arról értekezik, hogy a pénzügyi szektor számára lehetőség vagy illúzió a klímaváltozás kezelése.
Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője a magyar gazdaság zöld irányvonalait fejtegeti, az ezzel kapcsolatos nagyképet pedig vállalatvezetői-kerekasztalban bontják az alábbi szakértők:
- Bognár Tünde, vezérigazgató, Graphisoft Park
- ifj. Chikán Attila, elnök, vezérigazgató, BCSDH, Alteo
- Jamniczky Zsolt, vezérigazgató-helyettes, E.ON Hungária Csoport
- Miklós Rozália, Managing Director, Head of the Budapest Office, MSCI
- Szilágyi Zsolt, elnök-vezérigazgató, Duna-Dráva Cement
Klímakockázatok a visszapillantóban
Kezdünk elfordulni attól a nézettől, amikor a zöld projektek csak költségoldali teherként voltak számon tartva, egyre nő ugyanis azok csoportja, akik az évek folyamán pénzben mérhető előnyöket realizáltak a fenntartható működés, a zöld beruházások után.
- Milyen klímakockázatokkal (fizikai és átállási) számol és modellezik a pénzügyi szektor? Milyen új kockázatokat kell beárazni
- Milyen lépésekre készül a központi bank és mi a kereskedelmi bankok hitelkihelyezési stratégiája?
- Melyek a finanszírozók kedvenc zöld beruházásai, projektjei?
Ezek fedik le a kulcstémaköröket. Az MNB szemszögéből Holczinger Norbert, az MNB főosztályvezetője vázolja fel a zöld pénzügyi helyzetképet, míg Nagy Orsolya környezetvédelmi szakjogász a klímakockázatok feltérképezéséről beszél.
Nyomás a finanszírozói oldalról
De mit várnak el a finanszírozók? A részleteket Schmidt Ákos, az RSM ESG Solution ügyvezető igazgatójának moderálása mellett fejtik ki az alábbi panelrésztvevők:
- Bogdán Krisztina, vezérigazgató, ING Bank
- Gólya Szilvia, vezető, OTP Bank Zöld Kompetencia Központ
- Nagy Árpád, finanszírozási és treasury igazgató, MVM
- Suba Levente, fenntarthatósági vezető, K&H Csoport
- Tölgyes Ágnes, CFO, Fenntarthatóságért felelős igazgatósági tag, Allianz Hungária
ESG és riporting: egyre inkább örökzöld téma
Szó szerint örökzöld az ESG-jelentéstételi kötelezettség témája, mert bár az omnibusszal kétéves türelmi időt kaptak a következő hullámhoz tartozó vállalatok, sokan nem pihenőként tekintenek ezekre az évekre, hanem a próbariportok tökéletesítésének időszakaként.
- Melyek most a riportkészítés legnagyobb kihívásai a fenntarthatósági szakértők szerint? Hogyan segít a digitalizáció az adatgyűjtésben?
- Hogyan foghatók meg a társadalmi szempontok vagy éppen a CSR-programok üzleti haszna a jelentésekben?
- Milyen előnyökkel járhatnak az ESG-minősítések a szervezetek számára?
E kérdésekre keressük a választ. A szekcióban az alábbi szakértők osztják meg gondolataikat:
- Molnár Csaba Gábor, ESG vezető, Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
- Varga Eszter, Senior Solution Sales Advisor, Dun & Bradstreet
- Nagy László, HR igazgató, B+N Referencia Zrt.
- Hossala Tamás, művészetterapeuta, gyermekvédelmi szakember, Bolyai Farkas Gyermekotthoni Központ
- Oláh Ágnes, marketingvezető, VEOLIA
Egy dedikált kerekasztal keretében Nagy Gréta, a Dandelion ügyvezetőjének moderálása mellett szólal meg a témában:
- Ferenczi Gergely, céginformációs üzletág igazgató, Opten
- Kovács Tímea, ESG szakértő, AutoWallis
- Mátés-Lányi Ákos, partner, Taylor Wessing
- Soós-Kovács Evelin, osztályvezető, Fenntarthatósági Teljesítmény Koordinációs Osztály, MVM
- Szemerédi Dóra Diána, ESG és vállalati kapcsolatokért felelős vezető, Gránit Pólus
Mit ér az energia, ha zöld
Minden fenntarthatósági konferencia elmaradhatatlan programeleme a zöld energia szekció, ahol az alábbi szakemberek tartanak érdekfeszítő előadást:
- Dr. Héjj Tibor, energiaipari és ESG szakértő, Magyar Fejlesztésösztönző Iroda (MFOI)
- Pokol László, vezérigazgató, Green Cloud Platform
- Pál Péter, ügyvezető igazgató, Re-Energy
A szekcióban két panelbeszélgetés is helyet kap. Előbb Magyarország zöld energiamixe lesz a téma a következő résztvevőkkel:
- Beck Zsófia, kelet-közép európai energiaiparért felelős ügyvezető-igazgató partner és az integrált energiaközmű szegmens globális vezetője, BCG
- Horváth Gergely Domonkos, vezérigazgató, MVM Zöld Generáció
- Novák Csaba, elnök, Magyar Megújuló Energia Szövetség
- Pokol László, vezérigazgató, Green Cloud Platform
Majd az EKR aukcióról moderál beszélgetést Baksa Bettina, az UBM Csoport ESG- fenntarthatósági felelőse
A beszélgetés résztvevői:
- Garai Dániel, vezérigazgató, CEEGEX
- Kálmán Péter, vezérigazgató, Óbuda Group
- Tatár Dénes, elnök, vezérigazgató, Energetikai Auditorok Szövetsége, Axing Zrt.
Zöldítés az ellátási láncokban
Az ellátási láncok zöldítése szintén komplex kihívást állít a termelő és nem termelő vállalatok elé is, hiszen nem csupán az alapanyagokról, csomagolásokról, beszerzésekről, vagy a fenntartható szállítmányozásról van szó, hanem arról is, miként tarthatók körforgásban az anyagok, a hulladékgazdálkodás miként valósítható meg a legoptimálisabban.
Legyen szó bármilyen tevékenységű vállalatról, a kérdés a jövőben is az, hogy az értéklánc legfontosabb elemei, azaz a munkavállalók hogyan lesznek értékes részesei a vállalat működésének, céljainak. A legrelevánsabb témák a szekcióban:
- Hogyan teljesít Magyarországon a DRS-es és az azon kívüli anyagok körforgásban tartása?
- Melyek a jó példák és gyakorlatok?
- Hogyan lehet fenntarthatóvá alakítani a szállítmányozást vagy éppen a beszerzést?
- Milyen kihívások jelentkeznek munkavállalói oldalról?
Előadók, megszólalók a szekcióban:
- Simon Anita, fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató-helyettes, Alteo Csoport
- Runtág Tivadar, operatív igazgató, MOHU
- Norbert Vojtko, üzletfejlesztési és szolgáltatási igazgató, Lyreco CE, SE
- Horváth Áron, Director, Head of ESG & Sustainability Solutions CEE & Hungary, CBRE
- Bálint Attila, magyar piacért felelős fenntarthatósági vezető, IKEA
- Farkas Csaba, fenntarthatósági és innovációs igazgató, Mastergood
- Haidu Katalin, anyagáram igazgató, MOHU
Az adaptáció nem várhat
A klímaadaptáció hossza folyamat, amire készülni kell. Előbb fotográfusok vallanak az általuk fotókon megélt kapcsolódó élményeikről (Kállai Márton, Stiller Ákos, Zoltai András), majd a túlélési stratégiák lesznek középpontban egy kerekasztalban Márta Irén, Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért igazgatójának moderálása mellett.
A beszélgetés résztvevői:
- Hodik Tibor, Managing Partner, alapító, Progressive reklámügynökség, natu csoport
- Sipos Katalin, igazgató, WWF Magyarország
- Dr. Wassen Barbara, klímaügyekért és klímadiplomáciáért felelős utazó nagykövet, Energia- és Klímapolitikáért Felelős Államtitkári Kabinet, Energiaügyi Minisztérium
A fenntarthatósági eredmények transzparenciájáról szintén külön beszélgetéssel készülünk az alábbiak szerint:
Moderátor: Jenei Attila, partner, EY Klímaváltozási és Fenntarthatósági üzletág, EY denkstatt
A beszélgetés résztvevői:
- Andri Diána, Fenntarthatósági vezető, Decathlon Magyarország
- Kertész-Káldosi Zsuzsanna, szakmai igazgató, Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége
- Zincsenko-Záhorszki Márta, fenntarthatósági vezető, PPF Europe
A jövő vállalata zöld, semmi kétség
A hajrá a fenntartható vállalatok és a jövő vállalatai jegyében telik, ahol olyan kérdésekre keressük a választ, mint
- Mitől lesz egy vállalat jövőbiztos?
- Mit ad a mesterséges intelligencia, a digitalizációs eszközök a fenntartható vállalati működéshez?
- Hogyan lehet a leghatásosabban bevonni a vállalatokat, a partnereket, a munkavállalókat, a Gen Z-t a fenntarthatósági lépések megvalósításába?
Előadók:
- Dr. Rab Árpád, trendkutató, NKE EJKK ITKI tudományos főmunkatárs, NMHH elnöki tanácsadó
- Takács Benedek, szervezet- és sportpszichológus, tréner, HR Partner Consulting
A programot vállalati kommunikációs kerekasztal zárja, ahol a résztvevők azt járják körbe, hogyan lehet hiteles hangon megnyilvánulni a fenntarthatóságról.
A beszélgetés résztvevői:
- Beke Zsuzsa, csoportszintű PR, CSR és kormányzati kapcsolatok vezető, Richter Gedeon Nyrt.
- Bódi Szilvia, sales, marketing és innovációs vezető, DS Smith
- Pantl Péter, kommunikációs és marketingigazgató, MOL Csoport
Klímakockázatok a visszapillantóban – Előremenekülési útvonalak a fenntarthatóság csúcsrendezvényén
ESG jelentéstétel, klímaadaptáció, zöld energia és a többiek.
