  • Megjelenítés
Szabálylazítás ide vagy oda, a fenntarthatóság stratégiai fontosságú marad a vállalatok életében
Gazdaság

Szabálylazítás ide vagy oda, a fenntarthatóság stratégiai fontosságú marad a vállalatok életében

Portfolio
A gazdasági nehézségek és a szabályozási környezet bizonytalanságai ellenére a vállalatok többsége továbbra is elkötelezett a fenntarthatósági célok mellett − ez derült ki a Portfolio Sustainable World 2025 konferencia délelőtti vállalatvezetői panelbeszélgetéséből, ahol különböző szektorok képviselői osztották meg tapasztalataikat.
Portfolio Property Investment Forum 2025
A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén 21. alkalommal!
Információ és jelentkezés

Amióta kiderült, hogy az uniós ESG-jelentéstételi kötelezettségek lazulnak, mindenki azt találgatja, hogy vajon elengedik-e a vállalatok a témát, avagy kitartanak a zöld célok megvalósítása mellett. A Portfolio Sustainable World 2025 konferencia vállalatvezetői kerekasztala a legfrissebb gyakorlati tapasztalatokat járta körül.

Bognár Tünde, a Graphisoft Park vezérigazgatója rámutatott, hogy náluk a fenntarthatóság a stratégia szerves része része. A cég annak ellenére folytatja a fenntarthatósági jelentések publikálását, hogy az új előírások szerint már nem lenne kötelező számukra. Bognár Tünde ugyanakkor kiemelte, hogy van piaci nyomás is erre vonatkozóan: a nemzetközi bérlők elvárják, hogy a bérbeadók támogassák őket zöld vállalásaik megvalósításában.

0W3A0708AkosKaiser
ifj. Chikán Attila, az Alteo vezérigazgatója

ifj. Chikán Attila, az Alteo vezérigazgatója szerint a fenntarthatósági erőfeszítések nem csökkennek, inkább átalakulnak: "Ahol a szabályozó volt a legfőbb motiváció, ott most valóban esetleg kidobták az ablakon a fenntarthatóságot és mással foglalkoznak, ahol viszont a stratégiának a része, ott erre nem kerül sor, mert a megfelelés csak egy a tényezők sorában." Hozzátette ugyanakkor, hogy

a vállalatok inkább átallokálják erőforrásaikat más fenntarthatósági célokra, és kiemelte, hogy a fenntarthatósági befektetések jelentős része megtérül.

Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária vezérigazgató-helyettese az energiaátmenet hosszú távú jellegét hangsúlyozta:

Mi években mérjük a folyamatot, tehát mi állandóan 40-50 éveket futunk, mert egy hálózati beruházást, ha ma eldöntünk, megvalósítunk, annak az életciklusa több évtized.

Példaként említette a BMW debreceni gyárával kötött 30 éves megállapodásukat, ahol 43 megawattnyi napelem telepítését végzik.

0W3A0784AkosKaiser
Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária vezérigazgató-helyettese

Szilágyi Zsolt, a Duna-Dráva Cement elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy bár a jelenlegi gazdasági és szabályozási környezet nem kedvez a magyar cementiparnak, a fenntarthatósági törekvéseiket nem állítják le. A cég új környezetbarát termékcsaládot vezetett be, amelynek környezetvédelmi lábnyoma 30 százalékkal alacsonyabb az átlagos termékeknél.

Azt gondolom, hogy a mi szerepünk gyártóknak és minden szereplőnek, hogy a környezettudatosság irányába toljuk az ipart, az építőipart és a gazdaság minden területét

fogalmazott.

Miklós Rozália, az MSCI budapesti irodájának ügyvezető igazgatója a befektetői igények változásáról beszélt. Az igény megvan a fenntarthatósági befektetésekre, amelynek piaca nem csökken, hanem átalakul, mutatott rá egy jelenségre. Kiemelte továbbá, hogy

míg a tőzsdén továbbra is nagy fókusz van az elektromobilitáson, a magánpiacokon egyre inkább előtérbe kerül a megújuló energiaforrások finanszírozása és az adaptációs projektek.

A beszélgetés során szó esett az energiabiztonság kérdéséről is. Jamniczky Zsolt felhívta a figyelmet a klímaváltozás okozta extrém időjárási események kockázataira, amelyek komoly kihívást jelentenek az energiaellátás szempontjából. Az utóbbi időszakban Európát is sújtó black-outok kapcsán megjegyezte, hogy a klímakockázatok nőnek, és sajnos nem állnak rendelkezésre mindenható megoldások.

Ifj. Chikán Attila pedig a megújuló energiaforrások diverzifikálásának fontosságát hangsúlyozta, kiemelve, hogy a naperőművek mellett szükség van más technológiákra, például szélerőművekre és energiatárolókra is.

Jó lenne tudni keverni a különböző energiákat, de ezeknek a finanszírozása nem egységes

– hívta fel a figyelmet egy valós nehézségre a fenntarthatósági projektek megvalósíthatósága kapcsán, és a naperőművek példáját említette, ahol már van jól kialakult gyakorlat, szemben pl. egy tárolófinanszírozással.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Konferencia ajánló

Portfolio Sustainable World 2025

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
horváth gábor költségvetési tanács
Gazdaság
Horváth Gábor: Már kimerítette a mozgásterét a kormány, csak a nagyobb növekedés segíthet
Pénzcentrum
Most jöhet az igazi feketeleves a háborúban: Putyin nem nyugszik, ameddig fel nem számolja Ukrajnát?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility