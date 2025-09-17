Hamarosan kezdődik az év legfontosabb kamatdöntő ülése

Ma 20 órakor kezdődik az amerikai jegybank kamatdöntő ülése, amelyet óriási várakozások előznek meg. Csúcson lévő tőzsdék, pesszimista kötvénypiacok, bajban lévő gazdaság, meg nem oldott inflációs probléma. Rég volt olyan kamatdöntő ülés, ahol ennyire ellentétes vélemények lennének a kamatdöntő ülés kimenetével kapcsolatban. Abban még egyetértés van, hogy mi lesz a döntés, hogy azután mi történik, arról már végképp különböznek a vélenyek.

A 20 órakor kezdődő kamatdöntést ebben a cikkben lehet követni, ahogy a fél órával később kezdődő sajtótájékoztatót is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images