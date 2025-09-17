  • Megjelenítés
Hamarosan kezdődik az év legfontosabb kamatdöntő ülése
Hamarosan kezdődik az év legfontosabb kamatdöntő ülése

Ma este 8 órakor érkezik az amerikai jegybank kamatdöntése, amit fél 9-kor a sajtótájékoztató követ. Az amerikai gazdasági kilátások bizonyos adtok szerint gyorsan romlanak, megint mások szerint nincs semmi baj. Az inflációt nem sikerült legyőzni, de van olyan tábor, aki szerint nem kell ezzel foglalkozni. A részvényeseknek van véleményük, hogy mi lesz. A kötvényeseknek is. De nem értenek egyet. A legtöbb befektető egyet ért a döntést illetően, de hogy az előrejelzés és az előretekintő iránymutatás mi lesz, abban nagyon különböznek a vélemények. Pedig a piacoknak és a forintnak is épp ez lenne a legfontosabb. Ebben a cikkben élőben követjük az eseményeket.
Hamarosan kezdődik az év legfontosabb kamatdöntő ülése

Ma 20 órakor kezdődik az amerikai jegybank kamatdöntő ülése, amelyet óriási várakozások előznek meg. Csúcson lévő tőzsdék, pesszimista kötvénypiacok, bajban lévő gazdaság, meg nem oldott inflációs probléma. Rég volt olyan kamatdöntő ülés, ahol ennyire ellentétes vélemények lennének a kamatdöntő ülés kimenetével kapcsolatban. Abban még egyetértés van, hogy mi lesz a döntés, hogy azután mi történik, arról már végképp különböznek a vélenyek.

A 20 órakor kezdődő kamatdöntést ebben a cikkben lehet követni, ahogy a fél órával később kezdődő sajtótájékoztatót is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

