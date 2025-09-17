Hamarosan kezdődik az év legfontosabb kamatdöntő ülése
Ma 20 órakor kezdődik az amerikai jegybank kamatdöntő ülése, amelyet óriási várakozások előznek meg. Csúcson lévő tőzsdék, pesszimista kötvénypiacok, bajban lévő gazdaság, meg nem oldott inflációs probléma. Rég volt olyan kamatdöntő ülés, ahol ennyire ellentétes vélemények lennének a kamatdöntő ülés kimenetével kapcsolatban. Abban még egyetértés van, hogy mi lesz a döntés, hogy azután mi történik, arról már végképp különböznek a vélenyek.
A 20 órakor kezdődő kamatdöntést ebben a cikkben lehet követni, ahogy a fél órával később kezdődő sajtótájékoztatót is.
Ezen áll vagy bukik a forint sorsa
Döntési ponthoz érkezett a dollár egy olyan helyzetben, amikor bivalyerős a forint. Ami a dollárral történik, azt a forint is meg fogja érezni. Napokon belül eldől, merre robban a dollár és az, hogy utána mi történik a sokat sztárolt magyar fizetőeszközzel. A helyzet nem egyszerű, de mutatjuk, mi mit figyelünk.
Ma dönt a kamatokról az amerikai jegybank - Mi lesz a befektetéseinkkel? Jöhet az esés?
Az amerikai jegybank ma hozza meg idei első nagy döntését: a piac szinte biztosra veszi a kamatvágást. A kérdés nemcsak az, hogy mekkora lesz a csökkentés, hanem, hogy mit üzen Jerome Powell a további kamatpályáról. Sokak szerint nem jó ómen, hogy történelmi csúcson van az amerikai (és sok más) részvénypiac, amikor jön a kamatvágás, és azzal el is indulhat egy nagyobb esés a piacokon. Megnéztük, mi történt korábban a tőzsdéken, amikor tőzsdei csúcson vágott a Fed. A mai kamatdöntés nemcsak Amerikát érinti, hanem a megtakarításainkat és befektetéseinket is.
A kamatdöntés, ami meghatározza, milyen éve lehet a befektetéseidnek
Gyorsan romlik az amerikai gazdaság, de az inflációs kép nem tiszta, miközben az amerikai jegybank folyamatos ostrom alatt áll. A kötvénypiac már tudja, hogyan fog dönteni a jegybank. A tőzsdék is. A baj csak az, hogy nem értenek egyet. Eközben a dollár egy 18 éves trendvonalon csücsül. Ritkán van ilyen fontos kamatdöntés, mint a mostani. Holnap több befektetés sorsa is eldőlhet: aki tudja, mire figyeljen, most jól járhat.
Why prices hike, but inflation stays the same
Popular opinion says that inflation is much higher than official figures. Some say the numbers are fixed, but there could be other explanations. The post Why prices hike, but inflation stays the same appea
