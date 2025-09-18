  • Megjelenítés
Nukleáris fegyverekkel gyakorlatoztak az oroszok, Moszkva lemásolta az ukránok titkos fegyverét – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Globál

Nukleáris fegyverekkel gyakorlatoztak az oroszok, Moszkva lemásolta az ukránok titkos fegyverét – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Portfolio
Az Egyesült Államok elkezdte ismét a fegyverszállítást Ukrajnának - úton van a megtámadott országba az első olyan fegyverszállítmány, melyet Donald Trump amerikai elnök engedélyezett - írta meg a Reuters a NATO nyilatkozata alapján. Véget ért a Zapad-2025 hadgyakorlat Fehéroroszországban – az eseményen nukleáris fegyverek és az Oresnyik stratégiai csapásmérő rendszer használatát is gyakorolták az orosz és belarusz katonák – írja a Moscow Times. Oroszország kifejlesztette saját „Starlinkjét,” a szolgáltatás hamarosan megindul – jelentette be Dmitrij Bakanov, a Roszkoszmosz vezetője. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Megosztás

Nukleáris fegyverekkel gyakorlatoztak az oroszok, Moszkva lemásolta az ukránok titkos fegyverét – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Fegyvercsomagot küld Trump Ukrajnának, ellentámadás indult a fronton - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Címlapkép forrása: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Finance 2025

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
polgárháború usa donald trump charlie kirk 2025
Globál
Polgárháború Amerikában: mi lesz, ha valósságá válik mindenki legrosszabb rémálma?
Pénzcentrum
Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility