26 milliárd euró, 40 projekt, 35 ezer munkahely - így lesz akkumulátor-nagyhatalom Magyarország

Az akkumulátoripar szempontjából (is) lényeges fejlemény, hogy az elmúlt évben a globális elektromosjármű-értékesítések 25%-kal 17 millióra nőttek, az éves akkumulátorkapacitás-igény pedig meghaladta az 1 terawattórát (TWh), ami történelmi mérföldkő.
Az elektromos autók akkupakkjának átlagára a 100 USD/kilowattóra (kWh) alá esett tavaly,
amit az iparágban széles körben a hagyományos, belsőégésű motorral hajtott autókkal szembeni versenyképesség kulcsmutatójának tartanak. Erre Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség (Hungarian Battery Association - HUBA) ügyvezetője hívta fel a figyelmet a konferencia nyitóelőadásában.
A kedvező trendek idén is folytatódnak. 2025 első három negyedévében a világszerte újonnan regisztrált elektromos járművek száma mintegy 15 millió volt, ami 27%-os növekedés a tavalyi év hasonló időszakához képest. Az európai villanyautó-piac fellendülése különösen figyelemre méltó, 2025 első félévében az eladások átlagosan 25%-kal bővültek éves összevetésben, az olyan nagy piacokon, mint Németországban, Franciaországban és az Egyesült Királyságban pedig ennél is nagyobb mértékben.
A technológia felhasználása már nem korlátozódik az elektromos járművekre,
és például nagy energiahálózatokban, építőipari berendezéseknél, a vízi szállításban és a védelmi rendszerekben is alkalmazzák.
Ugyanakkor az akkumulátortechnológia fejlesztése és gyártása területén folyó globális versenyben Európa pozíciója gyengébb, mint amilyen lehetne - fogalmazott Kaderják. Ezért a RECHARGE és BEPA európai iparági szervezetek októberi stratégiai jelentése, az "A Battery Deal for Europe" szerint gyors és összehangolt intézkedések nélkül Európa a technológiai függőségbe esést kockáztatja, az akkumulátorgyártásban való térvesztés pedig iparának alapjain túl gazdasági, geopolitikai biztonságát is veszélyezteti.
Ahogy az utóbbi válságok megmutatták, az ellenállóképesség a kulcsfontosságú ellátási láncok kontrolljánál kezdődik
- mondta a HUBA ügyvezetője.
Az európai akkumulátorágazat és üzleti környezetének a beruházások elégtelenségéhez hozzájáruló kritikus aspektusairól szólva Kaderják a szabályozások komplexitását, és ezek implementálásának késéseit is megemlítette, ami tagállami és uniós szinten is bizonytalanságokat teremt. Szintén problémát okoz, hogy az európai cégek által fizetett energiaárak, különösen a földgáz- és áramárak a többszörösei a tengerentúli és kínai versenytársaik energiaköltségeinek.
A hazai helyzetre kitérve azt mondta, jó hír, hogy a magyarországi akkumulátoripar és értéklánc felépítése 20 milliárd euró közvetlentőke-befektetést (FDI), valamint 3,7 milliárd kormányzati támogatást vonzott az elmúlt hét évben, és a trend tavaly is kitartott.
Akkumulátoripari nagyprojektet 2025-ben sem veszített el az ország, és
az előrejelzések szerint az előrejelzések szerint Magyarország Európa vezető akkumulátoripari központjává válhat 2030-ig.
A szakember a tiszta ipari átállás jelentős kibocsátáscsökkentéssel járó példájaként szólt a magyar villamosenergia-ágazat átalakulásáról, rámutatva a globális összevetésben is kiemelkedő hazai fotovoltaikus áramtermelő és az energiatároló kapacitások kiépülésére. Szavai szerint ma beruházási boom van a villamosenergia-tárolási projektek területén.
Akadnak ugyanakkor kihívások, problémák is az akkumulátoriparban. Miközben Magyarország az akkumulátorgyártás vezető ipari központjává válik, a megfelelő független tesztelő létesítmények és képességek hiányoznak, ahogyan az akkumulátor-újrahasznosító képességeket is nagymértékben nélkülözzük elmondása szerint, pedig ez jelentősen mérsékelhetné a kritikus elsődleges nyersanyagimport-igényt; továbbá, a fókuszált, akkumulátorral kapcsolatos kutatás-fejlesztési és oktatási lehetőségek és aktivitás nagyrészt még szintén hiányzik az országban - mondta Kaderják.
Szerinte a leginkább civil szervezetek által hangsúlyozott környezeti és társadalmi fenntarthatósággal kapcsolatos aggályok szükségszerűen visszafogják a szektorba történő új beruházásokat, legalábbis ideiglenesen.
Részben a kihívásokra reagálva idén magasabb szintre lépett a Magyar Akkumulátor Szövetség és a Koreai Fejlesztési Intézet együttműködése. A két intézmény, kormányaik támogatásával döntött a koreai-magyar akkumulátor együttműködési központ megalapításáról. Ennek célja fenntartható intézményi keretrendszer kialakítása Dél-Korea és Magyarország együttműködése számára az akkumulátoriparral összefüggő oktatási és K+F tevékenység területén. A kooperáció keretében végzendő tevékenységek közé tartozik közös kutatási projektek megvalósítása, európai partnerintézmények bevonásával is, akkumulátorszektor-specifikus környezeti monitoring és elemző képességek felépítése, valamint az élettartamuk végére ért akkumulátorokat kezelő megoldások fejlesztése.
Az akkumulátorágazat fejlesztésében érdekelt szereplőknek azonban várhatóan a következő években is szembe kell nézniük a környezetvédelmi aggályok, a szabályozási bizonytalanságok, a magas energiaárak és éles globális verseny jelentette kihívásokkal, Magyarországon és Európa egészében - mondta Kaderják Péter.
Magyarország részben földrajzi helyzetéből következően különleges pozícióban, az európai autógyártó és ázsiai akkumulátoripar találkozási pontján van
- mondta Nagy Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium iparügyekért felelős helyettes államtitkára.
Elmondása szerint a hazai akkumulátorágazatban megvalósult beruházások több mint 80%-a az elektromosjármű-ökoszisztémához kapcsolódik.
Egyetlen másik európai ország sem építi ilyen intenzíven akkumulátoros ökoszisztémáját
- fogalmazott a politikus, aki szerint a magyar akkugyártó kapacitás 5,5-szörösére, 250 GWh/év-re nőhet 2030-ig.
A szabályozás területén viszont még vannak teendők, és az ellátási láncot az újrahasznosításra is ki kell terjeszteni, amivel az iparág társadalmi megítélése is javítható szerinte.
A magyar akkumulátorágazat kevesebb mint egy évtized alatt az iparág egyik élenjáró szereplőjévé vált, különösen a gyártás területén, és már stratégiai központnak számít Európában - közölte Dr. Szép-Tüske Rita, a HIPA – Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgató-helyettese.
A magyar akkumulátorágazatban az elmúlt években 26,5 milliárd euró közvetlentőke-befektetésről született pozitív döntés, a több mint 40 vállalat által megvalósuló több mint 40 projekt több mint 35 ezer új állást teremthet. A 10 legnagyobb akkucellagyártóból 5 már itt van, minden főbb technológia jelen van, és Európában Magyarország rendelkezik az egyik leginkább integrált, csaknem teljes ellátási lánccal.
Az eredmények mellett a szakember is beszélt a kihívásokról; elmondása alapján ide sorolható az iparági vállalatok nyílt kommunikációjának erősítése is, amely az ágazat közvélemény általi megítélésén is változtathatna. Az európai kilátásokról szólva pedig egyebek mellett elmondta, a CISAF (Clean Industrial State Aid Framework) új állami támogatási séma bevezetése gyorsíthatja a tisztatechnológiai adaptációt.
Átadták a Magyar Akkumulátor Kiválósági Díjat
A Magyar Akkumulátor Szövetség idén először a Magyar Akkumulátor Kiválósági Díjjal ismerte el a hazai akkumulátoripar kiemelkedő teljesítményeit. A díjat az Infoware Zrt. vehette át, amely az energiatárolás területén végzett úttörő munkájával és a MAB3 akkumulátoros energiatároló projektjével érdemelte ki az elismerést. Emellett a Szövetség egy új, hiánypótló kötet kiadásával is jelentkezett. A Kun Róbert szerkesztésében megjelent Energiatárolási és akkumulátoripari alapismeretek című, novemberben megjelent kiadvány itthon előként igyekszik átfogó képet adni az akkumulátor-értéklánc teljes spektrumáról.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Terítéken a különadók – Mit jelenthet ez a Mol számára?
Befektetők, figyelem.
Egyre durvább eszközökkel támadnak a kiberbűnözők, tovább erősítik a magyar KiberPajzsot
14 tagra bővült a kezdeményezés az IVSZ – Digitális Vállalkozások Szövetsége csatlakozásával.
Bemondta az MBH: ezekbe a magyar részvényekbe érdemes most befektetni
Elhangzottak a konkrét ajánlások!
Karácsony Gergely bejelentette: évtizedek óta várt változás jön a főváros legfontosabb útján
Uniós és állami társfinanszírozással hozzák helyre a Körutat, 4,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással.
Döntött az Európai Bíróság: jogot sértett a magyar kormány
Az építőanyag-export korlátozása ellentmond az áruk szabad mozgásának.
Világosan kimondta az amerikai külügyminiszter, mennyi időre szól Magyarország szankciómentessége
Marco Rubio külügyminiszter egyértelmű választ adott.
Légtérzárat rendelt el Kína: fontos akció állhat a háttérben
Holnap lép életbe.
Kimondta a NATO egyik legerősebb tagja: még ennyi ideig húzódhat a háború Ukrajnában
Így terveznek Kijevben?
Mire jó a ragacsosságmutató?
A ragacsosságmutató szerint a hőérzet extrém mértékű lehet alacsonyabb hőmérséklet mellett is, ha magas a páratartalom.
A vagyonadó elviselhetetlen könnyűsége — avagy miért terjed a szegénység gyorsabban, ha meg akarják fékezni
Kiengedjük a tőkét a kalitkából, de zsinór van a lábán és jöhet a finánc? A vagyonadó alapötlete nem tűnik rossznak, de a megvalósítása annál inkább.... The post A vagyonadó elviselhete
A megújuló energiaforrások helyettesítő hatása
A német villamosenergia-piac tapasztalatai szerint a megújuló energiaforrások kibocsátáscsökkentő hatása csak megfelelő piaci szabályozás mellett érvényesül tartósan.
Akár több százezer forintot spórolhatsz az életbiztosításon, ha még idén megkötöd
Az életbiztosításoknál kulcsfontosságú az életkor: minél idősebben köti meg valaki, annál magasabb lesz a havi díj. Igen ám, de jellemzően nem a tényleges életkor számít, hanem a naptári
Zsiday Viktor: Ha 10 közgazdászból 10 egyetért, az nagyon veszélyes
A HOLD Alapkezelő szakemberei, Zsiday Viktor és Szőcs Gábor portfóliókezelők is színpadon voltak a Portfolio Professional Investment Day 2025 konferencián, ahol az is kiderült, hogy... The post Z
ÁNYK helyett ONYA - új korszak a NAV online nyomtatványának kitöltésében
A NAV által üzemeltetett online nyomtatványkitöltési felületekben a jelentős fejlesztés történt: az általános keretprogramon alapuló Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) hely
Top 10 osztalék részvény - 2025. november
November harmadikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Itt az fog győzni, akinek sikerül később összeomlania – Putyin kudarca rettentheti el a szuperhatalmat a totális háborútól?
A Global Insight új adásában Matura Tamás Kína-szakértővel elemzünk.
Miért áraszt el minket az illegális dohány?
A JTI Hungary Zrt. szakértőivel beszélgettünk.
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.