Hiánycikk az építőiparban a szektorokon átívelő tudásmegosztás, pedig nagyon kéne
Gazdaság

Hiánycikk az építőiparban a szektorokon átívelő tudásmegosztás, pedig nagyon kéne

Gyenge az átjárás idehaza az akadémiai és ipari szféra között, és a szektorok közötti együttműködés is inkább projektalapú, amin változtatni kell – hangsúlyozta Boros Anita, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára a Portfolio-nak. A szakember, aki a Portfolio Future of Construction konferencia előadói között szerepel, arról is beszélt, hogy a mesterséges intelligencia hogyan képes zöldíteni az ágazatot, feltéve, ha felelősen használják.

Miközben a hírek tele vannak a mesterséges intelligencia kínálta előnyökkel, szintén egyre több szó esik az adatközpontok által generált óriási környezeti terhelésről is. Ez a dilemma pedig valamelyest beárnyékolja azokat a pozitív hatásokat, amelyeket a technológia például a globális szén-dioxid kibocsátás közel 40%-áért felelős építőipar számára hozhat el.

Boros Anita, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára szerint az MI a zöld építőiparban a teljes életciklus során valóban képes hatékonyságnövelésre és környezetterhelés-csökkentésre. Mint fogalmazott: "Számos pozitív hatás azonosítható, ha következetesen és felelősen vezetjük be ezeket a technológiákat."

Környezeti terheléscsökkentés AI módra

A tervezési szakaszban az algoritmusok energetikai szimulációkkal optimalizálják az anyagválasztást, a hőszigetelési megoldásokat és az épületek tájolását, miközben az életciklusra és a karbantartási igényekre vonatkozó előrejelzések csökkentik a pazarlást és a felesleges anyagfelhasználást, mutatott rá a szakember.

A kivitelezés és az építési folyamatok digitalizálása terén az MI-alapú anyaglogisztika mérsékli a szükségtelen szállításokat és az anyagigényt, a robotizált építés és a drónfelügyelet révén csökkenthető a rework, valamint az emberi hibák előfordulása, amelyek a kutatások szerint jelentős anyag- és költségpazarlást okoznak az építőiparban

Az üzemeltetésben az intelligens épületmenedzsment-rendszerek még jelentősebb hozadékkal kecsegtetnek: valós idejű energiafogyasztás-követéssel ugyanis akár 30–40 százalékos megtakarítást eredményezhetnek. A prediktív karbantartás megelőzi a váratlan leállásokat és mérsékli az erőforrás-pazarlást. Ezen túl pedig a körforgásos gazdaság szempontjából az MI támogatja az anyagok újrafelhasználását és az életciklus-elemzéseket, különösen a beton, az acél és a fa bontási anyagainak visszaforgatásában, sorolta a további előnyöket Boros Anita.

boros-anita
Boros Anita, az NKE egyetemi tanára

Az adatközpontok energiaigényével kapcsolatos aggodalmakra reagálva a szakértő elismerte, hogy azok valóban jogosak. "A megoldás azonban nem a technológia elvetése, hanem a fenntartható digitális infrastruktúra fejlesztése" − jegyezte meg. Ennek kapcsán példaként említette, hogy több nagy technológiai vállalat már teljes egészében megújuló energiával üzemelteti adatközpontjait, míg a digitális ikrek, a zöld algoritmusfejlesztés, vagy az edge computing használata szintén óriási fenntarthatósági pluszt képvisel. Boros Anita úgy véli, hogy

az MI rövid távon energiaigényes, de hosszú távon nettó környezeti megtakarítást hoz, ha felelősen alkalmazzák.

Az innovációk sikeréhez az AI nem elég

Az ágazat "felokosítása" azonban csak az egyenlet egyik része. Az építőipari innovációk sikeréhez ugyanis ennél több kell, mivel azt az határozza meg, mennyire képes összehangoltan dolgozni az építész, a mérnök, a környezetvédelmi szakember, az informatikus, a jogász és a közgazdász, tette hozzá az NKE egyetemi tanára.

"Magyarországon ugyanakkor a szektorközi együttműködés jellemzően projektalapú és rövid távú,

gyenge az átjárás az akadémiai és az ipari szféra között, az adatmegosztás és a digitális szabványosítás pedig még gyerekcipőben jár

− mondta Boros Anita, aki Greenology Zöldinnovációs és Fenntarthatósági Tudásközpont vezetői minőségében remekül rálát a kapcsolódó folyamatokra.

A helyzet javítására több kezdeményezés működik: a BME, illetve a PTE  több kutatócsoportja, valamint a Greenology Tudásközpont, egyaránt az építőipari interdiszciplináris kutatásokat támogatja. Az olyan klaszterek mint a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara által minden évben megrendezett Pollack Expo, vagy az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének szakmai rendezvényei a szakmák közötti tudástranszfer kitűnő példái, miközben nemzetközi együttműködések – például az EU Construction 2050 Alliance programja – szintén segítik a tudásmegosztást.

A témáról bővebben lesz szó a Portfolio Future of Construction konferencián november 11-én.

Bemondta a szakértő, ez kellene a megfizethető otthon startos lakásárakhoz

A hatékonyságnövelés az építőiparban sem várhat − A legújabb megoldások egy helyen vezető szakértőktől

A jövő technológiájára váltana ez a gyártó

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

