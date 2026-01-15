Fenntarthatósági csúcsrendezvénnyel indul a tavasz

A zöld átállás elkerülhetetlensége már-már klisévé vált, a hogyantovább azonban korántsem egyértelmű a vállalatok számára.
A legalapvetőbb lépések után most a mindennapi működésbe illeszthető, valódi üzleti értéket teremtő gyakorlatok következnek. A Portfolio Green Transition & ESG egy gyakorlatorientált találkozó, ahol a leghaladóbb és a még útjuk elején járó szereplők is megoszthatják egymással a tapasztalatokat:
- mi működik,
- hol akad el a megvalósítás, és
- hogyan lesz az együttműködésből gyorsabb, költséghatékonyabb előrehaladás.
A konferencia fókuszában a legfrissebb és releváns szabályozások, a finanszírozási lehetőségek, az ESG-kritériumok és a jelentéstétel–valós gyakorlat egyensúlya áll.
Ezen túl gyakorlati eszköztár kerül napirendre: technológiák, AI és digitalizáció az átállásban, energiahatékonysági és körforgásos megoldások, valamint a beszállítókkal, fogyasztókkal és munkavállalókkal kapcsolatos kihívások kezelése.
A konferenciát 2026-ban második alkalommal rendezzük meg azért, hogy a nettó zéró kibocsátást elősegítő, bizonyított megoldásokkal és üzletfejlesztési lehetőségekkel segítsük a piacot.
Kiemelt témák:
- Halasztásból versenyelőny – Eljött a gyakorlatok ideje, a jelentéskészítés még várhat
- ESG-beszámoló és a 123 kötelezett – Mit jelent ez a beszállítók és az ellátási lánc számára?
- A beszállítói lánc reneszánsza: adatstop és a KKV-k labirintusa
- Bírságok és felelősség 2026-tól – Élesben az ESG-törvény
- Fenntartható pénzügyek és a bankszektor kiemelt szerepe
- ESG-kritériumok a finanszírozásban – Min múlik a forrásszerzés?
- Az AI szerepe ESG-monitoringban, adatelemzésben és jelentéskészítésben
- Dekarbonizációs gyakorlatok és esettanulmányok
- Cél a nettó zéró – Tervezhetőség rövid, közép és hosszú távon
- Az ECGT irányelv hazai hatásai a fogyasztóvédelemben
- Közelegnek a 2030-as célszámok – Számon kérhetőek a rosszul belőtt vállalati vállalások
Most még kedvezményesen regisztrálhat!
Early bird/kedvezményes jegyek korlátozott ideig és darabszámban érhetők el. Javasoljuk a mielőbbi regisztrációt, hogy biztosítsa helyét és a kedvező árat.
Regisztráljon most, hozza el kollégáit is, és váltson a tervezésről működő megoldásokra – egy nap, amely kézzelfogható tudással és új üzleti kapcsolatokkal térül meg.
Címlapkép forrása: Portfolio
