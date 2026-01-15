  • Megjelenítés
Fenntarthatósági csúcsrendezvénnyel indul a tavasz
Fenntarthatósági csúcsrendezvénnyel indul a tavasz

Március elején visszatér a Portfolio gyakorlatorientált fenntarthatósági konferenciája, a Green Transition & ESG, ahol az érdeklődők működő megoldásokkal és a legújabb vonatkozó elvárások gyakorlati értelmezésével ismerkedhetnek meg első kézből. Kedvezményes jegyek korlátozott ideig elérhetők, érdemes most regisztrálni!

A zöld átállás elkerülhetetlensége már-már klisévé vált, a hogyantovább azonban korántsem egyértelmű a vállalatok számára.

A legalapvetőbb lépések után most a mindennapi működésbe illeszthető, valódi üzleti értéket teremtő gyakorlatok következnek. A Portfolio Green Transition & ESG egy gyakorlatorientált találkozó, ahol a leghaladóbb és a még útjuk elején járó szereplők is megoszthatják egymással a tapasztalatokat:

  • mi működik,
  • hol akad el a megvalósítás, és
  • hogyan lesz az együttműködésből gyorsabb, költséghatékonyabb előrehaladás.

A konferencia fókuszában a legfrissebb és releváns szabályozások, a finanszírozási lehetőségek, az ESG-kritériumok és a jelentéstétel–valós gyakorlat egyensúlya áll.

Ezen túl gyakorlati eszköztár kerül napirendre: technológiák, AI és digitalizáció az átállásban, energiahatékonysági és körforgásos megoldások, valamint a beszállítókkal, fogyasztókkal és munkavállalókkal kapcsolatos kihívások kezelése.

A konferenciát 2026-ban második alkalommal rendezzük meg azért, hogy a nettó zéró kibocsátást elősegítő, bizonyított megoldásokkal és üzletfejlesztési lehetőségekkel segítsük a piacot.

Kiemelt témák:

Most még kedvezményesen regisztrálhat!

Early bird/kedvezményes jegyek korlátozott ideig és darabszámban érhetők el. Javasoljuk a mielőbbi regisztrációt, hogy biztosítsa helyét és a kedvező árat.

Regisztráljon most, hozza el kollégáit is, és váltson a tervezésről működő megoldásokra – egy nap, amely kézzelfogható tudással és új üzleti kapcsolatokkal térül meg.

