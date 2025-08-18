Kezdődik az Ukrajna-csúcs, megérkeztek az európai vezetők a Fehér Házba - Percről percre a Trump-Zelenszkij-EU csúcsról

"Elsődleges célunk a megbízható és tartós béke Ukrajna és egész Európa számára. Fontos, hogy minden találkozónk ehhez az eredményhez mutasson. Megértjük, hogy nem várhatjuk el Putyintól, hogy önként lemondjon az agresszióról és az újabb hódítási kísérletekről. Ezért a nyomásnak működnie kell, mégpedig közös nyomásnak - az Egyesült Államok és Európa részéről, valamint a világ minden olyan emberétől, aki tiszteletben tartja az élethez való jogot és a nemzetközi rendet.

Véget kell vetnünk a gyilkosságoknak, és köszönetet mondok partnereinknek, akik végső soron egy megbízható és méltóságteljes béke megteremtésén dolgoznak. Finnország, az Egyesült Királyság, Olaszország, az Európai Bizottság és a NATO főtitkárának vezetőivel együtt egyeztettük álláspontunkat a Trump elnökkel való találkozó előtt."

Ukrajna készen áll a valódi tűzszünetre és egy új biztonsági architektúra létrehozására. Békére van szükségünk.

- ezt írta ki X-oldalára Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij.