Kezdődik az Ukrajna-csúcs, megérkeztek az európai vezetők a Fehér Házba - Percről percre a Trump-Zelenszkij-EU csúcsról

Megérkeztek a Fehér Házba az európai vezetők
Mindenki megérkezett, aki Zelenszkij elnököt tervezi támogatni a Trumppal való találkozó során.
A tárgyalások várhatóan 7 óra után kezdődnek, először Trump és Zelenszkij között.
Az ukrán vezető még nincs jelen.
Zelenszkij: készen állunk a tűzszünetre
"Elsődleges célunk a megbízható és tartós béke Ukrajna és egész Európa számára. Fontos, hogy minden találkozónk ehhez az eredményhez mutasson. Megértjük, hogy nem várhatjuk el Putyintól, hogy önként lemondjon az agresszióról és az újabb hódítási kísérletekről. Ezért a nyomásnak működnie kell, mégpedig közös nyomásnak - az Egyesült Államok és Európa részéről, valamint a világ minden olyan emberétől, aki tiszteletben tartja az élethez való jogot és a nemzetközi rendet.
Véget kell vetnünk a gyilkosságoknak, és köszönetet mondok partnereinknek, akik végső soron egy megbízható és méltóságteljes béke megteremtésén dolgoznak. Finnország, az Egyesült Királyság, Olaszország, az Európai Bizottság és a NATO főtitkárának vezetőivel együtt egyeztettük álláspontunkat a Trump elnökkel való találkozó előtt."
Ukrajna készen áll a valódi tűzszünetre és egy új biztonsági architektúra létrehozására. Békére van szükségünk.
- ezt írta ki X-oldalára Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij.
Mekkora esélye lehet annak, hogy hamarosan béke lesz?
Sajnos nem sok.
Vlagyimir Putyin orosz elnök olyan békekövetelményeket támasztott Ukrajnával szemben, melyet Kijev elfogadhatatlannak tart - nem akarják odaadni a Donbasz nem megszállt területeit, ez egészen biztos, de nem lesz újra államnyelv az orosz sem.
Ma kemény tárgyalás várható - az európai vezetők vélhetően arról próbálják majd meggyőzni Donald Trump elnököt, hogy fontos fenntartani, sőt fokozni Ukrajna támogatását, Trump viszont vélhetően azzal érvel majd, hogy ha nem kötnek gyorsan békét, később csak rosszabb lesz a helyzet.
Már majdnem mindenki a Fehér Házban
Az olasz, finn, brit vezetők, a NATO-főtitkár és Ursula von der Leyen már a Fehér Házban vannak.
Elkezdtek érkezni az európai vezetők
A NATO és az európai országok vezetői elkezdtek érkezni a Fehér Házba, először Mark Rutte NATO-főtitkárt fogadták.
Hamarosan megérkezik várhatóan még
- Keir Starmer brit miniszterelnök,
- Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke,
- Emmanuel Macron francia elnök,
- Giorgia Meloni olasz miniszterelnök,
- Friedrich Merz német kancellár és
- Alexander Stubb finn elnök.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elvileg nem együtt érkezik majd az európai vezetőkkel, a legfrissebb tervek szerint őt budapesti idő szerint este 7-kor fogadja majd Trump elnök.
Bell: "ha Putyin tanácsadója lennék, azt mondanám, támadjon tovább"
Oroszország részéről nem sok értelme van a katonai műveletek leállításának, így egyelőre nem várható a háború befejezése sem – véli Sean Bell, a Sky News biztonságpolitikai szakértője.
Trump: le fogom zárni a háborút
"6 háborút zártam le 6 hónap alatt, az egyik potenciális nukleáris katasztrófa volt, közben azt olvasom és hallom a Wall Street Journalen és máshol, akiknek fogalmuk sincs semmiről, hogy mindent rosszul csinálok az orosz-ukrán KÁOSZBAN, ami Álmos Joe Biden háborúja, nem az enyém."
Én azért vagyok itt, hogy lezárjam, ne elhúzzam.
Eleve SOHA nem történt volna ez meg, ha én lettem volna az elnök. Pontosan tudom, mit csinálok és nem kell az olyan emberek segítsége, akik ezeken az ostoba konfliktusokon dolgoztak éveken át és soha semmit nem tudtak tenni azért, hogy lezárják őket. Ők "OSTOBA" emberek, akiknek nincs meg a magukhoz való eszük, intelligenciájuk, nem értenek semmit és csak nehezebbé teszik az O/U katasztrófa MEGOLDÁSÁT."
Az én pehelysúlyú és irigy kritikusaim ellenére meg fogom oldani - mindig megoldom!!!
"DJT elnök"
- ezt írta ki Truth Socialre az amerikai elnök röviddel a Zelenszkijjel való találkozó előtt.
Zelenszkij megszólalt a Kellogg-gal való találkozó után
"Köszönöm Kellogg tábornoknak a találkozót és a közös munkát. Trump elnök meghívta Ukrajnát és más országokat ma Washingtonba - ez az első ilyen találkozó ebben a formában és ezért nagyon komoly dolog. Ha egyetlen európai ország békéjéről tárgyalunk, egész Európa békéjéről tárgyalunk. Készen állunk a közös munka folytatására, mellyel szavatolni tudjuk a háború lezárását és a közös biztonsági stabilitást. Ezek a fő témák. Múlt éjjel az oroszok folytatták a városaink támadását - két gyerek meghalt, egy tucat ember megsérült. Az emberek egyszerűen aludtak, amikor az orosz hadsereg több tucat támadást indított a városaink ellen. Megbeszéltük a harctéri helyzetet és az erős diplomáciai képességeinket - Ukrajnáét és Európáét, együtt Amerikával."
Oroszország csak erővel kényszeríthető bele a békébe és Trump elnök elég erős ehhez.
Mindent meg kell tennünk, hogy béke legyen. Köszönöm!" - ezt írta ki Zelenszkij-elnök a Donald Trump Ukrajna-ügyi tárgyalójával folytatott megbeszélés után.
Lesz Zelenszkij elnökön öltöny?
A tavaszi Trump-Zelenszkij csúcs csúnya kudarccal ért véget, sajtóhírek szerint azért, mert Zelenszkij nem öltönyben ment a Fehér Házba és ezen Trump felháborodott.
Az Axios úgy tudja, Zelenszkij vesz majd fel zakót és inget is, nyakkendőt viszont nem tervez húzni.
Az ukrán elnök egyébként pulóverben szállt le a gépéről és Kellogg tábornokkal pólóban rázott kezet.
Már mindenki Amerikában van
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gépe, valamint az őt kísérő európai vezetők már megérkeztek Washingtonba, a találkozó hamarosan elkezdődik.
Zelenszkij már egyeztetett Keith Kellogg-gal, Donald Trump Ukrajna-ügyi főtárgyalójával is, akik sajtófotók alapján barátságos hangnemben beszélgettek egymással.
A Trump-Zelenszkij csúcs várhatóan 18:15-kor kezdődik budapesti idő szerint.
Hamarosan kezdődik a Trump-Zelenszkij csúcs - Percről percre tudósításunk a Fehér Ház eseményeiről
Várhatóan ma fél hétkor kezdődik Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csúcstalálkozója a Fehér Házban - az eseményen számos európai vezető is részt vesz, akik az ukrán álláspontot akarják megtámogatni. Trump a múlt héten találkozott az orosz elnökkel, nem kizárt, hogy a fő téma az lesz, hogy meggyőzze Zelenszkijt arról, hogy engedje el a Donbaszt biztonsági garanciákért és az orosz-ukrán háború lezárásáért cserébe. Cikkünk percről percre frissül a Trump-Zelenszkij találkozó eseményeivel.
Címlapkép forrása: Chen Mengtong/China News Service/VCG via Getty Images
