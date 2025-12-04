Kiakadt az USA diplomatája az EU "bántalmazása" miatt

Az Egyesült Államok külügyminiszter-helyettese erősen bírálta az európai NATO-szövetségeseket, amiért saját védelmi iparukat részesítik előnyben az amerikai fegyvergyártókkal szemben. Bár régóta él a narratíva, miszerint az USA egy védelmi szempontból is erős EU-t szeretne, azt már nehezen tudják megemészteni, hogy ehhez a saját fegyveriparukat is felfejlesztenék az európai vezetők.

Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettes szerdán a NATO-találkozóján kemény kritikát fogalmazott meg az európai szövetségesekkel szemben. Három NATO-diplomata beszámolója szerint Landau felszólította a minisztereket, hogy ne "bántalmazzák" az amerikai védelmi cégeket, és ne zárják ki őket az európai újrafegyverkezésből – írja a Politico.

Azt az amerikai külügyminisztérium egyik tisztviselője a lapnak megerősítette, hogy Landau két fő üzenetet közvetített:

egyrészt Európának a védelmi kiadásokra vonatkozó kötelezettségvállalásait képességekké kell alakítania,

másrészt a diszkriminatív protekcionista politika, amely kiszorítja az amerikai vállalatokat a piacról, aláássa a nyugati szövetség kollektív védelmét.

Az EU az utóbbi időben több kezdeményezést indított saját védelmi iparának fejlesztésére, többek között a 150 milliárd eurós SAFE programot, amelyből Magyarország is részesülhet, azonban az elfogadott irányelv szerint

ennek 65%-át EU-s és partnerállamaik által gyártott fegyverrendszerekbe kell fektetni, így az USA maximum 35%-ban részesülhet a beszerzésekből.

Landau kritikája a Trump-adminisztráció és az európai partnerek közötti feszültségek újabb jele. Donald Trump amerikai elnök maga is többször bírálta az EU-t, amiért szerinte tisztességtelenül bánik az Egyesült Államokkal, míg az EU magas rangú tisztviselői közül többen is zsarolásnak tekintik Washington kereskedelmi és szabályozási követeléseit.

A bírálat különösen rossz időzítésű, mivel több európai ország, köztük Németország és Lengyelország, nemrég jelentett be újabb milliókat egy NATO által támogatott programra, amely amerikai védelmi cégeket fizet Ukrajna fegyverellátásáért. Mark Rutte NATO-főtitkár szerint

Európa és Kanada már most 4 milliárd dollárt fordít erre a célra.

Az, hogy az amerikai külügyminiszter – jelen esetben Marco Rubio – nem vesz részt a NATO-miniszteri ülésén, több mint két évtizede nem fordult elő, de a szövetség lapnak nyilatkozó tisztviselője szerint

Senki sem lepődik meg a protekcionizmust kiemelő amerikai megjegyzéseken.

Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy az USA bizonyos szempontból saját magát vágta el attól, hogy Európa továbbra is az ő védelmi iparukra támaszkodjon, amikor Donald Trump amerikai elnök külpolitikája miatt megkérdőjelezhetővé vált a NATO 5. cikke által garantált kollektív védelem kikezdhetetlensége.

Ettől függetlenül még az Ukrajna védelmére szánt jóvátételi hitel is úgy működne a tervek szerint, hogy amennyiben nem tudják európai vagy ukrán gyártóktól beszerezni az eszközöket időre, szinte automatikusan amerikai beszállítókat fognak keresni, így a rendelések belátható időn belül nem fognak megszűnni, csak lelassulni.

