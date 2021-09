Hogyan spóroljunk évente 30 milliót egy irodaépületnél?

Sokan nem is tudják, mennyi pénzt és energiát megtudnának spórolni azzal, ha csak egy kicsit is racionalizálnák a tevékenységeiket – igaz ez emberre és vállalatra egyaránt. Az energia megtakarítása ráadásul nemcsak a cégeknek jelent költségcsökkentést, hanem környezetvédelmi szempontból bolygónk káros anyag kibocsátását is mérsékelhetjük. Az ingatlanszakmában ezek a kérdések elsősorban az épületüzemeltetés kapcsán merülnek fel, ahol sok esetben egy egyszerű szemléletváltás is elég lehet ahhoz, hogy valaki évente akár 30 millió forintot is megspóroljon. És hogy ezt hogyan is lehet egész pontosan elérni, arról Sipos András , a Re-Energy Kft. értékesítési vezetője tartott előadást a Property Investment Forum 2021 konferencián.