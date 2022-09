Ki fogja kifizetni a plázák, bevásárlóközpontok energiaszámláit? Jobb esetben nem csak a vevők

Nagy kérdés, hogy a mostani zuhanás után, milyen lesz a földetérés. Nemcsak a magyar háztartások, az energiaintenzív vállalkozások, a szociális intézmények szembesülhetnek korábban elképzelhetetlenül magas energiaárakkal, de a szolgáltatók, köztük a bevásárlóközpontok is. Van olyan bérbeadó, akik már most, az ősz elején 38 százalékos bérletidíjemelést jelentett be – és ez még nem a vége! Ezt vajon a nap végén a vásárlók fogják megfizetni, vagy létezik már olyan stratégia, amely mentén lassan kirajzolódik a megoldás? Többek között ezeket a kérdéseket járta körül a Property Investment Forum 2022 konferencia retail workshopja.