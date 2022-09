Trendforduló jöhet a lakáspiacon - Melyek lesznek a felértékelődő területek?

Nagyot fordult a világ pár rövid hónap leforgása alatt, korábban hihetetlenül népszerű ingatlanokból menekülnek a tulajdonosok, hiszen sem a benzinárakat, sem pedig az energiaárakat nem akarják, vagy nem tudják kifizetni. Ilyen körülmények között egy értékbecslőnek is felértékelődik a szerepe, de továbbra is az a legfontosabb, hogy valós képet adjon, és hogy ne befolyásolja a piacot – hangzott el a Portfolio Property Investment Forum 2022 konferencia egyik délelőtti panelbeszélgetésén.

Nehéz és küzdelmes évet várnak 2023-tól a Portfolio Property Investment Forum 2022 konferencia Fókuszban az értékbecslés X RICS paneljének részvevői, mely azzal a markáns kérdéssel indult, miszerint Újra 2008-at írunk-e. A résztvevők egyetértettek abban, hogy nagyon nem hasonlít a mostani válság a 14 évvel ezelőttihez, már csak azért sem, mert az pénzügyi jellegű volt, a mostani viszont gazdasági, energetikai, és nem szabad megfeledkezni a háborús környezetről sem. „Azt azonban mindenkinek tudni kell, hogy

az energiaár-emelkedés nem most kezdődött, hanem már egy évvel ezelőtt, hiszen ne felejtsük el, rengeteg atomerőművet bezártak.

Ennek tudatában szabadna csak vizsgálni és elemezni a kialakult helyzetet – emlékeztetett Varga Judit MRICS, a CA Immo Hungary Asset Managment vezetője. A megoldáshoz párbeszédre van elsősorban szükség a szektor összes szereplőjének részéről.

Az új varázsszó, ami körül most a legtöbb ingatlanpiaci szakember gondolatai forognak nem más, mint az ESG (Environmental, Social és Governance) – azaz a környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontok. A három betűből most leginkább mindenki az „E” -re koncentrál, holott a többi is legalább annyira fontos lenne.

Pápai Dorottya MRICS, a RE/MAX Magyarország üzletfejlesztési vezetője szerint ma már a lakóingatlanpiacon a rosszabb energetikaitulajdonsággal rendelkező ingatlanok érezhetően nehezebben adhatók el, emellett pedig olyan lakópiaci szegmensek kerülnek előtérben, melyek eddig a háttérben lapultak csendesen.

Az agglomeráció kezd visszaszorulni, egyre kevesebben akarnak naponta órákon keresztül ingázni, több száz négyzetméteres kertes házat fenntartani. Ezzel párhuzamosan a belvárosi ingatlanok felértékelődését látjuk.

Persze energetikai szempontból ezek a régi építésű ingatlanok nem túl korszerűek, nagy szükség lenne energetikai beruházásokra. A korszerűtlen ingatlanoknál az értékesítési idő, megnő, és rosszabb alkupozícióból indulnak.” Az ingatlanok minőségével kapcsolatban elmondta, hogy

egy prémiumingatlan többé már nem lehet prémium, ha az ESG szempontjainak nem felel meg.

Az elmúlt időszakban megerősödött a felelősség a lakóingatlanok oldaláról is. Az értékbecslési ismeretek is hozzátartoznak az ügynöki tevékenységhez, ennek oka, hogy megelőzzék az olyan urban legendek elterjedését, melyek csak borzolják a kedélyeket, de igazságalapjuk nem sok van.

Változó szerepek

És hogy milyen szerepe van ebben az új környezetben egy értékbecslőnek: kicsit sem meglepő módon változó. Mészáros Margaréta MRICS, a CBRE Hungary senior direktora szerint továbbra is az a fontos, hogy adjon egy valós képet, de ne befolyásolja a piacot:

A trendfordulók alkalmával az az érdekes, hogy az összehasonlító adatok nem mindig a legjobb támpontok ilyenkor.

Az látszik ugyanis, hogy volumenben nincs drasztikus csökkenés, ennek oka azonban az, hogy teljesen neutrális ügyletek nem jönnek létre. Ezt kell megértetni a piaccal. Ezen kívül kulcsfontosságú, hogy az értékbecslő ismerje a saját határait, és ha szükséges, vonjon be szakembert a munkájába, annak érdekében, hogy a piacot tükrözze minden esetben.”

