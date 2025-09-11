Jó hitelből is megárthat a sok – Túlzott ingatlan kitettséghez vezethet az Otthon Start

Az Otthon Start bejelentésével egyidejűleg elindult a kíméletlen versenyfutás az árakkal: egyértelművé vált, hogy aki nem jogosult a kedvezményes konstrukció igénybevételére, annak sokkal jobban kell igyekeznie, hogy még a várható áremelkedési hullám előtt tudjon vásárolni. A korábbi tapasztalatok alapján ugyanis már a kezdetektől garantált volt, hogy az árak meglódulnak.
Ahogy Sándorfi Balázs, a Bankmonitor alapító-ügyvezetője emlékeztetett, a korábbi támogatott hitelek bevezetését követő 6-12 hónapban 10 százalékot meghaladó áremelkedés volt tapasztalható. Ezért most már egy eleve feszített árszint van az ingatlanpiacon, és kérdés, mekkora lehet a tényleges ugrás.
A keresletélénkülés mindenesetre magától értetődik, aminek a kínálat egyidejű bővülésének hiányában csak egyfajta kimenetele lehet. „Egy 50 milliós hitel esetében 25 év alatt 29,5 millió forint pénzügyi előnyről beszélünk a piaci kamatokhoz képest. Ez akkora összeg, ami óhatatlanul keresletet generál és ezzel felfelé hajtja az árakat” – állapította meg Sándorfi, aki szerint
bár az áremelkedés egy részét megeszik ezek az előnyök, túlzás lenne azt állítani, hogy az egészet.
A témának külön kerekasztalt szentelünk a REA Summit 2025 konferencián, ahol Sándorfi Balázs kollégája, Árgyelán József, a Bankmonitor elemzési igazgatója moderál egy dedikált beszélgetést.
Jól mutatja az Otthon Start vonzerejét és potenciálját, hogy a Bankmonitor friss statisztikái szerint az igénylők több mint fele 80 százalék feletti hitelarány mellett vásárolna. Ugyanakkor a jogosultak jövedelmi helyzete erősebb az átlagnál: „Az Otthon Start olyan réteget is megszólít, amely korábban nem volt jelen a piacon – sok köztük az egyedül élő vagy gyermeket nem vállaló vásárló” – tette hozzá a szakember.
Ez a kettősség – a magas finanszírozási igény és az erős fizetőképesség – egyszerre hajtja a keresletet és növeli a banki kockázatokat. A program teljes hatása azonban csak az év végére, legkorábban novemberre válik majd láthatóvá.
Új lakások: csodafegyver vagy illúzió?
Az egyik legtöbbet vitatott kérdés, hogy a program érdemben képes-e felfuttatni az új lakások piacát.
Ha egy új építésű lakást nyolc hónapja árulnak 1,55 milliós négyzetméteráron, akkor azt megéri 1,49-re csökkenteni. De 2,5–3 milliós budai projektek esetében ne várjunk árcsökkenést
– figyelmeztetett Sándorfi.
Szerinte a hosszabb átfutási idejű, klasszikus társasházi projektek esetében sok a bizonytalanság, hiszen nehéz előre kalkulálni a megtérülést. Ezzel szemben az alternatív, gyorsabb és olcsóbb építési technológiák – például az előregyártott rendszerek – lehetnek a program valódi nyertesei. „Kérdés, hogy ezekből 2026-ra 450 vagy 4500 lakás épül-e – ez ma még iparági bizonytalanság” – jegyezte meg.
Albérletpiaci paradoxon
A program egyik legmeglepőbb mellékhatása az albérletpiacon várható. Mivel a kedvezményes hitelből vásárolt lakások kiadásra is használhatók, a kínálat bővülése valószínű. „Ez a bérleti díjak csökkenése felé tolja a piacot, miközben a befektetők hozamai már most is csökkennek” – emelte ki Sándorfi.
Budapesten a bérleti hozam jelenleg 4 százalék körül mozog, miközben a tízéves állampapír hozama 7 százalék.
A lakosság egy része még mindig úgy gondolja, hogy az ingatlan ára csak nőhet, és hogy ez egy biztonságos, minden körülmények között nyerő befektetés. Ez történelmileg nem igaz, és előbb-utóbb korrekció jön
– fűzte hozzá.
Túlpozícionált ingatlanvagyon
Sándorfi szerint a magyar megtakarítók körében jelentős a „túlpozícionálás” az ingatlan irányába.
Míg fejlettebb piacokon a kockázat és a hozam aránya jobban tükrözi a realitást, addig itthon sok befektető a kockázatokat alábecsüli.
„Nálunk diszkont van, nem prémium – mutatott rá a szakember. – Ez hosszabb távon torz döntésekhez vezethet, mert sokan úgy gondolják, hogy a lakás minden körülmények között nyerő befektetés, pedig a bérleti hozam csökkenése és a kockázatok növekedése előbb-utóbb kijózanító hatással lesz a piacra” – jegyezte meg végül Sándorfi, aki szerint a következő egy-két év dönti majd el, hogy az Otthon Start valóban elérte-e a célját, vagy csak átmeneti zavarokat okozott a lakáspiacon.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
