Javul a hangulat a tőzsdéken - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat
Javul a hangulat a tőzsdéken - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat

Portfolio
Szétverték az AI-részvényeket a tegnapi amerikai kereskedésben, a Nasdaq több mint 2 százalékos eséssel zárt kedden és az ázsiai tőzsdéken is negatív volt a hangulat ma reggel, különösen nagyot esett a japán tőzsde. Az európai indexek mínuszban nyitottak, a techszektort övező aggodalmak mellett a Novo Nordisk gyorsjelentése is nyomást gyakorolt a hangulatra, de napközben volt egy kis fellélegzés, elkezdték ledolgozni a mínuszokat az irányadó európai indexek, az amerikai tőzsdéken pedig kisebb felpattanás látszik. 

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában.
Pluszban az európai tőzsdék

A záráshoz közeledve az európai tőzsdék is emelkedésbe kapcsoltak:

  • Stoxx 600: +0,3%
  • DAX: +0,4%
  • FTSE-100: +0,7%
  • CAC-40: +0,3%
Ugrott a decemberi kamatcsökkentés az USA-ban?

A vártnál is nagyobb mértékben javult az ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-indexe. Erős lett az üzleti aktivitás, az árnyomás tovább nőtt, miközben a foglalkoztatottsági kilátások is javultak.

Ugrott a decemberi kamatcsökkentés az USA-ban?
Kis felpattanás az amerikai tőzsdéken

Javul a hangulat a világ részvénypiacain, egy kisebb felpattanás látszik az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,4 százalékos, az S&P 500 0,3 százalékos, a Nasdaq pedig 0,4 százalékos pluszban áll.

dowk

Az európai tőzsdék is szépítenek, a Stoxx 600 tegnapi záróértéke közelébe araszolt vissza, a DAX 0,1 százalékot esett, míg a CAC-40 minimális pluszban áll. Az FTSE-100 eközben 0,4 százalékot erősödött.

daxk
Kis mozgásokkal nyitott Amerika

Kis mozgásokkal indul a nap az amerikai tőzsdén az indexek szintjén, de a technológiai papírok ma is nyomás alatt vannak, a Nasdaq alulteljesítő 0,1 százalékos eséssel. Az AMD közel 2 százalékos mínuszban áll a negyedéves gyorsjelentés után.

Közeleg a nap, amely 200 milliárd dollárt mozgathat meg az USA-ban

Általában az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntései nem igazán érdekli a befektetőket, azonban holnap egy olyan tárgyalássorozat veszi kezdetét, amelynek végén óriási pénzek mozdulhatnak meg. Akár az sem lehetetlen, hogy a Legfelsőbb Bíróság egy komoly fiskális stimulust kényszerít ki a Trump kormányból. Mindez egy olyan helyzetben, amikor csúcson a tőzsdék és a dollár is éppen erőre kapott. A döntés kimenetele nem mindegy, akár komoly mozgások is várhatóak.

Közeleg a nap, amely 200 milliárd dollárt mozgathat meg az USA-ban
Felfelé mozdultak a napi mélypontokról az európai indexek

Délutánra valamelyest feljebb araszoltak a napi mélypontokról a vezető európai indexek, bár többségében továbbra is a tegnapi záróértékük alatt tartózkodnak: a DAX 0,3 százalékos, a Stoxx 600 0,2 százalékos mínuszban áll, míg a BUX 0,7 százalékos esésnél jár.

daxnaponbelul
Tovább növelné részesedését az Opus Global a fontos élelmiszeripari cégében

Tovább nőhet az Opus Global részesedése élelmiszeripari vállalatában, a Kall Ingredients-ben – derül ki a BÉT-en publikált közleményből.

Tovább növelné részesedését az Opus Global a fontos élelmiszeripari cégében
Többet költenek az emberek a Mekikben

A McDonald's a vártnál alacsonyabb nyereségről számolt be a harmadik negyedévre ma, piacnyitás előtt közzétett gyorsjelentésében, jól teljesítettek viszont az amerikai üzletek - írja a Cnbc.

Többet költenek az emberek a Mekikben
Csak a Telekom emelkedik a hazai blue chipek közül

Nem javul a hangulat a déli órákra, az irányadó európai indexek többsége mínuszban áll, esik a BUX is.

Csak a Telekom emelkedik a hazai blue chipek közül
Esik a magyar sztárpapír

A BUX már 1,2 százalékos mínusznál tart, a Richter 2,8 százalékos mínuszban, de az OTP és a Mol is 1 százalék körüli csökkenést mutat. Kis forgalommal, de esik ma az elmúlt időszak sztárpapírja, a Rába, 6 százalékos mínuszban áll az árfolyam.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Nagy esésben a Richter

Az európai tőzsdékkel együtt esik a magyar tőzsde is, egyre lejjebb ütik a BUX indexet, már 0,8 százalékos mínuszban áll az irányadó hazai index.

bux

A blue chipek közül elsősorban a Richter papírjait büntetik, 2,7 százalékot esett a részvény.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A gyógyszergyártó holnap teszi közzé harmadik negyedéves számait, de az európai gyógyszerszektort övező hangulatra az is nyomást gyakorolhat, hogy a legnagyobb európai gyógyszergyártó, a Novo Nordisk ma reggel csalódást keltő számokat és várakozásokat közölt.

Fájdalmas fordulat: lefeleződött idén a fogyókúrás csodaszer gyártójának árfolyama, most még rosszabb hírek érkeztek

Jó hírt közölt a Toyota

A Toyota megemelte az idei pénzügyi évre szóló működési eredmény-előrejelzését, mert úgy látja, hogy az Egyesült Államokon kívüli stabil teljesítmény tompítja az amerikai importvámok hatását.

Jó hírt közölt a Toyota
Ütik a techszektort is Európában

A techrészvények vezetik az esést Európában az értékeltségekkel kapcsolatos aggodalmak közepette, a Stoxx szektorindexek közül a technológiai index több mint 1 százalékot esett.

Tovább veszi sajéát részvényeit az Opus

Tovább vette tegnap saját részvényeit az Opus Global a tőzsdén, november 4-én 60 187 darab részvényt vásárolt, részvényenként 542,08 forintos átlagáron, összesen 32,6 millió forint értékben. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 44 539 457 db, csoport szinten összesen 162 952 278 db (23,33%).

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
30 éve van tőzsdén az OTP – Történelmi csúcson ünnepel a bank

30 éve kereskednek az OTP részvényeivel a Budapesti Értéktőzsdén, az alkalomra ünnepélyes tőzsdei kereskedésindító csengetéssel emlékeztek meg a BÉT-en. Az eseményen részt vett Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Csányi Sándor, az OTP elnöke és Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.

30 éve van tőzsdén az OTP – Történelmi csúcson ünnepel a bank
Esik a Novo Nordisk a gyorsjelentés után

A Novo Nordisk árfolyama közel 4 százalékot esett a nyitást követő percekben, miután a harmadik negyedévre a várttól elmaradó profitról számolt be a cég ma reggeli gyorsjelentésében, és a menedzsment ismét lefelé módosította előrejelzéseit, idén már negyedszer.

Fájdalmas fordulat: lefeleződött idén a fogyókúrás csodaszer gyártójának árfolyama, most még rosszabb hírek érkeztek

novooras
Így nyitott Európa

Csökkenéssel kezdik a szerdai kereskedést az irányadó európai indexek:

  • Stoxx 600: -0,7%
  • DAX: -0,8%
  • FTSE-100: -0,3%
  • CAC-40: -0,7%
Csökkenéssel kezdi a napot a BUX

Csökkenéssel nyitottak az európai tőzsdék, a BUX is eséssel kezdi a szerdai kereskedést.

Csökkenéssel kezdi a napot a BUX
Újabb részvénykibocsátásra készül a Shopper Park Plus

Shopper Park Plus másodlagos részvénykibocsátást tervez a BÉT-en, 90–110 millió euró friss tőkéért – derül ki a társaság közleményéből.

Újabb részvénykibocsátásra készül a Shopper Park Plus
Fájdalmas fordulat: lefeleződött idén a fogyókúrás csodaszer gyártójának árfolyama, most még rosszabb hírek érkeztek

A Novo Nordisk idén már negyedszer rontotta le az előrejelzését a vártnál gyengébb Wegovy- és Ozempic-értékesítések miatt.

Fájdalmas fordulat: lefeleződött idén a fogyókúrás csodaszer gyártójának árfolyama, most még rosszabb hírek érkeztek
Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 1,2 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 2,1 százalék mínuszban fejezte be a napot. Szétverték az AI-részvényeket a Palantir gyorsjeletését követően, és az sem segített a hangulaton, hogy több Wall Street-i vezető korrekcióra figyelmeztet.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 2,5 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,1 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,5 százalékot esett.
  • Az európai börzéken is mínuszokkal kezdődhet a nap, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,2 százalék mínuszban nyithat. A nagy európai vállalatok közül a Novo Nordisk jelentett ma reggel, a cég csökkentette várakozásait, ami szintén nyomást gyakorolhat a piacokra.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,2 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,01 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,1 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma az MNB szeptemberi biztosítói statisztikai mérlege a biztosítási díjbevételek és befektetések révén a háztartási pénzügyi ciklusról ad keresztmetszetet, este pedig az MSCI negyedéves indexfelülvizsgálata jön, ami egyes magyar és régiós részvények súlyváltozásán keresztül érezhető be- és kiáramlásokat indíthat. Nemzetközileg a német szeptemberi ipari rendelésállomány a feldolgozóipari ciklus mélységét és a külső keresletet méri, az USA-ban a jelzáloghitel-igénylések, az ADP-foglalkoztatás, a délutáni bmi és ismét az ISM feldolgozóipari index a munkaerőpiaci és gyártási dinamika rövid távú képét rajzolják fel. Az ADP a pénteki hivatalos munkaerőpiaci adatok előzetes hangulatát szokta beárazni, az MSCI-felülvizsgálat pedig technikai, de érdemi piaci mozgásokat válthat ki a nap végén.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,3 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,3 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 49,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,0 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 51,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 085,24 -0,5% -1,3% 0,7% 10,7% 12,7% 69,1%
S&P 500 6 771,55 -1,2% -1,7% 0,8% 15,1% 18,5% 96,7%
Nasdaq 25 435,7 -2,1% -2,2% 2,6% 21,1% 27,4% 116,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 51 497,2 -1,7% 2,5% 12,5% 29,1% 35,3% 117,3%
Hang Seng 25 952,4 -0,8% -1,5% -4,4% 29,4% 26,2% 4,3%
CSI 300 4 618,7 -0,7% -1,6% -0,5% 17,4% 17,1% -4,1%
Európai részvényindexek              
DAX 23 949,11 -0,8% -1,4% -1,8% 20,3% 25,1% 94,3%
CAC 8 067,53 -0,5% -1,8% -0,2% 9,3% 9,4% 63,9%
FTSE 9 714,96 0,1% 0,2% 2,4% 18,9% 18,7% 65,1%
FTSE MIB 43 262,35 0,1% 0,3% 0,0% 26,5% 25,3% 123,5%
IBEX 16 036,4 0,0% -0,3% 2,9% 38,3% 35,8% 136,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 108 029,5 0,2% 1,6% 7,5% 36,2% 46,3% 210,7%
ATX 4 794,36 -1,0% 2,4% 0,8% 30,9% 35,7% 123,4%
PX 2 404,36 -0,2% 2,2% 1,5% 36,6% 45,4% 178,0%
Magyar blue chipek              
OTP 32 500 0,0% 3,9% 11,8% 49,8% 73,3% 194,4%
Mol 2 920 0,2% -0,6% 5,4% 7,0% 10,6% 80,5%
Richter 10 500 1,4% 0,3% 3,2% 1,0% -1,9% 56,1%
Magyar Telekom 1 760 0,0% -2,3% -5,0% 38,1% 56,0% 395,1%
Nyersanyagok              
WTI 61,38 -0,7% 0,7% -0,4% -15,3% -14,5% 57,5%
Brent 64,49 -0,6% 0,4% -0,1% -13,7% -13,7% 56,0%
Arany 3 963,55 -1,0% 0,0% 2,1% 51,0% 44,9% 108,7%
Devizák              
EURHUF 388 0,1% 0,0% -0,1% -5,7% -4,9% 7,0%
USDHUF 337,6262 0,4% 1,4% 2,0% -15,0% -9,8% 9,0%
GBPHUF 440,3850 -0,3% -0,4% -1,2% -11,5% -9,4% 9,6%
EURUSD 1,1492 -0,3% -1,4% -2,1% 11,0% 5,4% -1,8%
USDJPY 154,1 0,0% 1,3% 4,5% -2,0% 1,4% 47,5%
GBPUSD 1,3047 -0,8% -1,7% -3,2% 4,2% 0,5% 0,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 101 466 -4,8% -10,1% -17,0% 7,5% 49,6% 616,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,08 -0,4% 3,1% -0,5% -10,7% -4,9% 432,0%
10 éves német állampapírhozam 2,61 -0,4% 1,1% -1,8% 10,5% 9,3% -509,6%
10 éves magyar állampapírhozam 6,89 0,0% 0,7% 0,1% 4,1% -1,0% 206,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Közeledik az igazság pillanata: eldőlhet, milyen éved lesz a tőzsdén

Ma dönt a kamatokról az amerikai jegybank - Mi lesz a befektetéseinkkel? Jöhet az esés?

Új cég ment tőzsdére Bécsben, csalódás az első nap

Címlapkép forrása: Getty Images

Szétverték az AI-részvényeket, csúnya mínuszban zárt a Nasdaq

Az ázsiai piacokon profitrealizálás volt jellemző, ennek megfelelően estek a régió vezető részvényindexei, és az európai piacokon is megfordult a pozitív momentum, jelentős esésbe kezdtek a tőzsdék. Az USA-ban ugyancsak komoly mínuszok voltak láthatók a keddi kereskedésben, főleg az AI-részvények esése miatt. A hangulatra nyomást helyez, hogy több Wall Street-i cég vezére közelgő korrekcióra figyelmeztet.    

Szétverték az AI-részvényeket, csúnya mínuszban zárt a Nasdaq

