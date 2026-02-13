Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

Intro − (00:00)

Egymilliós pesti panel-négyzetméterár, maradhat? − (01:39)

Élelmiszeripar: exportőrök kerestetnek − (09:59)

Tőkepiaci kitekintő − (21:00)

