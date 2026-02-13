  • Megjelenítés
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?

Már hallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása, amelynek első részében a hazai lakáspiaci trendekkel foglalkozunk. Mit vár az ingatlanszakma az idei évtől, illetve mi szólhat a tranzakciószám bővülése, avagy fékeződése mellett? Erről is kérdeztük Futó Pétert, a Zenga elemzési vezetőjét. Az ingatlanpiac aktualitásairól a február 19-i Portfolio Property Warm Up konferencián tudhatnak meg többet az érdeklődők. A műsor második felében a hazai élelmiszeripar versenyképességéről lesz szó, tekintettel arra, hogy a magyar szereplők többsége számára továbbra is nehézséget jelent megugrani a külpiacra lépést. Az okokról, valamint a reményt keltő sikersztorikról beszél Szendrői Gábor, a Concorde MB Partners tranzakciós tanácsadó cég ügyvezető igazgatója. A téma a Portfolio Agrofood 2026 konferencián napirendjén is hangsúlyosan szerepel majd.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Egymilliós pesti panel-négyzetméterár, maradhat? − (01:39)
  • Élelmiszeripar: exportőrök kerestetnek − (09:59)
  • Tőkepiaci kitekintő − (21:00)

