Ultimátumot kapott Ursula von der Leyen, két hete maradt a korrekcióra

Az Ursula von der Leyent bizottsági elnökké megválasztó négy pártcsalád közös levélben követel változtatásokat az EU hétéves költségvetési tervezetében, különben egyszerűen visszadobják a javaslatot.

Ursula von der Leyen Néppártja (EPP), a Szocialisták és Demokraták (S&D), a liberális Renew és a Zöldek közösen követelik az EU 2028–2034-es időszakára vonatkozó többéves pénzügyi keret, az MFF átalakítását.

Mivel a jelenlegi javaslat a nemzeti tervekről nem veszi figyelembe alapvető kéréseinket, nem szolgálhat a tárgyalások alapjául [...] bízunk abban, hogy legfontosabb kérésünk érdemben tükröződik az Európai Bizottság módosított javaslatában, ami lehetővé tenné az Európai Parlamenttel folytatott tárgyalások előrehaladását.

– áll a Politico által látott levélben.

Az Európai Parlament vezető pártjai azért érezték szükségesnek az ultimátumot, mert a még júliusban bemutatott 1800 milliárd eurós tervezetnél úgy látják, semmilyen valós kompromisszumra nem hajlandó von der Leyen, aki ragaszkodik a Nemzeti és Regionális Partnerségekkel fémjelzett reformjához.

Az elképzelés összevonná a tradicionálisan régiós kompetenciába tartozó kohéziós forrásokat és a földterület alapján járó agrártámogatásokat egy olyan csomagba, amely

így a korábbi nagyjából 66% helyett a büdzsé felét tenné csak ki.

Ugyan von der Leyen korábban vállalásokat tett a gazdák kompenzálására járó források elkülönítésére, és az S&D-nek fontos szociális alap egyben tartására a partnerségeken belül, ezeknek a fejezeteknek az összege nem illeszkedne az inflációhoz, és ami a Parlament számára még aggályosabb: a pénzek elköltése kikerülhet a régiók és az EP ellenőrzése alól is.

Aggodalmaik szerint a partnerségek a gyakorlatban úgy működnének, hogy a nemzeti kormányoknak csak közvetlenül von der Leyen bizottságát kelljen meggyőzni arról, hogy jó fejlesztésekre költenék a forrásokat, így az elmaradottabb, fejlesztési szempontból problémásabb régiók jó eséllyel kieshetnek a kedvezményezettek köréből.

Ugyan von der Leyen igyekezett az elmúlt hónapokban nyugtatni ez ügyben a kedélyeket, úgy látszik, a parlamenti jelentéstevők – különösen a szintén EPP-s Siegfried Mureșan – úgy láthatják, hogy eddig semmi érdemi garanciát nem kaptak a Bizottságtól.

A vita persze könnyen feloldható lenne, ha a tagállamok nyitottak lennének emelni éves hozzájárulásaikat, de egy valóban felduzzasztott költségvetés nélkül az EU-nak úgy látszik,

döntenie kell, hogy csak a versenyképes fejlesztésekre mehetnek a forrásai, vagy ragaszkodik az ilyen téren korlátozott eredményeket elérő, de sok szereplőnek biztonságot nyújtó struktúrához.

A Parlament november 12-re írta ki a következő MFF-vitát, amely egyúttal az ultimátum határidejeként is szolgál. Az S&D és a Renew már korábban jelezték, hogy készek elutasítani az uniós költségvetési javaslatot, de az EPP eddig nem erősítette meg hivatalosan, hogy csatlakozik hozzájuk, bár néhány képviselőjük már egy ideje tesz utalásokat erre az eshetőségre.

A tagállami kormányok jelenleg is tárgyalnak a költségvetési javaslatról, és ott szintén komoly kritikák érik az új MFF-javaslatot, különösen az agrárszektor fizetéskiegészítéseként szolgáló területalapú támogatások visszavágása miatt.

A hétéves költségvetésről szóló egyeztetések tipikusan az utolsó pillanatig elhúzódnak, és bár stabilitási szempontból jót tenne a gyors kiegyezés, jelenleg azt látni, hogy mindenki már az elejétől határozottan beleáll a vitába, ettől remélve, hogy már az elején érdekeiknek megfelelő irányba tudják terelni az EU következő MFF-jét.

Címlapkép forrása: EU