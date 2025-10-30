Ultimátumot kapott Ursula von der Leyen, két hete maradt a korrekcióra

Ursula von der Leyen Néppártja (EPP), a Szocialisták és Demokraták (S&D), a liberális Renew és a Zöldek közösen követelik az EU 2028–2034-es időszakára vonatkozó többéves pénzügyi keret, az MFF átalakítását.
Mivel a jelenlegi javaslat a nemzeti tervekről nem veszi figyelembe alapvető kéréseinket, nem szolgálhat a tárgyalások alapjául [...] bízunk abban, hogy legfontosabb kérésünk érdemben tükröződik az Európai Bizottság módosított javaslatában, ami lehetővé tenné az Európai Parlamenttel folytatott tárgyalások előrehaladását.
– áll a Politico által látott levélben.
Az Európai Parlament vezető pártjai azért érezték szükségesnek az ultimátumot, mert a még júliusban bemutatott 1800 milliárd eurós tervezetnél úgy látják, semmilyen valós kompromisszumra nem hajlandó von der Leyen, aki ragaszkodik a Nemzeti és Regionális Partnerségekkel fémjelzett reformjához.
Az elképzelés összevonná a tradicionálisan régiós kompetenciába tartozó kohéziós forrásokat és a földterület alapján járó agrártámogatásokat egy olyan csomagba, amely
így a korábbi nagyjából 66% helyett a büdzsé felét tenné csak ki.
Ugyan von der Leyen korábban vállalásokat tett a gazdák kompenzálására járó források elkülönítésére, és az S&D-nek fontos szociális alap egyben tartására a partnerségeken belül, ezeknek a fejezeteknek az összege nem illeszkedne az inflációhoz, és ami a Parlament számára még aggályosabb: a pénzek elköltése kikerülhet a régiók és az EP ellenőrzése alól is.
Aggodalmaik szerint a partnerségek a gyakorlatban úgy működnének, hogy a nemzeti kormányoknak csak közvetlenül von der Leyen bizottságát kelljen meggyőzni arról, hogy jó fejlesztésekre költenék a forrásokat, így az elmaradottabb, fejlesztési szempontból problémásabb régiók jó eséllyel kieshetnek a kedvezményezettek köréből.
Ugyan von der Leyen igyekezett az elmúlt hónapokban nyugtatni ez ügyben a kedélyeket, úgy látszik, a parlamenti jelentéstevők – különösen a szintén EPP-s Siegfried Mureșan – úgy láthatják, hogy eddig semmi érdemi garanciát nem kaptak a Bizottságtól.
A vita persze könnyen feloldható lenne, ha a tagállamok nyitottak lennének emelni éves hozzájárulásaikat, de egy valóban felduzzasztott költségvetés nélkül az EU-nak úgy látszik,
döntenie kell, hogy csak a versenyképes fejlesztésekre mehetnek a forrásai, vagy ragaszkodik az ilyen téren korlátozott eredményeket elérő, de sok szereplőnek biztonságot nyújtó struktúrához.
A Parlament november 12-re írta ki a következő MFF-vitát, amely egyúttal az ultimátum határidejeként is szolgál. Az S&D és a Renew már korábban jelezték, hogy készek elutasítani az uniós költségvetési javaslatot, de az EPP eddig nem erősítette meg hivatalosan, hogy csatlakozik hozzájuk, bár néhány képviselőjük már egy ideje tesz utalásokat erre az eshetőségre.
A tagállami kormányok jelenleg is tárgyalnak a költségvetési javaslatról, és ott szintén komoly kritikák érik az új MFF-javaslatot, különösen az agrárszektor fizetéskiegészítéseként szolgáló területalapú támogatások visszavágása miatt.
A hétéves költségvetésről szóló egyeztetések tipikusan az utolsó pillanatig elhúzódnak, és bár stabilitási szempontból jót tenne a gyors kiegyezés, jelenleg azt látni, hogy mindenki már az elejétől határozottan beleáll a vitába, ettől remélve, hogy már az elején érdekeiknek megfelelő irányba tudják terelni az EU következő MFF-jét.
Címlapkép forrása: EU
Ultimátumot kapott Ursula von der Leyen, két hete maradt a korrekcióra
Saját támogatói dobhatják vissza a reformkísérletét, ha nem írja újra az EU-s pénzek feltételrendszerét.
Ez itt már a fordulat? Három éve nem látott számok a Masterplastnál
Nagyot lendített az eredményeken az MVM-mel kötött megállapodás.
Légi riadó volt a NATO keleti szárnyán: felszálltak az F-16-osok – Orosz drónok miatt kellett intézkedni
Szivárognak az információk.
Történelmi bejelentés Donald Trumptól: folytatódnak az atomfegyver-kísérletek
Ismét jöhetnek a nukleáris kísérletek.
Csúcson a bevétel a Metánál - Miért büntetik mégis a befektetők?
9 százalékot zuhant az árfolyam.
Rekordbevétel a Microsoftnál, mégis esett az árfolyam
A beruházások nyomják a cég mérlegét.
Óriási a baj, hamarosan teljesen eltűnhet a magyarok kedvenc zöldsége
A felmelegedés és az új kártevők együtt szorítják ki.
A te szavazatod is számít: szavazz négyszer a HOLD-ra!
Szavazz ezen a linken négy kategóriában a HOLD-ra, hogy mi nyerjük a Portfolio vagyonkezelési díjait! A Portfolio első alkalommal hirdeti meg a vagyonkezelési díjait, amiket... The post A te szava
Rohamosan csökkennek Földünk édesvízkészletei
Műholdak mutatják: a kontinensek édesvizei gyorsan fogynak.
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
És megérkezett az ingyenes lakáshitel
A 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel megjelenésekor sokan az életük lehetőségét vélték felfedezni a támogatott hitelben. A közszolgálatban dolgozók közül egyes becslések alapján na
Az ország, ahol a nyugdíjas többet keres a dolgozónál
Franciaországban egy átlagos nyugdíjas több pénzt visz haza, mint egy átlagos munkavállaló. A jelenségnek kulturális és történelmi okai vannak, de kemény közgazdasági következményei is, a
Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Cser Tamás, a HOLD vezető részvényportfólió-kezelője beszél arról, hogy The post Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes appeared first on HOLDBLOG.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Masszív hadműveletbe fogott Donald Trump, a célja pedig egyre egyértelműbb – Meddig húzza még Putyin nagy barátja?
A háború küszöbén Amerika?
Egyértelmű jelzést kapott Magyarország: elkerülhetetlen a leválás az orosz olajról
A Lukoil döntése irányadó lesz a döntéshozók számára is.
Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?
Érdekes adatok érkeztek a lakáspiacról.