A negyedéves jelentés tegnap volt, ideje valós időre kapcsolni az ESG-meccsben

Az őszi konferencia szezon egyik visszatérő szakértői észrevétele szerint az első körös uniós ESG-riporting előírások olyan szigorúra sikerültek, hogy a megfeleléshez tanácsadók hadának bevonását teheti szükségessé – ami újabb jelentős adminisztrációs és költségteherrel „kecsegtette” a globális gazdasági klímától amúgy sem elkényeztetett vállalati szektort.

Éppen ezért hozott megkönnyebbülést az Omnibusz névre keresztelt egyszerűsítési javaslatcsomag, amely a cégek jelentős részét mentesítené az ESG-beszámolási kötelezettség alól, illetve bizonyos esetekben kitolná a megfelelés időpontját. A vállalatok azonban messze nem dőlhetnek hátra, hiszen többek között befektetői és a fiatalabb generációk felől érkező nyomás miatt sem engedhetik meg maguknak, hogy ne kezeljék továbbra is prioritásként a zöld szempontokat.

A mesterséges intelligenciának hála most ezen a téren is karnyújtásnyira került a szintlépés lehetősége, a rendelkezésre álló technológia ugyanis immár valós időben is lehetővé teszi a megfelelés szempontjából releváns adatok alakulásának nyomon követését. A folyamatosan elérhető naprakész információk nemcsak a vállalatok számára könnyítik meg a kitűzött célok megvalósulásának monitoringját, hanem partnereik, ügyfeleik felé is hitelesen tudják kommunikálni vállalásaik megvalósulását.

Az adatgyűjtés csak a kezdet

Az ESG-adatok túlnyomó része strukturálatlan forrásból érkezik: beszállítói nyilatkozatokból, PDF fájlokból, belső jelentésekből, e-mailekből vagy akár szenzoradatokból. Ezek feldolgozása emberi erőforrással időigényes és hibalehetőségekkel teli. Itt lép be az AI, különösen a gépi tanulás, a természetes nyelvfeldolgozás (NLP), illetve az agentic AI, azaz az ágens alapú rendszerek világa.

A technológia az automatizált adatkinyerés mellett a valós idejű monitoring terén is újra rajzolja a térképet, hiszen például a gyártósorok, logisztikai láncok vagy irodai energiafogyasztás által generált IoT-adatok (villamosenergia-fogyasztás, vízhasználat, hulladékkezelés stb.) felhőalapú platformokon keresztül valós időben követhetők.

Ezen túl a beszállítói kockázatértékelést is új prizmán keresztül értelmezhetjük. Vannak már olyan AI megoldások, amelyek figyelik a globális és közösségi médiát, valamint a jogi adatbázisokat, és valós időben figyelmeztetnek a beszállítói láncban előforduló az esetleges ESG-incidensekre (pl. munkajogi visszaélések, környezeti szennyezések, korrupciós ügyek). A kisebb beszállítóknál jelentkező előny ugyanakkor, hogy ők az AI-nak köszönhetően részletes fenntarthatósági adatokat lesznek képesek szolgáltatni havi vagy éves energiafogyasztásukról.

A mesterséges intelligencia ESG-riporting során történő használata egy sor előnyt tartogat, jelesül:

Gyorsaság: A manuális adatgyűjtéssel szemben az AI képes másodpercek alatt feltérképezni, rendszerezni és értékelni adatokat, így a vállalatok nem csak reagálni tudnak a változásokra, hanem proaktívan fellépni is.

Pontosság és transzparencia: A strukturált, következetesen gyűjtött adatok auditálhatók, könnyebben integrálhatók pénzügyi rendszerekbe is. A valós idejű adatok csökkentik az adatmanipuláció lehetőségét.

Döntéstámogatás: Az AI-alapú dashboardok képesek ESG-mutatókat vizualizálni, előrejelzéseket készíteni, és így a vezetők számára valódi stratégiai eszközzé válik a fenntarthatósági riportálás

Ahogy a Pwc közelmúltbéli tanulmánya kiemeli, „az AI képes a vonatkozó szabályozásoknak megfelelő külső és belső adatok összegyűjtésének automatizálásra és elemzésére, amiből aztán jelentéseket generál. A mesterséges intelligencia új fajta értékeket is számszerűsíthet, mint például az alacsony karbonlábnyomú termékek által hordozott előnyöket.

Mivel ezek az AI-képességek be vannak ágyazva a vállalati stratégiába és a mindennapi vállalati alkalmazásokba, a döntéstámogató fenntarthatósági adatokhoz való hozzáférés, illetve azok felhasználása nem lesz többé az ESG specialisták privilégiuma.”

Hogyan induljunk el az AI-alapú ESG-riporting útján?

Íme néhány kezdő lépés, amely segíthet abban, hogy AI alapokra helyezzük a fenntarthatósági beszámolás folyamatát.

Auditáld meglévő adatforrásaidat a dokumentumoktól az ERP-n át a szenzorokig!

Válassz felhőplatformot!

Pilot projekt – szúrj ki egy területet, ahol kitapasztalod, hogyan is megy ez az egész (pl. energiafogyasztás, légszennyezés, beszállítók ESG-értékelése)

Hozz létre dashboardot, vizualizáld adataidat AI-alapú előrejelzésekkel!

Amire figyelni kell

A valós idejű ESG-riportolás bevezetése ugyanakkor nem problémamentes. Az egyik legnagyobb kihívás az adatintegritás és forrásmegbízhatóság biztosítása. Ha az AI rossz minőségű vagy nem validált adatokból dolgozik, a riport hibás lehet. További kihívás az AI-etika: az automatizált döntéshozatalnak ugyanis összhangban kell állnia az ESG-elvekkel.

A jövő ESG-riportolása ezzel együtt már nem csak az adatgyűjtésről fog szólni, hanem az előrejelzésről és optimalizálásról is. Az AI képes előre jelezni például, hogy egy adott termelési folyamat hogyan hat a CO₂-kibocsátásra, vagy hogy egy új beszállító milyen ESG-kockázatot hordoz.

A valós idejű ESG-riportolás nem utópia, hanem már ma is megvalósítható valóság – köszönhetően az AI rohamos fejlődésének. Aki ezt felismeri és időben lép, nemcsak a szabályozásoknak fog megfelelni, hanem piaci előnyre is szert tehet, és hitelesebb fenntarthatósági narratívát alakíthat ki befektetők, partnerek és fogyasztók felé.

