Kisebb elbizonytalanodás a világ tőzsdéin

Kis mínusz a magyar tőzsdén
Mérsékelt eséssel nyitott a magyar részvénypiac, a BUX index 0,2 százalékot veszített az értékéből, az OTP, a Richter és a Telekom is esik, egyedül a Mol értéke emelkedett a blue chipek közül.
Bekerül az S&P 500-ba a leggazdagabb magyar brókercége
Az Interactive Brokers bekerül az S&P 500 indexbe, leváltva a Walgreens Boots Alliance-t. A hírre a brókercég részvényárfolyama közel 5 százalékot emelkedett.
Kiszáll a Mercedes, tovább zuhan a Nissan árfolyama
A Nissan részvényárfolyama közel 6 százalékot esett, miután a Mercedes-Benz bejelentette, hogy eladja részesedését a japán autógyártóban.
Kis esés a részvénypiacokon
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalékot esett, a S&P 500 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,3 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,95 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,26 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,24 százalékot esett.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,18 százalékot eshet, a CAC 0,12 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,03 százalékkal kerülhet feljebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,04 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,02 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,08 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma jön aztán a már említett legfontosabb esemény magyar szempontból, hiszen összeül a Monetáris Tanács, hogy döntsön az alapkamat sorsáról. A 6,5%-os irányadó rátában komoly meglepetés lenne a változtatás, hiszen a 4,3%-os júliusi infláció továbbra is meghaladja az MNB célsávját, és korábban annak fenntartható eléréséhez kötötték a kamat esetleges csökkentését. Az elemzők számára a legfontosabb kérdés most az, idén lesz-e még egyáltalán kamatvágás, hiszen az inflációs kilátások egyelőre arra utalnak, hogy legfeljebb minimális mozgástere lehet a jegybanknak. A fentieket támaszthatja alá az is, hogy Varga Mihály MNB-elnök a múlt héten ismét az óvatos és türelmes monetáris politika fenntartásának szükségességét hangsúlyozta. Vagyis várhatóan nem csak a kamatszint marad változatlan, hanem a jegybank fő üzenetei is maradnak az eddigiek. Amerikában a tartós fogyasztási cikkek rendelésállományának alakulása lehet lényeges gazdasági konjunktúramutató, melyre érdemes lehet figyelni a nap második felében.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 6,3 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 55,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,8 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 28,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 282,47
|-0,8%
|0,8%
|0,8%
|6,4%
|10,0%
|60,3%
|S&P 500
|6 439,32
|-0,4%
|-0,2%
|0,8%
|9,5%
|14,3%
|87,0%
|Nasdaq
|23 425,6
|-0,3%
|-1,2%
|0,7%
|11,5%
|18,8%
|99,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|42 807,82
|0,4%
|-2,1%
|3,3%
|7,3%
|11,6%
|83,8%
|Hang Seng
|25 829,91
|1,9%
|2,6%
|1,7%
|28,8%
|46,7%
|1,3%
|CSI 300
|4 469,22
|2,1%
|5,4%
|8,3%
|13,6%
|34,3%
|-6,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 273,12
|-0,4%
|-0,2%
|0,2%
|21,9%
|30,3%
|85,8%
|CAC
|7 843,04
|-1,6%
|-0,5%
|0,1%
|6,3%
|3,5%
|56,6%
|FTSE
|9 321,4
|0,0%
|1,8%
|2,2%
|14,1%
|11,9%
|54,4%
|FTSE MIB
|43 227,7
|-0,2%
|1,4%
|6,1%
|26,4%
|28,5%
|115,8%
|IBEX
|15 265,5
|-0,9%
|0,1%
|7,2%
|31,7%
|35,4%
|114,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|104 831,4
|-0,6%
|-0,7%
|3,4%
|32,2%
|43,7%
|194,5%
|ATX
|4 759,68
|-0,6%
|-0,4%
|4,0%
|29,9%
|29,0%
|113,0%
|PX
|2 297,05
|-0,1%
|-0,8%
|4,0%
|30,5%
|45,5%
|152,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 370
|-1,1%
|-1,1%
|6,7%
|40,0%
|66,3%
|189,0%
|Mol
|2 936
|-0,5%
|-2,1%
|-4,7%
|7,5%
|7,2%
|71,4%
|Richter
|10 590
|-0,9%
|0,2%
|1,7%
|1,8%
|-0,4%
|46,7%
|Magyar Telekom
|1 976
|0,6%
|2,4%
|12,3%
|55,1%
|87,1%
|434,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|65,18
|1,7%
|1,0%
|-1,8%
|-10,0%
|-14,0%
|50,9%
|Brent
|67,77
|0,0%
|1,6%
|-1,0%
|-9,3%
|-14,1%
|47,7%
|Arany
|3 375,48
|0,0%
|1,2%
|1,3%
|28,6%
|34,2%
|75,7%
|Devizák
|EURHUF
|397,2
|0,7%
|0,5%
|0,2%
|-3,4%
|1,0%
|12,8%
|USDHUF
|339,7776
|0,9%
|0,3%
|0,6%
|-14,5%
|-3,4%
|14,1%
|GBPHUF
|460,1750
|0,9%
|0,6%
|1,4%
|-7,5%
|-1,0%
|17,4%
|EURUSD
|1,1690
|-0,2%
|0,2%
|-0,3%
|12,9%
|4,6%
|-1,1%
|USDJPY
|148,1600
|0,0%
|0,1%
|0,3%
|-5,7%
|2,0%
|39,1%
|GBPUSD
|1,3503
|-0,2%
|-0,1%
|0,5%
|7,8%
|2,4%
|2,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|110 136
|-5,8%
|-5,3%
|-6,4%
|16,7%
|71,9%
|872,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,27
|0,5%
|-1,3%
|-2,7%
|-6,7%
|12,1%
|538,5%
|10 éves német állampapírhozam
|2,72
|1,5%
|-0,7%
|1,6%
|14,9%
|25,3%
|-693,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,12
|-0,3%
|1,1%
|-0,1%
|7,6%
|11,3%
|197,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Michael Duerinckx
