Kisebb elbizonytalanodás a világ tőzsdéin

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalékot esett, a S&P 500 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,3 százalék mínuszban fejezte be a napot.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,95 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,26 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,24 százalékot esett.

Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,18 százalékot eshet, a CAC 0,12 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,03 százalékkal kerülhet feljebb.

Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,04 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,02 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,08 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma jön aztán a már említett legfontosabb esemény magyar szempontból, hiszen összeül a Monetáris Tanács, hogy döntsön az alapkamat sorsáról. A 6,5%-os irányadó rátában komoly meglepetés lenne a változtatás, hiszen a 4,3%-os júliusi infláció továbbra is meghaladja az MNB célsávját, és korábban annak fenntartható eléréséhez kötötték a kamat esetleges csökkentését. Az elemzők számára a legfontosabb kérdés most az, idén lesz-e még egyáltalán kamatvágás, hiszen az inflációs kilátások egyelőre arra utalnak, hogy legfeljebb minimális mozgástere lehet a jegybanknak. A fentieket támaszthatja alá az is, hogy Varga Mihály MNB-elnök a múlt héten ismét az óvatos és türelmes monetáris politika fenntartásának szükségességét hangsúlyozta. Vagyis várhatóan nem csak a kamatszint marad változatlan, hanem a jegybank fő üzenetei is maradnak az eddigiek. Amerikában a tartós fogyasztási cikkek rendelésállományának alakulása lehet lényeges gazdasági konjunktúramutató, melyre érdemes lehet figyelni a nap második felében.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 6,3 százalékos emelkedéssel a CAC index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 55,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,8 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 28,6 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 45 282,47 -0,8% 0,8% 0,8% 6,4% 10,0% 60,3% S&P 500 6 439,32 -0,4% -0,2% 0,8% 9,5% 14,3% 87,0% Nasdaq 23 425,6 -0,3% -1,2% 0,7% 11,5% 18,8% 99,8% Ázsiai részvényindexek Nikkei 42 807,82 0,4% -2,1% 3,3% 7,3% 11,6% 83,8% Hang Seng 25 829,91 1,9% 2,6% 1,7% 28,8% 46,7% 1,3% CSI 300 4 469,22 2,1% 5,4% 8,3% 13,6% 34,3% -6,1% Európai részvényindexek DAX 24 273,12 -0,4% -0,2% 0,2% 21,9% 30,3% 85,8% CAC 7 843,04 -1,6% -0,5% 0,1% 6,3% 3,5% 56,6% FTSE 9 321,4 0,0% 1,8% 2,2% 14,1% 11,9% 54,4% FTSE MIB 43 227,7 -0,2% 1,4% 6,1% 26,4% 28,5% 115,8% IBEX 15 265,5 -0,9% 0,1% 7,2% 31,7% 35,4% 114,8% Régiós részvényindexek BUX 104 831,4 -0,6% -0,7% 3,4% 32,2% 43,7% 194,5% ATX 4 759,68 -0,6% -0,4% 4,0% 29,9% 29,0% 113,0% PX 2 297,05 -0,1% -0,8% 4,0% 30,5% 45,5% 152,7% Magyar blue chipek OTP 30 370 -1,1% -1,1% 6,7% 40,0% 66,3% 189,0% Mol 2 936 -0,5% -2,1% -4,7% 7,5% 7,2% 71,4% Richter 10 590 -0,9% 0,2% 1,7% 1,8% -0,4% 46,7% Magyar Telekom 1 976 0,6% 2,4% 12,3% 55,1% 87,1% 434,1% Nyersanyagok WTI 65,18 1,7% 1,0% -1,8% -10,0% -14,0% 50,9% Brent 67,77 0,0% 1,6% -1,0% -9,3% -14,1% 47,7% Arany 3 375,48 0,0% 1,2% 1,3% 28,6% 34,2% 75,7% Devizák EURHUF 397,2 0,7% 0,5% 0,2% -3,4% 1,0% 12,8% USDHUF 339,7776 0,9% 0,3% 0,6% -14,5% -3,4% 14,1% GBPHUF 460,1750 0,9% 0,6% 1,4% -7,5% -1,0% 17,4% EURUSD 1,1690 -0,2% 0,2% -0,3% 12,9% 4,6% -1,1% USDJPY 148,1600 0,0% 0,1% 0,3% -5,7% 2,0% 39,1% GBPUSD 1,3503 -0,2% -0,1% 0,5% 7,8% 2,4% 2,9% Kriptovaluták Bitcoin 110 136 -5,8% -5,3% -6,4% 16,7% 71,9% 872,2% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 4,27 0,5% -1,3% -2,7% -6,7% 12,1% 538,5% 10 éves német állampapírhozam 2,72 1,5% -0,7% 1,6% 14,9% 25,3% -693,2% 10 éves magyar állampapírhozam 7,12 -0,3% 1,1% -0,1% 7,6% 11,3% 197,9% Forrás: Refinitiv, Portfolio

