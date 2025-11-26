Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén

A pozitív nemzetközi hangulat mellett emelkedik a magyar tőzsde a nyitás után.

A kereskedés első perceiben emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 0,4 százalékot emelkedett, így jelenleg 109 013 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítenek, az OTP árfolyama 0,9 százalékos pluszban áll, míg a Mol árfolyama 0,5 százalékos pluszban van. Eközben a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékot esett, míg a Richter árfolyama 0,5 százalékkal került lejjebb.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Duna House és a MBH JZB teljesít, míg a leggyengébben a PannErgy és a Rába indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Delta, de a Richter is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

