Magára hagyják a dollárt a befektetők, a forint így új erőre kap

Az arany kedden történelmi csúcs közelébe emelkedett, az azonnali árfolyam 3496 dollárra nőtt, miután napközben 3508 dollárt is elért, a decemberi határidős jegyzések pedig 3565 dollár fölé kapaszkodtak. A nemesfém raliját a dollár gyengülése, a szeptemberi kamatcsökkentési várakozások és a biztonságos menedék iránti kereslet hajtják, miközben a befektetők 89–90%-os eséllyel számítanak legalább 25 bázispontos Fed-vágásra.
Elemzők ugyanakkor nem zárják ki a fél százalékpontos csökkentést sem, ha a pénteken érkező munkaerőpiaci adatok a vártnál gyengébb képet festenek.
A dollár az elmúlt napokban nyomás alatt maradt: hétfőn az euró 1,173 fölé erősödött, kedden reggel pedig 1,169 alá csúszott vissza, a dollárindex pedig öthetes mélypont közelében járt.
Ez a mozgás olcsóbbá teszi az aranyat a külföldi vásárlók számára, miközben a Trump-kormány Fedet ért bírálatai tovább gyengítik a bizalmat a dolláreszközök iránt. Az alacsonyabb hozamkörnyezet a részvénypiacokat is támogatja: az MSCI Ázsia-Csendes-óceáni index kedden 0,2%-kal, a Nikkei 0,39%-kal erősödött, míg Kínában az AI-optimista hangulat hároméves csúcsra húzta a CSI300-at.
A befektetők most a foglalkoztatottsági adatokra figyelnek, amelyek meghatározhatják a szeptemberi Fed-döntés mértékét. Az arany árfolyama elemzők szerint akár 3600 dollár fölé is szaladhat év végéig, az euró pedig az 1,2-es szint fölé mehet,
ha a Fed további vagy nagyobb vágásokkal reagál a gyengülő gazdasági kilátásokra, miközben a dollár tartósan gyenge marad és a geopolitikai kockázatok fennállnak.
A forint a dollárral szemben kedden reggel 338,1-nél állt, ami enyhe, 0,17%-os gyengülést jelentett az előző napi záráshoz képest. Az árfolyam hétfőn még a 337-es szint közelébe erősödött, de keddre visszakorrigált, összhangban a globális devizapiaci mozgásokkal, ahol a dollár az euróval szemben is stabilizálódott. A forint ezzel továbbra is a 337–339-es sávban ingadozik.
Az euró-forint árfolyam kedden reggel 395,3-nál állt, ami alig változott az előző napi szinthez képest. Hétfőn a kurzus rövid időre 395 alá is benézett, miután az euró a dollárral szemben 1,17 fölé erősödött, de a dollár keddi stabilizálódása a forintot is visszafogta.
Kedden a hazai piacon a KSH közli a második negyedéves GDP második becslését, amely pontosabb képet ad a magyar gazdaság teljesítményéről. Külföldön az euróövezet augusztusi inflációs adatai érkeznek délelőtt, amelyek meghatározóak lehetnek az Európai Központi Bank kamatpolitikájának szempontjából, míg délután az amerikai ISM feldolgozóipari beszerzési menedzserindexet publikálják, amely iránymutatást ad a tengerentúli gazdaság állapotáról és a Fed szeptemberi kamatdöntésére vonatkozó várakozások alakulásáról.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Bod Péter Ákos: a piactorzítás növeli az inflációt és rontja a növekedést
A Corvinus professzorának cikke.
Súlyos vád: Trump erőszakkal akar rezsimváltást elérni a 30 milliós országban
Legalábbis Nicolás Maduro venezuelai elnök szerint.
„Eltűntek a régi bizonyosságok” – Nagy összeg folyhat a német hadiiparba, nem is akárhonnan
A gazdasági miniszter vázolta fel az elképzelést.
Fontos találkozókra készül Nagy Márton
Sűrű lesz a program.
Új offenzívára készülhet az orosz hadsereg, de versenyt kell futniuk az idővel
Sziverszk lehet a következő célpont?
Új e-matrica érkezik - 2,5 millió embert érint
Olcsóbb lesz az M1-es.
Az oroszok foghatják a fejüket attól, amit Ursula von der Leyen Romániában mondott
Az Európai Bizottság elnöke meglátogatta Konstancát.
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreens kivezetése miatt. Az utóbbi nem éppen az ideális módszer egy portfólió hozamemelésére.
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
Mi vált valóra a 25 évvel ezelőtti jóslatokból?
Évtizedes fogadások közül válogattunk, és megnéztük, mi vált közülük valóra. Nagyot futott az elmúlt évben a Polymarket, a decentralizált előrejelzési piac, mi is több anyagot... The pos
Walgreens Boots Alliance, Inc. - ennyi volt
Tegnapi hír, hogy A Sycamore Partners lezárta a Walgreens Boots Alliance, Inc. felvásárlását....Az akvizíció lezárultával a WBA törzsrészvényeinek kereskedése megszűnt, és azok többé
Ön befektető? Érdemes néznie az USA fogyasztói bizalmi mutatóját
Az Egyesült Államok gazdasági ciklusának egyik legérzékenyebb előrejelző indikátora a fogyasztói bizalmi mutató. Ez a mérőszám nem csupán a háztartások rövid távú hangulatát tükrözi
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.