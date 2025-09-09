Tegnap esti szintjén a forint
Az euró kedd délelőtt a 393 és a 394-es szint között mozgott, de most a tegnap esti szintjéhez tért vissza a 393,4 közelébe.
Keresi az irányt a forint
Az euró 393 és 394 forint között ingadozik kedd délelőtt, a forint kismértékben gyengült a közös európai pénzhez képest.
A dollár árfolyama 334 és 335 között jár, a forint gyengülése itt is tetten érhető, bár a nap közbeni 335,5-ös szinttől már eltávolodott az árfolyam.
Csökkent a francia ipar
A francia ipari termelés júliusban 1,1 százalékkal csökkent, ami rossz kezdetet jelent a negyedévnek, különösen a héten kialakult kormányválság fényében - közölte a Bloomberg.
Gyengül a forint
A magyar forint gyengélkedik a legfontosabb devizákkal szemben. Az euróval szemben mintegy 0,5 egységgel értékelődött le, így az árfolyam 394 körül alakul.
A dollárhoz viszonyítva a forint szintén lefelé araszolt, átlépve a 335-ös szintet.
Kis mozgások a forint piacán
Eddig alig mozdult a forint árfolyama.
Az euróval szemben a 393,5-ös szint körül, a dollárhoz képest 334,5-nél jár. Utóbbi minimális, 0,3 egységnyi gyengülést jelent.
Itt a friss inflációs adat!
Augusztusban 4,3% volt az egy évre visszatekintő drágulás Magyarországon. Előzetesen az elemzők pont azt várták, hogy a júliusi inflációval megegyező mértékű, 4,3%-os inflációról számol be a Központi Statisztikai Hivatal, vagyis a nyár végi árfolyamatok nem okoztak meglepetést.
Fontos adat érkezik reggel - Mit csinál majd a forint?
Kedd reggel az euró 393 forint közelében indította a napot, vagyis a hazai deviza továbbra is az éves csúcsa közelében mozog.
A dollár árfolyama 334 forint körül alakult.
A befektetők figyelme reggel az augusztusi inflációs adatra irányul: a Portfolio által megkérdezett elemzők többsége
4,3%-os éves áremelkedést vár, ami megegyezne a júliusi adattal
A 11 szakértőből mindössze négyen becsültek eltérő értéket.
Tegnap nem voltak komoly piaci reakciók arra a hírre, hogy François Bayrou francia miniszterelnök elvesztette a bizalmi szavazást, így Emmanuel Macron elnöknek döntenie kell: kinevez-e új kormányfőt – kevesebb mint két év alatt immár az ötödiket –, vagy előrehozott parlamenti választásokat ír ki. Macron jelezte, hogy szeretné elkerülni a választásokat, és elutasította a lemondásáról szóló felvetéseket. Bayrou kilenc hónap után bukott meg, ami így is háromszor hosszabb idő volt, mint elődje, Michel Barnier rekordrövid hivatali ideje.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Előkerült Trump sokáig titkolt állítólagos levele: ellenfelei súlyos botrányt, a Fehér Ház rágalmazást kiált
Trump korábban hamis kitalációnak nevezte az egészet.
Gigantikus felvásárlás jön a stratégiai fontosságú iparágban
50 milliárd dolláros óriásvállalat jön létre.
Hírszerzési jelentés: civilek elleni támadásokra készülhet Moszkva egy európai országban
„Egy szemernyi kétségünk se legyen.”
Befektetők, figyelem: akár 60 százalékkal is többet érhet ez a részvény
A Morgan Stanley szerint.
100 légijáratot törölnek szerdán, 27 ezer utas járhat pórul
A KLM a földi személyzet sztrájkja miatt kényszerül a lépésre.
Kezdődik az invázió: teljes kiürítést rendelt el az izraeli hadsereg
Sorra dőlnek össze az épületek.
Állítólag nagy meglepetés készülődik az otthon startos ingatlanvásárlóknak, ennek nem minden eladó fog örülni
Lökést kaphat a teljes újlakás-szektor.
Videó: látványos trükkel hajigálják az ukránok a két mázsás JDAM-eket az orosz állásokra
Még mindig levegőben a Mig-29-esek.
Zsiday Viktor: Az adósságpálya könnyen fenntarthatatlanná válhat
Eddig az volt a szokás, hogy háborúk idején adósodtak el az országok, most újdonság, hogy békeidőben növekszik az adósság a fejlett országokban - mondta a... The post Zsiday Viktor: Az adóss
Rejtett transzferár kockázatok
A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is
Jövőre a fizetés kisebb részét teheti ki egy hitel törlesztőrészlete: Hány embert érinthet ez a változás?
A jegybank 2026. január elsejétől módosítja a jövedelem terhelhetőségére vonatkozó szabályokat. Ez határozza meg azt, hogy a havi fizetésnek legfeljebb mekkora részét lehet hiteltörlesztés
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.