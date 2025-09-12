Ismét csúcsközelben a forint

A délutáni órákban enyhén felértékelődött az amerikai fizetőeszköz több globális kulcsvalutával szemben is. Az euró árfolyama 1,17 közelébe süllyedt, de az angol fontnál és a svájci franknál is erősebbnek bizonyult a zöldhasú az elmúlt órákban.

Érdekes azonban, hogy a délutáni orosz kamatcsökkentés ellenére a rubellel szemben nem tudott erősödni az amerikai fizetőeszköz: a délelőtti 85,4 rubel körüli szintről a hír hatására 84,7-re csökkent a dollár árfolyama.