Ismét csúcsközelben a forint
Ismét csúcsközelben a forint

A mai nap többéves csúcsot döntött a hazai fizetőeszköz az euróval és a dollárral szemben is. Bár délután Donald Trump miniszterének orosz energiáról való leválást sürgető nyilatkozata megrángatta a forintot, késő délutánra az árfolyam a korábbi csúcsok közelébe erősödött mindkét piacon. A forint felértékelődését fundamentálisan a magas kamatszint és a jó befektetői hangulat segíti, de a technikai indikátorok szerint is várható még erősödés.
Visszanyerte erejét a forint

A délelőtti csúcs után ismét 391 alatt járt a hazai deviza árfolyama az euróval szemben (azóta 391,1-ig korrigált a piac), miközben a dollár jegyzése is bőven 334 alá esett (333,6).

A zuhanó fogyasztói bizalom parancsolt megálljt a dollárnak

A Michigan Egyetem felmérése szerint nagyot esett az amerikai fogyasztói bizalom, miközben a rövid távú inflációs várakozások erősödtek. A hírre azonnal gyengülni kezdett a dollár: a forint árfolyama 334 alá szúrt le, míg az euróval szemben 1,172-ig gyengült a zöldhasú.

Nagyot zuhant az amerikai fogyasztói bizalom

Nagyot romlott az amerikai fogyasztói bizalom, miközben az inflációs várakozások emelkedtek.

Nagyot zuhant az amerikai fogyasztói bizalom
Fontos adat előtt erősödik a dollár

A délutáni órákban enyhén felértékelődött az amerikai fizetőeszköz több globális kulcsvalutával szemben is. Az euró árfolyama 1,17 közelébe süllyedt, de az angol fontnál és a svájci franknál is erősebbnek bizonyult a zöldhasú az elmúlt órákban.

Érdekes azonban, hogy a délutáni orosz kamatcsökkentés ellenére a rubellel szemben nem tudott erősödni az amerikai fizetőeszköz: a délelőtti 85,4 rubel körüli szintről a hír hatására 84,7-re csökkent a dollár árfolyama.

Olyan történt Oroszországban, ami mindenkit meglepett

Az orosz jegybank mai kamatdöntő ülésén 100 bázisponttal csökkentette az irányadó ráta mértékét, amely így jelenleg 17 százalék - számolt be róla a Bloomberg. A döntés némileg meglepte a piaci elemzőket, akik a fokozatosan lassuló infláció és az egyre erősebb növekedési kockázatok miatt 200 bázispontos lazítást vártak. Bár a jegybanki szigor valóban visszaállíthatja az árstabilitást Oroszországban, a folyamat ára a gazdaság recesszióba csúszása lehet.

Tovább a cikkhez
Olyan történt Oroszországban, ami mindenkit meglepett
Tovább gyengült a forint az amerikai energiaügyi miniszterének kijelentésére

Donald Trump amerikai elnök energiaügyi minisztere ma egyértelműen kijelentette, hogy minden európai országnak, így Szlovákiának és Magyarországnak is sürgősen szakítania kell az orosz energiahordozók beszerzésével. A hírre több, mint egy eurót emelkedett az árfolyam a dollárral és az euróval szemben is. Enyhe piaci korrekciót követően a kurzus a zöldhasúval szemben jelenleg 334,4, míg az euróval szemben 391,6.

Eddig tartott a forint mai lendülete?

Hirtelen gyengülni kezdett a hazai deviza az euróval és a dollárral szemben is, az esés mértéke mindkét esetben közel 50 fillér volt. Az euró jegyzése már 391,5 felett jár, miközben a dollár is új napi csúcsot állított fel a forinttal szemben (334,6).

Trump embere egyértelmű üzenetet küldött Magyarországnak: vége van az orosz energia korának

Az amerikai energiaügyi miniszter felszólította azokat az uniós tagállamokat, amelyek még mindig orosz olajat- és földgázt vesznek, köztük Magyarországot is, hogy szakítsanak az orosz energiahordozókkal és inkább az Egyesült Államoktól vásároljanak - írta a Politico.

Tovább a cikkhez
Trump embere egyértelmű üzenetet küldött Magyarországnak: vége van az orosz energia korának
Délután az amerikai adatok mozgathatják a piacokat

Magyar idő szerint délután 4 órakor érkezik az amerikai Michigan Egyetem fogyasztói bizalmi indexe, amely meghatározó lehet a kamatvárakozások szempontjából. Az adat legfontosabb eleme a rövid és hosszú távú inflációs várakozások lesznek, a várakozások horgonyzottsága ugyanis a Fed egyik leginkább figyelembe vett szempontja kamatdöntés előtt. Az egy éves előretekintő várakozások az a szakértők szerint az augusztusi 4,6-ról 4,8 százalékra gyorsulhat. Ha az előrejelzések beigazolódnak, az az árnyomás erősödéséről árulkodna és csökkentené az amerikai jegybank kamatvágási mozgásterét. Az következő 5 évre vonatkozó átlagos inflációs várakozások az augusztusi adattal és a piaci előrejelzésekkel egyezően 3,5 százalék lehet.

A dollárt jelenleg 333,6 forintért, valamint 1,172 euróért jegyzik a devizapiacokon.

Jöhet még idén kamatcsökkentés? Az EKB döntéshozói elárulták

Alaposan feladta a leckét a piacnak az Európai Központi Bank (EKB) kamatdöntése és sajtótájékoztatója, amely után mindenki azt találgatja, hogy vajon várható-e még kamatcsökkentés az idén. A Bloomberg beszámolója szerint bár jelenleg kiegyenlítettek a kockázatok, a gazdaság lassulása és az euró további erősödése esetén nem elképzelhetetlen egy további monetáris lazítás. A kérdés magát az EKB Kormányzótanácsát is megosztja: egyes döntéshozók kifejezetten elégedettek a jelenlegi helyzettel, míg mások inkább a lefelé mutató kockázatok erősödésére hívták fel a figyelmet.

Tovább a cikkhez
Jöhet még idén kamatcsökkentés? Az EKB döntéshozói elárulták
Semmi sem tud megálljt parancsolni a forintnak

Az elmúlt percekben egészen 390,7-ig erősödött a forint az euróval szemben, miközben a dollár jegyzése ismét benézett 333 alá. A hirtelen leszúrást mindkét piacon enyhe korrekció követte.

Leszúrt a forint, újabb csúcson az euróval szemben

Az elmúlt órák piaci korrekciója után újra leszúrt az euró árfolyama és ismét átvitte a 391 forintos szintet. A dollár szintén esni kezdett, a jegyzés pedig jelenleg 333,2 körül mozog.

Megszólaltak a profik: négy kamatvágás is jöhet Amerikában

Jelentősen megváltoztatta amerikai kamatvárakozásait a Morgan Stanley elemzőcsapata - írta meg a MarketWatch. Az amerikai bázisú befektetési bank elemzői szerint a rossz munkaerőpiaci adatok és a vártnál kisebb árnyomás a korábbinál több kamatcsökkentésre ad teret a Fed számára, így akár négy egymást követő vágást is láthat a piac.

Tovább a cikkhez
Megszólaltak a profik: négy kamatvágás is jöhet Amerikában
Stabilizálódik a forint

A reggeli nagyobb elmozdulások után stabilizálódik a forint árfolyama. Az euróval szembeni jegyzés 391,5 forint körül mozog, míg a dollár esetében 334 körül jár a kurzus.

Ma a dollár áll nyerésre a kulcsvaluták közül

Erősödésnek indult a dollár a világ vezető valutáival szemben: az euró-dollár árfolyam a reggeli 1,174-es szintről 1,171-re csökkent, miközben a reggeli 147,5 helyett most már majdnem 148 jenbe kerül egy dollár.

A mai változás fényében úgy tűnik, hogy a dollár képes lesz némileg ellensúlyozni a tegnapi amerikai inflációs adat miatti leértékelődését, a hét eleji szint eléréséhez azonban mindkét devizával szemben további erősödésre lenne szükség.

Hirtelen megállt a növekedés Európa egyik legnagyobb gazdaságában

A brit statisztikai hivatal adatközlése szerint megállt az Egyesült Királyság növekedése júliusban - adta hírül a Bloomberg. A kormánynak a szűk költségvetési mozgástér miatt nagy szüksége lenne a növekedésre (ez ugyanis az adóbevételekben is megmutatkozna), a vállalatok azonban egyre jobban szenvednek a vámháború és az elmúlt hónapok kormányzati adóemelései miatt.

Tovább a cikkhez
Hirtelen megállt a növekedés Európa egyik legnagyobb gazdaságában
Korrigál a forint a nagy erősödés után

A délelőtti nagy erősödés után korrigálnak a devizapiacok: az euró árfolyama 391,5-re, a dolláré pedig 333,7-re emelkedett.

A régiós devizákkal szemben is jól teljesít a forint

A lengyel zloty-val szemben is nagyot erősödött a forint az elmúlt napokban, de ez főként az az orosz drónok légtérsértése miatt van. A lengyel fizetőeszköz árfolyama az elmúlt egy évben egyszer sem volt olyan alacsonyan, mint most, azaz ugyanaz a trend látható, mint az euró és a dollár piacain.

A hazai fizetőeszköz a cseh koronával szemben is erősítette pozícióját, a korona egysége jelenleg 16,05 forintba kerül.

Történelmi csúcson a forint

Hirtelen feltámadt és nagyot erősödött a hazai fizetőeszköz árfolyama az euróval és a dollárral szemben is. A közös európai valutával szemben az árfolyam jelenleg a 391-es szintet ostromolja, miközben a dollár árfolyama 333 alá csökkenve 2 éves csúcsot döntött.

A technikai indikátorok szerint akár további erősödés is várható

technikai elemzés oldaláról is izgalmas a forint elmúlt napokban látott mozgása és új kitörése. A nagy erősödés ellenére nagyobb idősíkon (hetes, hónapos) sem beszélhetünk túladottságról az EUR/HUF esetében, szabályos csökkenő csatornában mozog az árfolyam április óta. Lefelé a jelenleg 387-nél lévő 200 hetes mozgóátlagra kiemelten érdemes figyelni. 2023 júniusban egy nagyon erős támasz volt ez az indikátor, így ezúttal is figyelhetnek erre a befektetők. Aggodalomra akkor lehet ok, ha az árfolyam kitörne a trendcsatornából fölfelé a 395-ös szint közelében. Ezt követően a jelenleg 396,3-nál lévő 50 napos mozgóátlag foghatja meg a forintgyengülést.

Gyengüléssel kezdi a napot a forint

Gyengüléssel kezdte a napot a forint: a hazai fizetőeszköz árfolyama mintegy 30 fillérrel emelkedett az euróval és a dollárral szemben is. Az euró árfolyama jelenleg 391,6, a dolláré 334 forint.

A forint elmúlt napokban tapasztalt erősödését több tényező okozza. Az MNB az elmúlt héten erős üzenetet küldött a piacnak, hogy elkötelezett az óvatos monetáris politika és az árfolyamstabilitás fenntartása mellett. Ez alapján nem várható, hogy a közeljövőben csökkenne a jelenleg 6,5 százalékos alapkamat. Eközben a világ fejlett országaiban (és főleg az Egyesült Államokban) egyre jobban árazzák a piacok a kamatcsökkentést, amely javítja a forint nemzetközi vonzerejét. A befektetői környezet támogató, megint erős a kockázatvállalási hajlandóság, az amerikai tőzsdék új csúcsokat döntöttek.

Elmondható, hogy továbbra is a globális kamatpályák és a befektetői hangulat határozzák meg leginkább a forint mozgását.

Nem változtatott a kamatokon az EKB

Az euró szempontjából meghatározó esemény történt tegnap, az Európai Központi Bank ugyanis szokásos kamatdöntő ülésén határozott az irányadó ráta mértékével. A várakozásokkal összhangban a betéti kamat változatlanul 2 százalékon maradt, amelyet a döntéshozók főként a jegybanki cél körül ingadozó inflációval, valamint a növekedési és inflációs kockázatok kiegyenlítődésével magyaráztak.

Tovább a cikkhez
Nem változtatott a kamatokon az EKB
Itt a válasz, megnéztük, meddig tarthat a forint nagy futása

Szeptemberben is folytatja idei látványos erősödését a forint. Az euróval és a dollárral szemben is régóta nem látott csúcson van a magyar fizetőeszköz, amely most ráadásul régiós szinten is nagyon erősnek mondható. Az erősödés okai mellett most megnéztük azt is, hogy meddig tarthat a forint nagy futása, emellett pedig foglalkoztunk a kockázatokkal is.

Tovább a cikkhez
Itt a válasz, megnéztük, meddig tarthat a forint nagy futása

