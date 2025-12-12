Kapott egy ütést a forint

Kisebb kilengések történtek a forint árfolyamában az elmúlt percekben: az euróval szemben 382,6-nál és 383,1-nél is járt a kurzus. A jegyzés most 383,0.

A forint dollárral szembeni árfolyamában is hasonló kilengések látszanak, bár az elmúlt percekben inkább a hazai fizetőeszköz gyengülése volt a meghatározó. A zöldhasú kurzusa mostanra egészen 326,2-ig emelkedett.