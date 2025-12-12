Kapott egy ütést a forint

Megállt a forint gyengülése
Stabilizálódott a forint árfolyama: az euróval szemben 383,7, míg a dollár ellenében 327,1 körül alakult a jegyzés az elmúlt percekben.
Ütni kezdték a forintot a befektetők
Jelentős forintgyengülés vette kezdetét az elmúlt percekben:
- az euró jegyzése az elmúlt órában 382,6-ról egészen 384,0-ig,
- a dolláré pedig 325,9-ről 327,3-ig emelkedett.
Az euró-zloty árfolyamban szintén gyors és jelentős euróerősödés látható, ami arra utal, hogy a magyar fizetőeszköz árfolyamában megindult elmozdulást valószínűleg nem magyar-specifikus trigger váltotta ki.
Enyhe csapkodás a devizapiacokon
Kisebb kilengések történtek a forint árfolyamában az elmúlt percekben: az euróval szemben 382,6-nál és 383,1-nél is járt a kurzus. A jegyzés most 383,0.
A forint dollárral szembeni árfolyamában is hasonló kilengések látszanak, bár az elmúlt percekben inkább a hazai fizetőeszköz gyengülése volt a meghatározó. A zöldhasú kurzusa mostanra egészen 326,2-ig emelkedett.
Mi okozta a forint árfolyamának tegnapi kilengését?
Tegnap kora délután a forint euróval szembeni árfolyama hirtelen 4 egységet gyengült, miután az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben az árrésstop miatt. A reakciót felerősítette, hogy a forintpiac jelenleg kifeszített, az elmúlt hónapokban ugyanis nagy állományú carry trade-re épülő long pozíciók halmozódtak fel. Ilyen piaci környezetben gyakran már mérsékelten negatív hírekre is gyors pozícióleépítés indul. A forintra további nyomást helyezhetett egy Bloomberg-cikk, amely névtelen forrásokra hivatkozva Orbán Viktor köztársasági elnöki ambícióit és a hatalom megőrzéséhez kapcsolatos forgatókönyveit taglalta, címlapos megjelenésével pedig erősítette a politikai kockázat percepcióját.
A két hír együtt növelte a bizonytalanságot és a kockázatkerülést, ami tipikusan túlfűtött carry-pozíciók esetén éles, rövid idő alatti árfolyamkilengéshez vezet.
Hullámvasúton a magyar építőipar
Folytatja cikkcakkos pályáját az építőipar: októberben a termelés volumene 1,9%-kal elmaradt az előző havitól, viszont 9,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A rendelési mutatók javultak.
Pofonok után kapaszkodik a forint
Ledolgozta tegnapi gyengülését a forint árfolyama: a kora délutáni 385-ös lokális csúcsról mostanra 382,8-ig mérséklődött az euró jegyzése.
Erősödő trend látszik a dollár-forint árfolyamban is, a zöldhasú kurzusa 326 körüli szintekről próbál erősödni. A jegyzés most 326,1.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Wambach: "Németország súlyos gazdasági válságban van, de enélkül sose jött volna változás"
Németország jelenlegi gazdasági válságáról, az ahhoz vezető útról, hibákról és nemzetközi trendekről beszélt Achim Wambach, a Leibniz Centre for European Economic Research (ZEW Kutatóintézet) igazgatója és a Mannheim Egyetem professzora a Portfolio-nak adott interjújában. Beszélgetésünk első részében szóba kerültek a német gazdaság szerkezeti sajátosságai, a mostani válság okai, valamint a húzóágazatok aktuális teljesítménye és kilátásai. Ezután Achim Wambach a jövőre induló német kormányzati gazdaságélénkítő programról és a szerkezeti reformok állásáról is megosztotta gondolatait.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Közösen lépnek fel a "Kína-függőség" ellen a világ vezető országai: új gazdasági koalíció születőben
Az USA indította a kezdeményezést.
Egyéni vállalkozó vagy? Itt a legfontosabb bevallási és adózási határidők, dátumok 2026-ra!
Szja, ipa, szocho, tbj. Ezek a legfontosabb időpontok alanyi adómentes átalányadózóknak.
Csődöt mondott a légvédelem: lángokban áll Oroszország egyik legfontosabb üzeme
Átjutottak a drónok az orosz pajzson.
Balatoni villapark építését jelentette be az Épduferr
Többéves generálkivitelezési megbízást kötött a cég.
Jól indul a nap a magyar tőzsdén
Többnyire pluszban a blue chipek.
Veszélyes baktérium terjed Európában, egyre több megbetegedést regisztrálnak
Főleg élelmiszerfogyasztással terjed, de a személyről személyre történő átvitel sem zárható ki.
Hiába az erős számok, ütik a világ egyik legnagyobb chipgyártóját
Aggódnak a befektetők.
Megszabadítaná az informatika terhétől a kisvállalkozásokat egy hazai IT-cég
A nagyvállalati infrastruktúrán edződött Kermann IT belépett a kkv-k piacára is.
A nanoműtrágyák környezetbarát alternatívát jelenthetnek a mezőgazdaságban
Egy új tanulmány szerint a nanoműtrágyák segíthetnek a gazdáknak csökkenteni a környezeti károkat anélkül, hogy a termések növekedését negatív módon befolyáso
Ingatlan vagy tőzsde? Kiszámoltam, melyik volt előnyösebb!
Sok befektető gondolkozik azon, hogy jobb-e ingatlanba fektetni, vagy inkább egy tőzsdei befektetési portfólióval rendelkezni. Egyértelmű választ nem tudok adni, azonban az utóbbi ~20 év adataib
Ezek Magyarország legjobb piaci lakáshitelei decemberben
A lakáspiac Otthon Start lázban ég, de nem szabad megfeledkezni a sima, piaci lakáshitelekről sem. A Bankmonitor összeszedték hol lehet a legkedvezőbb feltételekkel piaci lakáshitelt igényleni a
KIVA vagy nem KIVA ez itt a kérdés - Kinek éri meg a KIVA szerinti adózás 2026-tól?
2026-tól új szintre lép a KIVA választásának realitása: jelentősen emelkednek a belépési és bennmaradási értékhatárok, így sok olyan vállalkozás kerülhet képbe, amely eddig létszám- v
Véget ér az adóparadicsom-korszak? - Omán bejelentette az SZJA bevezetését
A reform teherkímélő módon teremt stabil állami bevételt, és hosszú távon Omán gazdasági ellenálló képességét erősíti.
Mondd el őszintén a véleményed az After Hoursról és a HOLDBLOG-ról!
Plusz egy év, plusz egy évnyi HOLD After Hours és HOLDBLOG. És plusz egy kérdőív, már hagyomány, hogy minden év végén megkérdezzük a hallgatókat és... The post Mondd el őszintén a vélem
Ha ezt az öreg Jock a Dallasban tudta volna...
A Dallas című sorozat még mindig elég ismert a teljes vállalkozói generációban ahhoz, hogy merítsünk belőle. A sorozat kiindulópontja már önmagában üzenet: a családi cég,... The post Ha e
A Labubuk jósolhatják meg a következő válságot?
A Labubuk iránti növekvő érdeklődést több szakértő a gazdasági bizonytalanság jelzőjeként értelmezi, mivel ilyenkor a háztartások a nagy kiadások helyett olcsóbb, de érzelmileg értékes
Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?
Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.
Kétféle dolgozó hiánycikk a magyar mezőgazdaságban: aki dolgozni tud és akar
Az állat- és növénybetegségek okozta nyomás mellett óriási kihívás Magyarországon a dolgozni tudó és akaró munkaerő hiánya is.
Itt a vörös riasztás! Lenyomják a ChatGPT-t?
Újra nyílt az AI-háború.