Bige: ha mindenki egyszerre akar műtrágyát, lehetnek ellátási zavarok

Braunmüller Lajos 2023. március 14. 10:00

Nem jártak rosszul, akik a műtrágyavásárlás terén a kivárásra játszottak, de valójában nem is jártak olyan jól, hogy megérte volna annyit időzniük, ahogy a jelenlegi kivárókat is érheti még kellemetlen meglepetés – véli Bige Dávid. A Nitrogénművek Zrt. kereskedelmi igazgatója a Portfolio-nak értékelte a tavaly hihetetlen mozgásokat produkáló műtrágyapiacot, a megélénkült import hatását, és válaszolt arra a kérdésre is, hogy lehet-e még idén ellátási zavar, ha a kiváró gazdák egyszerre döntenek úgy, hogy vásárolnak.