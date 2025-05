AI-ügynök csoportfőnök lesz minden fiatalból? − Megszólal a kibertitok jövőkutató

Amikor az AI az emberi intelligencia mind magasabb szintjeit ostromolja, és immár a „humanity’s last exam” koordinátarendszerben jár, fiatalként minden bizonnyal hatványozottan jelenik meg a dilemma, hogy egyáltalán van-e értelme bármit is tanulni, és ha igen, mi lenne az, amivel szert tehetünk a nélkülözhetetlenség privilégiumára? Keleti Arthur kibertitok jövőkutatót, az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) alapítóját kértük meg, hogy szembesítsen a valósággal, aki a Portfolio Gen Z Fest 2025-ön külön előadásban taglalja a mesterséges intelligencia legújabb vívmányainak munkára gyakorolt hatásait.

A fejlesztés szédítő sebessége miatt sokan fásulnak bele, hogy meglepődjenek a mesterséges intelligencia által meghódított aktuális mérföldköveken. Az agentic, azaz MI-ügynökökre építő AI azonban valóban fontos szintlépés, különös tekintettel arra, hogy ezek a rendszerek a magyar startup szcéna révén is új távlatokat nyithatnak akár szervezeti folyamat-automatizáció, akár az IT rendszerintegráció automatizálásának terén.

Márpedig ez utóbbi példák már nevükben is hordozzák a lényeget: rettentő bonyolult, összetett feladatkörök ellátásáról és azok összehangolásának képességéről van szó, ami eddig szigorúan humán felségterület volt. Keleti Arthur nem szépítgeti a valóságot a Portfolio számára, amikor úgy fogalmaz:

Ennek nincs felső határa.

Ezekben a modellekben különböző AI-segédek működnek együtt, és mindegyik azon a feladaton dolgozik, amelyikben a legjobb.

"Itt nemcsak arról van szó, hogy az emberi intelligencia kizárólagosságát ezek az agentek hogyan változtatják meg, hanem arról, hogy mely olyan folyamatokat tudunk ezáltal létrehozni, mind sebességében, mind mélységében, amelyek meghaladják az átlagos emberi képességeket" – mutat rá a szakember.

Tanulni, de minek?

Egy ilyen felállásban minden fiatalban jogosan fogalmazódik meg a gondolat, hogy van-e értelme egyáltalán bármit tanulni, és ha igen, mégis mi lenne az, amivel valahogy mégis túl lehet járni a gépek eszén, és meg lehet őrizni a nélkülözhetetlenség előnyét.

A rossz hír az, hogy nincs nélkülözhetetlen ember egy ilyen folyamatban. Előbb-utóbb minden vagy majdnem minden folyamatot, emberi tulajdonságot, intelligenciát, koordinációs képességet, kitartást vagy kreativitást mesterséges intelligencia ágensekkel lehet helyettesíteni

– mondja Keleti Arthur hozzátéve, hogy a hatékonyság is lényeges szempont. Az ágensek ugyanis nem fáradnak el, és többször nekifuthatnak egy feladatnak, ha elegendő energiát kapnak.

A kibertitok jövőkutató úgy véli, hogy előbb-utóbb mindenféle modalitások mindenféle intelligencia szintekben elérhetik az ember képességeit, a célok megfogalmazása azonban továbbra is emberi kontrollt igényel majd. Szerinte lehet, hogy a részcélokat az AI rakja le, a fő motiváció, pl. egy kutatási irány meghatározása viszont nálunk kellene, hogy maradjon, és erre érdemes építeni.

Szerepváltásra lesz szükség

És itt jön be az ún. kontextuális tudás, ahol jelen pillanatban a homo sapiens még hegemóniát élvez, és nagy kérdés, hogy milyen készségek elsajátítására lenne szükség, hogy ez így is maradjon még jó ideig.

Keleti Arthur úgy látja, hogy az embereknek meg kell tanulniuk „kis csoportfőnökökként” működni, hogy ezen AI-segédek irányítóivá váljanak. Korábban kaptunk egy feladatot, amit meg kellett csinálni. Ez egy kicsit gépies volt, de most már e feladatok nagy része algoritmikus automatizálással teljesíthető.

Az emberek szerepe változik tehát meg, hiszen mindenki szintet léphet vezetői pozícióba, mert kell valaki, aki összehangolja ezeket a folyamatokat

Ebből az is következik, hogy a munkahelyeken megemelkedik nemcsak a hatékonyság, hanem az elvégzett elemi feladatok szintje és dimenziója is, hangsúlyozza a szakember, aki megjegyzi még, hogy ezzel együtt születni fognak teljesen új munkák is: mint pl. az AI megoldások és az emberi működés összehangolása, vagy éppen az AI agentek működésének biztonsági hangolása.

Stresszelni nem érdemes, az elvárások csak nőni fognak

Ezzel párhuzamosan az elvárások is megnőnek a humanoid munkatársak irányába, pár éven belül már ugyanis az nem lesz elfogadható, ha valaki egy adott probléma megoldása előtt nem elemeztette azt le előzőleg a mesterséges intelligenciával. A technológia segítségével ezen túl más minőségű kommunikáció is jöhet, mert többek között ezen előzetes elemzés egyik következménye, hogy nagyságrendekkel tágul az a dimenzió, amelyben problémákat fogalmazunk meg.

A jövőben nem feltétlenül konkrét szakmák mentén fognak az emberek tanulni, sőt, ez talán már most is elindult. Bizonyos képességekre lesz szükség, mert lehet, hogy valaki nem a világ legjobb HR-ese vagy nem annak tanult, illetve lehet, hogy a jognak a logikáját érti, de nem jogász, vagy érti az emberi gondolkodást, de nem pszichológus. Egy mesterséges intelligencia felhővel felvértezve azonban végre tudja hajtani ezeket a feladatokat, legalábbis egy jó minőségű szintig

– vélekedik Keleti Arthur.

Az AI-nak sokak szerint ugyanakkor továbbra is határt szab, hogy ezek a rendszerek nem rendelkeznek saját élményekkel a világról, ami elengedhetetlen az emberi absztrakciós szint eléréséhez. Ez, ha nem is falakat, de nehezen megmászható hegyeket jelent a szakember szerint, amelyeken a fejlesztők időszakos belassulások mellett azonban át fognak menni.

„Itt az ideje, hogy mindenki kivétel nélkül – azaz nem csak a fiatalok – felvegye ezt a tempót, és szisztematikusan építse be a mindennapi rutinba ezeket a megoldásokat, hogy megértsük a technológia jelenlegi lehetőségeit” – összegez Keleti Arthur, aki a Portfolio Gen Z Fest 2025 vendégeként további izgalmas részleteket oszt meg a témában.