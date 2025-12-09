Javul az amerikai munkaerőpiac

Ma két hónapnyi amerikai munkaerőpiaci adat is érkezett, mégpedig a szeptemberi és az októberi. Az augusztusi 7,28 millió főről szeptemberre 7,659 millióra, majd 7,67 millióra nőtt a nyitott álláshelyek száma.
Eközben a kilépések száma 3,09 millióról 3,12-re emelkedett, majd onnan 2,94 millió főre csökkent októberre.
A növekvő nyitott álláshelyek száma a munkaerőpiac állapotának javulása felé mutat. Eközben viszont a kilépések száma csökken, ami a munkavállalók óvatosságának a jele.
A fentiek alapján továbbra is vegyes a kép, de az októberi adatok alapján inkább javult a helyzet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Repedések lehetnek az ajtóknál - Kétezer Airbus vizsgálatát rendelték el
Új előírást adott ki az amerikai hatóság.
Már a saját béketervébe is beleköt Donald Trump: újabb kivetnivalót talált Zelenszkijben
Elég könnyű párhuzamot találni az amerikai elnök szavai és az oroszok állsápontja között.
Újabb céget vesz meg a 4iG
Online pénztárgépek, automaták, e-töltők adatkommunikációját végzi.
Történelmi lépés az építőiparban: öt nagy szervezet fogott össze, hogy megváltoztassa a magyar piacot
Érdekérvényesítés és közös szakmai álláspontok kialakítása a cél.
GLS–DPD együttműködés: bővülnek a csomagátvételi lehetőségek Magyarországon
Megállapodott a két cég.
Új gyógyszerrel törne be a Pfizer az elhízás elleni csodaszerek piacára
Egy kínai céggel kötött megállapodást.
Durván szétnyílt az olló az amerikai és európai gázárak között - ez áll a háttérben
Mi lesz így az európai szállítmányokkal?
Fordult a kocka: az Apple lesz a menedék az AI-lufi miatti félelmek közepette?
A korábbi gyengeség előnnyé vált.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Új transzferár-szabályozás: könnyítés vagy kockázat?
Megérkezett a transzferár rendelet tervezete, amely 2026-tól váltja ki a NGM 32/2017-es transzferár szabályozását. A jogalkotó deklarált célja az adminisztratív terhek csökkentése és az adó
8 éve nem látott szinten a hitelkártya-tartozás
159,6 milliárd forint tartozása volt a magyaroknak a hitelkártyájukon októberben. Nyolc éve nem volt ilyen mértékű ez a tartozás hazánkban. A hitelkártya azonban nem mindig "rossz tartozás".
Hajtunk a bónuszért
Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun
"A piac alulbecsli az inflációs tényezőket"
A mai, mindent átszövő globális kereskedelmi feszültségek és a deglobalizálódás jelei nemcsak a nagy világpiacokat rengetik meg – figyelmeztet Tuli Péter. A HOLD Alapkezelő intézményi.
GPS-ektől sportórákig - a Garmin újratervezésének története
A Garmin története tankönyvi példája annak, hogyan omlik össze egy egytermékes üzleti modell - és hogyan lehet mégis újraépíteni egy vállalatot. Volt idő, amikor a Garmin neve egyet jelentet
Meghosszabbított határidők a Technológia Plusz hitelprogramoknál
Marad a 0% kamat, több idő a döntésre.
Vasárnap
Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt
A legrosszabbkor drágul az útdíj: vajon ki fogja ezt a végén megfizetni?
Sikerül majd átterelni a nehézgépjárműveket?
Belvárosi Airbnb-háború: kinél van az igazság?
A tulajdonosok egy utolsó reménysugárban bíznak.
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!