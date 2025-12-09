  • Megjelenítés
Javul az amerikai munkaerőpiac
Javul az amerikai munkaerőpiac

Nagyot emelkedett az USA-ban a nyitott álláshelyek száma, miközben a kilépések csökkentek. Összességében a bejövő adatok a gazdasági helyzet javulása felé mutatnak.

Ma két hónapnyi amerikai munkaerőpiaci adat is érkezett, mégpedig a szeptemberi és az októberi. Az augusztusi 7,28 millió főről szeptemberre 7,659 millióra, majd 7,67 millióra nőtt a nyitott álláshelyek száma.

Eközben a kilépések száma 3,09 millióról 3,12-re emelkedett, majd onnan 2,94 millió főre csökkent októberre.

A növekvő nyitott álláshelyek száma a munkaerőpiac állapotának javulása felé mutat. Eközben viszont a kilépések száma csökken, ami a munkavállalók óvatosságának a jele.

A fentiek alapján továbbra is vegyes a kép, de az októberi adatok alapján inkább javult a helyzet.

