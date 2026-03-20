Lehullott a lepel egy zsugorított termék árazásáról

A zsugorinflációt már két éve kötelező bejelenteni, de az árak alakulása nem látható. Az Online Árfigyelő adatai azonban megmutatják, mi történik valójában a kisebb kiszerelések mögött. Megnéztük a Medve és Mackó sajtok példáját, ahol a 200 grammos termékek 190 grammosra zsugorodtak. Bár az árak elsőre alig változtak, a kilogrammonkénti árak alapján több esetben is drágulás látszik. Van olyan termék, ahol a csökkentett kiszerelés összességében közel 9 százalékos áremelkedést jelent.

A kormány több mint két éve tette kötelezővé, hogy a gyártók és forgalmazók bejelentsék azokat az előre csomagolt termékeket, amelyek méretét valamilyen módon csökkentették. Ez az úgynevezett zsugorinfláció: ilyenkor nem az ár emelkedik, hanem a termék mennyisége csökken, miközben az ár változatlan marad, vagy nem csökken arányosan a kisebb kiszereléssel. Ugyanakkor nem minden esetben rejtett áremelésről van szó. A gyártók sokszor azért döntenek a kisebb kiszerelés mellett, mert így egy alacsonyabb, a vásárlók számára még elfogadható árszinten – az úgynevezett „selling pointon” – tudják kínálni a terméket.

A kormány nem írta elő az árak kötelező bejelentését, ami a gyakori akciók miatt nem is lenne életszerű. Az Online Árfigyelő azonban segítséget nyújt, hiszen ott szinte naprakészen követhetők az árváltozások.

Nemrég beszámoltunk a Medve és Mackó kenhető sajtok zsugorodásáról: több termék és ízesítés esetében a kiszerelés 200 grammról 190 grammra csökkent, de a korábbi kiszerelés is elérhető még a boltokban. Azóta a Medve kördobozos natúr és csípős változatai is hasonló mértékben lettek kisebbek.

Megvizsgáltuk, hogy ezek közül mely termékekről állnak rendelkezésre hosszabb távú adatok az Online Árfigyelőben. Az Auchan kínálatában három, a Sparnál pedig egy olyan terméket találtunk, amely már 190 grammos kiszerelésben kapható, de létezik 200 grammos változata is.

Fontos különbség, hogy a 200 grammos kiszerelés még 6 darab sajtot tartalmazott, míg a kisebb már 8 darabot.

Az ömlesztett sajtok tavaly december óta árrésstop alá tartoznak, ami akkor jelentős árcsökkenést eredményezett. Azóta – kisebb ingadozásoktól eltekintve – az árak nagyjából stabilak maradtak.

Auchan Mackó

Az alábbi grafikonon az Auchanban kapható Mackó natúr, félzsíros, kenhető ömlesztett sajt kilogrammra vetített egységárát ábrázoltuk: narancssárgával a 200 grammos, zölddel az új, kisebb kiszerelést. Az árrésstop a kilogrammonkénti mintegy 4 800 forintos árat 3 400 forint alá csökkentette, és azóta jellemzően ezen a szinten tartja.

Érdekes azonban, hogy a kisebb kiszerelés megjelenésekor annak ára közel az árrésstop előtti szinten indult, majd később igazodott a nagyobb kiszerelés árához, amely továbbra is elérhető az Auchanban (legalábbis az Online Árfigyelő adatai szerint).

Mivel a kiskereskedelmi láncoknak nincs sok mozgásterük az árazásban, kérdéseinkkel megkerestük az Auchant, hogy kiderítsük, nem adathibáról van-e szó, illetve hogy a terméket esetleg magasabb áron szerezték-e be a beszállítótól. A cég az OKSZ-hez irányított minket, ha válaszolnak, a cikket frissítjük.

Az alacsonyabb árakat összevetve az látszik, hogy a nagyobb kiszerelés ára 3 360 forint egy kilogrammra vetítve, a kisebbé pedig 3 468 forint. A zsugorítás mértéke 5 százalék, az áremelés 3,2 százalékos.

A kettő eredője egy 8,7 százalékos drágulás ennél a terméknél.

Spar Mackó

Ugyanez a termék a Sparban mindössze 2 forintos eltéréssel kapható (3435 és 3437 forint), de a zsugorítással együtt ez egy 5,3 százalékos drágulás (a nagyobb kiszerelést szaggatott vonallal jelöltük, máskülönben teljesen fedné a másik adatsort).

Auchan Medve téliszalámis

Az Auchanban kapható téliszalámis Medve esetében ugyanaz a helyzet, mint a Mackósajtnál, de itt egy 3 485 forintos egységár áll szemben egy 3 595 forintossal, a drágulás 8,6 százalék a zsugorítást is

Auchan Medve csípőspaprikás

Ettől némiképp eltér a csípőspaprikás kiszerelés, amely esetében a kisebb kiszerelés ára az alacsonyabb: 3 415 forint a 3 485-tel szemben. Ez 2 százalékos különbözet, így a zsugorítással együtt ez 3,2 százalékos áremelkedés.

