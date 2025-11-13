Küszöbön az amerikai invázió: teljes a háborús készültség - Kína az utolsó pillanatban kockázatos lépést tett

Az egyezmény nem teljesen új, a két ország még szeptemberben kötötte meg, azért került elő most a téma, mert az Egyesült Államok hadereje most felvonult Venezuela mellett és a latin-amerikai ország elrendelte a teljes mozgósítást.
Gordon Chang arról beszélt az amerikai médiának, hogy szerinte, miközben Venezuela súlyos szankciók alatt áll és lehet, hogy hamarosan háborúba is megy, Kína hatalmas kockázatot vállal az országgal való együttműködéssel. A hozam ugyanakkor szintén jelentős lehet.
Nagyon úgy néz ki, hogy Kína teljesen le fogja uralni Venezuela gazdaságát. Gyakorlatilag megsemmisítik Venezuela helyi iparát”
– mondta az elemző.
Azt mondta: Venezuela egyetlen, Kína számára értékes exportterméke az olaj, közben az ázsiai ország viszont hatalmas mennyiségű, könnyűipari és nehézipari terméket tud eladni a latin-amerikai országnak, így utóbbi eleve rossz helyzetben lévő ipara teljesen a tönk szélére fog kerülni.
Madurónak valószínűleg nincs más választása. Tudja, hogy bajban van Donald Trump miatt. Egy amerikai repülőgép-hordozó van a partjainál és egy csomó fegyverrel néz farkasszemet. Kell neki egy barát és nagyon kétségbe van esve”
– mondta az elemző.
Úgy látja, a Kínával kötött megállapodás miatt Venezuelán egy kicsit csökkenhet a nyomás rövidtávon,
hosszabb távon azonban teljesen kiszolgáltatják magukat Kínának.
Szerintem ez a kereskedelmi megállapodás nem Venezuelát erősíti meg. Szerintem ez Kína Venezuela feletti uralmát erősíti meg”
– mondta Chang.
Címlapkép forrása: Jesus Vargas/Getty Images
