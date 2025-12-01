  • Megjelenítés
Váratlan fordulat jöhet a béketárgyalásokan - Már a fél világ Zelenszkij jobbkezének bukását követelte
Portfolio
Az Egyesült Államok a Fehér Házban tartott találkozó után már javasolta Volodimir Zelenszkijnek, hogy váltsa le Andrij Jermakot, miután a Donald Trumppal folytatott megbeszélés szóváltásba torkollott – írta a The Telegraph és a Financial Times. A The Telegraph egyenesen arról ír: Zelenszkij egykori jobbkezének tárgyalási stílusa aktívan akadályozta az amerikai-ukrán tárgyalások sikerességét.

Hiába volt Andrij Jermak az ukrán elnök jobbkeze, Zelenszkij befolyásos kabinetfőnöke, valamint az amerikai-ukrán tárgyalásokon a delegeció vezetője, a befolyásos politikus pénteken lemondott, órákkal azután, hogy korrupcióellenes nyomozók átkutatták a lakását. A Telegraph arról ír az ukrán ellenzéki képviselőkre hivatkozva: a nagy botrányt kavaró, korrupcióellenes ügynökségek felszámolását célzó törvények előkészítése mögött is ő állhatott.

A két lap szerint az amerikai felet többek között Jermak gyenge angoltudása és tárgyalási stílusa irritálta, és európai szövetségesek is a távozását szorgalmazták.

A The Telegraph egyik forrása úgy fogalmazott, hogy

Jermak mind a republikánusok, mind a demokraták számára irritálóvá vált, mindkét párt képviselői belefáradtak a kioktató hangnemébe.

A Financial Times szerint Jermak ragaszkodott a Trump-találkozóhoz, de a tárgyalási taktikái és javaslatai rontottak a helyzeten, és a párbeszéd konfliktusba torkollott. Épp ezért, a Fehér Ház már régóta sürgette az ukrán elnök jobbkezének elbocsátását.

Zelenszkij legfontosabb szövetségesének helyzetét végül - minden külföldi nyomás ellenére - a belföldi korrupciós botránya tette tarthatatlanná. A The Telegraph szerint mindez új fejezetet nyithat az amerikai-ukrán tárgyalásokban, mivel Jermak távozása utat nyithat annak, hogy friss, és Trump-pártibb személyek megerősíthessék pozíciójukat az ukrán tárgyalócsoporton belül.

Címlapkép forrása: Beyza Binnur Donmez/Anadolu via Getty Images

