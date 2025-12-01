Ukrajna felpörgeti a gázimportját: 4 milliárd köbmétert kell sürgősen pótolni

Az orosz rakéta- és dróncsapások a hazai gázkitermelés legalább felét lenullázták, ezért Ukrajna kénytelen drámaian növelni az importra szoruló mennyiséget: a tél átvészeléséhez további mintegy 4 milliárd köbméter földgázra lesz szüksége. A kiesést már most igyekeznek pótolni: felpörgetik a transzbalkáni útvonalat, így hétfőn több mint 23 millió köbméter gáz érkezhet Európa felől - Magyarországról, Lengyelországból és Szlovákiából.

Ukrajna a célzott orosz támadások miatt kieső mennyiségeket kénytelen pótolni. A rakétacsapások gázkitermelő létesítményeket értek, ami a hazai kitermelés legalább felének kiesését okozta. A helyi illetékesek szerint emiatt a télen további

4 milliárd köbméter gáz importjára lesz szükség.

Ukrajna november elején, az orosz támadások felerősödését követően újraindította a transzbalkáni - a Görögországból induló, majd Moldován, Románián és Bulgárián áthaladó - útvonalon a gázbehozatalt. Üzemeltetői adatok szerint Ukrajna hétfőn 2,82 millió köbméter gáz importjával tervez ezen az útvonalon. A vasárnapi behozatal 1,25 millió köbméter volt, ami az előző napok szintjével volt azonos.

A nagynyomású gázhálózatot üzemeltető vállalat azt is közölte, hogy Ukrajna hétfőn összesen mintegy 23,6 millió köbméter gázt tervez importálni. Ebből több mint 9 millió köbméter érkezhet Magyarországról, nagyjából ugyanennyi Lengyelországból, és mintegy 4,5 millió Szlovákiából. Ezek a tételek nagyjából összhangban vannak az október óta rögzített volumenekkel.

Európa és Amerika is segít

Európa több vezető bankja és az ukrán gázipari óriás, a Naftogaz jelentős pénzügyi megállapodást kötött Ukrajna idei földgázellátásának biztosítására, hogy a háború sújtotta ország lakossága átvészelhesse a közelgő téli időszakot. Nemrég a lengyel Orlennel is létrejött egy megállapodás, amely hitelkerettel is kiegészül a szükséges gázmennyiségek beszerzéséhez. A források egy része amerikai LNG-ből érkezhet.

