Végleg lehúzza a rolót a patinás gyár Magyarországon, eladóvá válkt az egész üzem

Portfolio Future of Construction 2025 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

Az egykor patinás orosházi síküveggyár sorsa végérvényesen eldőlni látszik, miután

megjelent az ingatlanhirdetés, amelyben a Guardian Orosháza ipari létesítményét kínálják eladásra.

A Guardian 1991. február 3-án kezdte meg a síküveggyártást Békés megyében, amikor legördült az első üvegtábla a gyártósoron. Ez mérföldkőnek számított, hiszen Kelet-Európában elsőként, ráadásul Magyarország keleti régiójában indult el a floatüveg-gyártás.

A fordulópont 2022-ben következett be, amikor az európai energiaválság gazdasági hatásai miatt ideiglenesen lehűtötték a Guardian Glass orosházi gyárában a FLOAT üveg-kemencét. A cég akkor azt közölte:

Az újraindítás a tervek szerint akkor történhet meg, amikor a földgázárak, az alternatív tüzelőanyagokkal történő tüzelési lehetőségek, valamint a keresleti feltételek ezt lehetővé teszik.

Hozzátették, hogy a földgázárak megemelkedése magasabb költségeket eredményezett, és a keresleti oldalon tapasztalt zavarok is közrejátszottak a döntésben.

A most megjelent ingatlanhirdetés szerint a létesítmény ára 24 millió euró, azaz 9,57 milliárd forint. Az épületek koruknak és használatuknak megfelelően jó állapotban vannak. Az eladó ingatlan három fő épületből áll:

egy 38 000 négyzetméteres raktárépületből,

egy 27 000 négyzetméteres gyártóépületből

és egy 7600 négyzetméteres keverőházból (nyersanyagraktár).

A telephely teljes irodaterülete körülbelül 4000 négyzetméter.

A Guardian orosházi üzeme mellett a Henkel körösladányi telephelye is eladósorba került, ahol korábban több százan dolgoztak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio