Végleg lehúzza a rolót a patinás gyár Magyarországon, eladóvá válkt az egész üzem
Végleg lehúzza a rolót a patinás gyár Magyarországon, eladóvá válkt az egész üzem

Portfolio
A jelek szerint végleg bezár az orosházi síküveggyár, a tulajdonos Guardian eladásra kínálja a teljes ipari létesítményt. A 30 éves múltra visszatekintő, egykor úttörő üzem 9,57 milliárd forintért (24 millió euróért) került a piacra, miután a 2022-es energiaválság miatt leállított kemencét azóta sem indították újra - írta meg a BEOL.
Az egykor patinás orosházi síküveggyár sorsa végérvényesen eldőlni látszik, miután

megjelent az ingatlanhirdetés, amelyben a Guardian Orosháza ipari létesítményét kínálják eladásra.

A Guardian 1991. február 3-án kezdte meg a síküveggyártást Békés megyében, amikor legördült az első üvegtábla a gyártósoron. Ez mérföldkőnek számított, hiszen Kelet-Európában elsőként, ráadásul Magyarország keleti régiójában indult el a floatüveg-gyártás.

A fordulópont 2022-ben következett be, amikor az európai energiaválság gazdasági hatásai miatt ideiglenesen lehűtötték a Guardian Glass orosházi gyárában a FLOAT üveg-kemencét. A cég akkor azt közölte:

Az újraindítás a tervek szerint akkor történhet meg, amikor a földgázárak, az alternatív tüzelőanyagokkal történő tüzelési lehetőségek, valamint a keresleti feltételek ezt lehetővé teszik.

Hozzátették, hogy a földgázárak megemelkedése magasabb költségeket eredményezett, és a keresleti oldalon tapasztalt zavarok is közrejátszottak a döntésben.

A most megjelent ingatlanhirdetés szerint a létesítmény ára 24 millió euró, azaz 9,57 milliárd forint. Az épületek koruknak és használatuknak megfelelően jó állapotban vannak. Az eladó ingatlan három fő épületből áll:

  • egy 38 000 négyzetméteres raktárépületből,
  • egy 27 000 négyzetméteres gyártóépületből
  • és egy 7600 négyzetméteres keverőházból (nyersanyagraktár).
  • A telephely teljes irodaterülete körülbelül 4000 négyzetméter.

A Guardian orosházi üzeme mellett a Henkel körösladányi telephelye is eladósorba került, ahol korábban több százan dolgoztak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

