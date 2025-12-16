Milyen egy tökéletesen működő iroda? És mi hiányzik a legjobban a dolgozóknak?

A Portfolio Business Podcast legújabb adásában az irodapiac kulisszái mögé nézünk: nem négyzetméterekről és üresedési rátákról beszélünk, hanem arról, mi mozgatja a bérlőket és a bérbeadókat. Végigvesszük, hogyan születnek a költözési döntések, milyen aprónak tűnő – mégis kritikus – részleteken múlik egy projekt sikere, és mit jelent mindez 2025-ben és a jövőben a hibrid munkavégzés és az ESG-elvárások mellett.



Szó lesz a generációs különbségek irodahasználati szokásairól és a valóban működő szolgáltatásokról, mikroélményekről. Vendégeink az iO Partners szakértői: Agócs Balázs (Head of Workplace Services, munkakörnyezet-tanácsadó) és Bukta Dániel (Senior Project Manager).

2025-ben a hibrid munkarend, a generációs igények és az ESG-megoldások együtt formálják a bérlői döntéseket. Szakértő vendégeinkkel átbeszéljük az irodaköltözés és -felújítás leggyakoribb igényeit, a tipikus buktatókat – időzítés, engedélyezés, közműkapacitás, change management –, valamint a reális idővonalat a tervezéstől a kivitelezésig.

Megmutatjuk, hogyan lesz egy iroda valóban adaptív: anyaghasználatban, gépészetben és üzemeltetésben fenntartható, miközben egyszerre biztosít csendes fókusztereket és közösségépítő élményeket.

Az adás meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe illesztett lejátszóban is:

A cikk és a videó megjelenését az iO Partners támogatta.

