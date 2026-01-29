  • Megjelenítés
FONTOS Tombol a járvány Magyarországon, a gyerekek vannak a legnagyobb veszélyben
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Podcast

Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?

Már hallgatható a Portfolio Checklist mai adása. A műsor első részében a Fed tegnap esti kamatdöntését értékeltük, kitekintve arra is, hogyan kell befektetési döntéseinket mérlegelni ebben a folyamatosan gyengülő dollárkörnyezetben. Vendégünk volt Aradványi Péter, az Equilor Befektetési zrt. vezető elemzője. Az adás második részében a mai kormányinfón részleteiben ismertetett januári rezsitámogatásról volt szó. Arról, hogy mit látunk tisztábban a kedvezményt illetően, és milyen kérdések maradtak a levegőben, Kabát Krisztiánt, a Portfolio energetikai elemzőjét kérdeztük.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Fed, dollár – (01:26)
  • Rezsitámogatás – (10:43)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Bemondták az oroszok: Ukrajna teljes megsemmisülése jön – Íme a pusztulás dátuma
Kimondta Brüsszel: vége van - Megbukott Európa közös katonai álma
"Nem fog a végtelenségig tartani a forinterő"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility