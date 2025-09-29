  • Megjelenítés
Új csúcson az arany, bizonytalan a hangulat a tőzsdéken
Üzlet

Új csúcson az arany, bizonytalan a hangulat a tőzsdéken

Portfolio
Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos fejlemények rángatják a piacokat. Ami a ma érkező adatokat illeti, míg itthon nem jelenik meg érdemi makroadat, amire figyelni kellene, addig az eurózónában a fogyasztói és üzleti bizalom friss felméréseit publikálják. Ami a részvénypiaci folyamatokat illeti: az ázsiai tőzsdéken jó hangulatú kereskedést láthattunk, Európában pedig kisebb elmozdulások vannak egyelőre. Eközben az arany és az ezüst is nagyot ralizik ma, előbbi új történelmi csúcsra is került.
Megosztás

Kisebb pluszban Európa

Óvatos emelkedéssel indul a nap a kontinens tőzsdéin, a DAX és a CAC 0,1 százalékos emelkedése mellett a FTSE 100 0,2 százalékkal került feljebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Erősen indítja a napot a magyar tőzsde

Mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.

Tovább a cikkhez
Erősen indítja a napot a magyar tőzsde
Megosztás

Mégsem védi meg Amerika Európát? - Hatalmas pénzek indultak mozgásnak

Az Expeditions, Európa egyik legnagyobb védelmi technológiára szakosodott kockázati tőkebefektetője több mint 100 millió eurót gyűjtött második alapjába, ami jól mutatja a befektetők növekvő érdeklődését az ágazat iránt az orosz-ukrán háború kitörése óta - írta meg a Financial Times. A vállalat társalapítója szerint JD Vance amerikai alelnök müncheni biztonsági konferencián elmondott beszéde után a befektetők aggódni kezdtek Amerika Európa védelmére vonatkozó elkötelezettségének gyengülése miatt.

Tovább a cikkhez
Mégsem védi meg Amerika Európát? - Hatalmas pénzek indultak mozgásnak
Megosztás

Kibertámadás és vízumháború: így veszített el 20 milliárd dollárt India legbefolyásosabb konglomerátuma

A Tata csoport több mint 75 milliárd dolláros piaci értékvesztést szenvedett el idén, amelynek jelentős része az elmúlt hetekben következett be az amerikai vízumkorlátozások és egy kibertámadás miatt - írta meg a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Kibertámadás és vízumháború: így veszített el 20 milliárd dollárt India legbefolyásosabb konglomerátuma
Megosztás

Bemondták a profik: ezért érdemes az afrikai tőzsdéken befektetni

A Goldman Sachs elemzői szerint a dél-afrikai tőzsdék további emelkedésre számíthatnak, amit a gyengülő dollár és az erős bányászrészvények támogatnak - tudósított a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Bemondták a profik: ezért érdemes az afrikai tőzsdéken befektetni
Megosztás

Soha nem látott szintre ugrott az arany ára

Idén már közel 45 százalékos pluszban van az arany árfolyama, ezt a hetet is nagy emelkedéssel kezdni a nemesfém.

Tovább a cikkhez
Soha nem látott szintre ugrott az arany ára
Megosztás

Emelkedéssel indulhat a nap Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,6 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,6 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 1,5 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,13százalékos pluszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,3 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,4 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,5 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,34 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,33 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,42 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,4 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 6,6 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 42,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,1 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 43,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 247,29 0,7% -0,1% 1,8% 8,7% 9,7% 70,2%
S&P 500 6 643,7 0,6% -0,3% 2,7% 13,0% 15,6% 101,4%
Nasdaq 24 503,85 0,4% -0,5% 4,2% 16,6% 21,8% 119,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 45 354,99 -0,9% 0,7% 7,0% 13,7% 16,5% 95,5%
Hang Seng 26 128,2 -1,3% -1,6% 2,4% 30,3% 31,1% 12,4%
CSI 300 4 550,05 -0,9% 1,1% 2,2% 15,6% 28,3% -0,4%
Európai részvényindexek              
DAX 23 739,47 0,9% 0,4% -1,7% 19,2% 23,4% 90,4%
CAC 7 870,68 1,0% 0,2% 2,1% 6,6% 1,7% 66,4%
FTSE 9 284,83 0,8% 0,7% 0,2% 13,6% 12,1% 58,9%
FTSE MIB 42 646,23 1,0% 0,8% 0,0% 24,7% 23,9% 128,1%
IBEX 15 350,4 1,3% 0,6% 1,5% 32,4% 28,4% 131,6%
Régiós részvényindexek              
BUX 99 207,81 1,2% -0,9% -5,7% 25,1% 32,4% 210,7%
ATX 4 654,25 0,5% 0,6% -1,1% 27,1% 28,7% 123,4%
PX 2 330,74 1,2% 1,6% 1,9% 32,4% 45,2% 169,8%
Magyar blue chipek              
OTP 29 090 1,3% -1,1% -4,8% 34,1% 51,9% 223,8%
Mol 2 740 3,6% -1,2% -6,9% 0,4% 2,5% 75,8%
Richter 9 770 -0,1% -0,2% -8,5% -6,1% -12,2% 45,7%
Magyar Telekom 1 814 -0,7% -1,8% -7,4% 42,4% 73,1% 394,3%
Nyersanyagok              
WTI 66,5 1,5% 5,5% 4,6% -8,2% -2,6% 65,8%
Brent 69,48 0,0% 4,2% 3,3% -7,0% -3,9% 65,6%
Arany 3 774,7 1,1% 2,8% 11,6% 43,8% 41,6% 102,7%
Devizák              
EURHUF 390,9750 -0,2% 0,1% -1,3% -5,0% -1,4% 7,4%
USDHUF 334,3954 -0,4% 0,6% -1,7% -15,8% -5,8% 6,8%
GBPHUF 447,6599 -0,1% 0,0% -2,4% -10,0% -5,9% 12,4%
EURUSD 1,1692 0,1% -0,6% 0,3% 12,9% 4,7% 0,6%
USDJPY 149,6400 0,0% 1,2% 1,5% -4,8% 3,3% 41,6%
GBPUSD 1,3402 0,4% -0,6% -0,6% 7,0% 0,0% 5,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 109 696 0,6% -5,2% -1,9% 16,2% 68,3% 926,2%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,16 0,2% 1,4% -1,8% -9,0% 10,0% 531,7%
10 éves német állampapírhozam 2,7 -1,2% -0,1% 1,0% 14,3% 28,8% -614,9%
10 éves magyar állampapírhozam 6,92 0,9% -0,3% -2,8% 4,5% 10,9% 177,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Átrendezte az ősz a dollár és a forint piacát. Mi lesz a folytatás? - online előadás MA

Itt az új csúcs az aranynál!

Kína 1400 milliárd dolláros csomagja sem segít: zuhannak a részvények és az olajár

Címlapkép forrása: Arkadiusz WarguÅa

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
bét
Üzlet
Erősen indítja a napot a magyar tőzsde
Pénzcentrum
drMáriás: Olyan világban élünk, ahol az inspiráció helyét a lehúzás, a düh és a keserűség veszi át
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility