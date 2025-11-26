Kereskedés a magyar piacon kezdőknek - díjmentes, interaktív előadás

A magyar tőzsdén az első befektetési döntéseket sokan ösztönből hozzák meg – és ez gyakran pont oda vezet, amit mindenki szeretne elkerülni.
Előadásunk segít átlátni a hazai piac sajátosságait, elkerülni a tipikus kezdő hibákat, és megmutatja, hogyan tudsz tudatosan, fokozatosan belépni a befektetések világába.
Az alábbi témák mentén építjük fel a gyakorlati tudásodat:
- Hogyan indulj el, ha még nincs tapasztalatod?
mire figyelj a magyar piacon,
milyen alapfogalmakat érdemes érteni, mielőtt belevágsz.
- Milyen értékpapírszámlát nyiss és hogyan működik a folyamat?
számlatípusok (normál, TBSZ, NYESZ),
regisztráció, első befizetés, költségek,
magyar szolgáltatók és platformok sajátosságai.
- Mely tőzsdei termékeket kell alapszinten ismerni a hazai piacon?
részvények és a magyar blue chipek,
kötvények és állampapírok, mikor melyik lehet jó választás.
Időpont: 2025. november 26. 14:00 - 14:30
Helyszín: Az internet
