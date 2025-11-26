Kereskedés a magyar piacon kezdőknek - díjmentes, interaktív előadás

A magyar lakosság egyre nagyobb része érdeklődik a tőkepiacok iránt, mégis sokan bizonytalanul indulnak neki az első lépéseknek. Pedig a hazai piac átlátható, jól szabályozott, és kiváló terep azok számára, akik szeretnék megismerni a befektetések működését – akár kisebb összegekkel.

A magyar tőzsdén az első befektetési döntéseket sokan ösztönből hozzák meg – és ez gyakran pont oda vezet, amit mindenki szeretne elkerülni.

Előadásunk segít átlátni a hazai piac sajátosságait, elkerülni a tipikus kezdő hibákat, és megmutatja, hogyan tudsz tudatosan, fokozatosan belépni a befektetések világába.

Az alábbi témák mentén építjük fel a gyakorlati tudásodat:

Hogyan indulj el, ha még nincs tapasztalatod?

mire figyelj a magyar piacon,

milyen alapfogalmakat érdemes érteni, mielőtt belevágsz.

számlatípusok (normál, TBSZ, NYESZ),

regisztráció, első befizetés, költségek,

magyar szolgáltatók és platformok sajátosságai.

részvények és a magyar blue chipek,

kötvények és állampapírok, mikor melyik lehet jó választás.

Felkeltettük az érdeklődésedet? Részletek és jelentkezés ITT.

Időpont: 2025. november 26. 14:00 - 14:30

Helyszín: Az internet

