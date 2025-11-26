Új Covid-variáns terjed Magyarországon: a borotvapengéhez hasonló tünet riasztja a háziorvosokat

A hét elején kezdték meg a Covid elleni oltóanyagok kiszállítását a háziorvosokhoz - értesült a Népszava. Az állam idén 50 ezer adag ingyenes vakcinát biztosít felnőttek számára, valamint 800 adagot immunbetegségben szenvedő gyermekeknek.

Tavaly mindössze 20 ezren igényelték a Covid elleni oltást háziorvosuktól. Keczéry Attila zuglói háziorvos praxisában jelenleg is sok a fertőzött.

A most terjedő Nimbus-variáns jellemző tünete "a 'borotvapengéhez' hasonlóan éles, szúró torokfájás, amely különösen a fertőzés korai szakaszában lehet intenzív, s rendszerint enyhe köhögéssel, orrdugulással, lázzal és izomfájdalmakkal jár együtt."

A lapnak nyilatkozó Erdő Gabriella nagyatádi háziorvos körzetében hetente egy-két covidos esetet azonosítanak, de jelentős számban fordulnak elő felső légúti panaszokkal küzdő betegek, akiknél gyakran emésztőrendszeri tünetek is jelentkeznek. Influenzás esettel azonban még nem találkozott.

Az Európai Betegségmegelőzési- és Felügyeleti Központ (ECDC) szerint már most időszerű az influenza elleni oltás felvétele.

A vakcina már két-három hete elérhető a rendelőkben, és az idősek, valamint krónikus betegek térítésmentesen kaphatják. A szakértők szerint nincs akadálya a Covid-19 és az influenza elleni oltás egyidejű beadásának.

Az idei influenzajárvány is a szokásosnál korábban érkezhetett meg: az ECDC jelzése alapján az A(H3N2) vírus mutálódott K-variánsa terjed világszerte, és magas a megbetegedések kockázata Európában. Bár az influenza általában magától gyógyuló betegség, a 65 év felettiek és a veszélyeztetett csoportok számára súlyos kockázatot jelent.

Gyermekgyógyászok novemberben az RSV (légúti óriássejtes) vírus veszélyeire is felhívták a figyelmet, amely az influenzánál súlyosabb betegséget okozhat csecsemőknél és kisgyermekeknél.

Tapasztalataik szerint kétéves korukig szinte minden kisgyermek megfertőződik, és évente 3700-an kórházba is kerülnek a szövődmények miatt, ezért javasolják az RSV elleni oltást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images