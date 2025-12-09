  • Megjelenítés
Titokban használta YouTube-videóinkat a Google a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez?
Üzlet

Titokban használta YouTube-videóinkat a Google a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez?

Portfolio
Az Európai Bizottság vizsgálatot indított a Google ellen, mert a gyanú szerint a vállalat jogosulatlanul használt fel online tartalmakat mesterségesintelligencia-rendszereinek fejlesztéséhez - tudósított a Cnbc.

A brüsszeli testület azt vizsgálja, hogy a Google megsértette-e az uniós versenyszabályokat,

amikor webes kiadók tartalmait, valamint a YouTube-ra feltöltött videókat mesterséges intelligenciával kapcsolatos célokra hasznosította.

A mesterséges intelligencia figyelemre méltó innovációt és számos előnyt hoz az európai polgárok és vállalkozások számára, de ez a fejlődés nem mehet társadalmaink alapelveinek rovására

– mondta Teresa Ribera, az EU versenypolitikáért felelős biztosa.

Még több Üzlet

A Fed döntésére várnak a befektetők - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék

Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára

Űriparról és védelmi kérdésekről tárgyalt Törökországban Jászai Gellért

A Bizottság azt is vizsgálja, hogy a Google alkalmazott-e tisztességtelen feltételeket a kiadókkal és tartalomgyártókkal szemben, illetve ezzel párhuzamosan hátrányos helyzetbe hozta-e a rivális mesterségesintelligencia-fejlesztőket.

A Google egyelőre nem reagált a megkeresésre a CNBC-nek.

Kapcsolódó cikkünk

Ray Dalio figyelmeztet: a piacokon repedések tátonganak – a következő buborék már itt van!

Egy felvásárlás árulkodik arról, mire készül a Meta

Erre figyelj, ha 2026-ban részvényekbe fektetnél!

Hadjáratra készül az EU a WhatsApp ellen a mesterséges intelligencia miatt

Élesedik a verseny, új AI-chippel támad az Amazon

Kiderült, melyik két részvényt venné Elon Musk

Súlyos veszélyt jelenthet a ChatGPT: káros mentális téveszmékben erősíti meg a felhasználókat egy kísérlet szerint

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Vasárnap

Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Ébresztőt trombitáltak Európa fülébe: be kell látni, hogy Amerika már soha nem lesz a régi
Trump a frászt hozta Európára, lépett Zelenszkij a béketervvel kapcsolatban - Háborús híreink kedden
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility