Titokban használta YouTube-videóinkat a Google a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez?

A brüsszeli testület azt vizsgálja, hogy a Google megsértette-e az uniós versenyszabályokat,

amikor webes kiadók tartalmait, valamint a YouTube-ra feltöltött videókat mesterséges intelligenciával kapcsolatos célokra hasznosította.

A mesterséges intelligencia figyelemre méltó innovációt és számos előnyt hoz az európai polgárok és vállalkozások számára, de ez a fejlődés nem mehet társadalmaink alapelveinek rovására

– mondta Teresa Ribera, az EU versenypolitikáért felelős biztosa.

A Bizottság azt is vizsgálja, hogy a Google alkalmazott-e tisztességtelen feltételeket a kiadókkal és tartalomgyártókkal szemben, illetve ezzel párhuzamosan hátrányos helyzetbe hozta-e a rivális mesterségesintelligencia-fejlesztőket.

A Google egyelőre nem reagált a megkeresésre a CNBC-nek.

