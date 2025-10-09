  • Megjelenítés
Szélsőségek között rángatják a forintot
Szélsőségek között rángatják a forintot

A forintot reggel a dollárral szemben 337–338, míg az euróval szemben 391–392 forint között jegyezték, aztán délelőtt egy gyors gyengüléssel felszúrt az árfolyam, ahonnan ugyanolyan gyorsan vissza is korrigált. A nemzetközi piacokat közben kedvezőtlen német külkereskedelmi adatok befolyásolják, miután az export augusztusban 0,5%-kal esett vissza az előző hónaphoz képest, elmaradva az elemzői várakozásoktól. Az Egyesült Államokban eközben újabb politikai bizonytalanság borzolja a kedélyeket: a republikánusok által beterjesztett törvényjavaslat, amely az állami finanszírozás fenntartását és a kormány leállásának elkerülését szolgálta volna, nem kapta meg a szenátus jóváhagyását. A befektetők mindeközben Jerome Powell, a Fed elnökének mai beszédétől várnak iránymutatást a monetáris kilátásokról. A forintra pedig már kihathat, hogy holnap az S&P kiadja friss hitelminősítését, ami megindíthatja a spekulációkat is a piacokon.
Újra pattant az árfolyam

A gyors korrekció után most hasonló ütemű gyengülés indult: az euró a 390,5-ös szintről egészen a 391,4-es nyitó szintig pattant fel kevesebb mint egy óra alatt. Igazán hír nem látszik a piaci folyamatok.

A dollár esetében a 336 körüli sávból jött vissza a váltás a 337-es szintig.

Visszahúzták a forintot

A délelőtti látványos gyengülés olyan gyorsan el is múlt, amilyen gyorsan történt: az euróval szemben már 390,9-nél jár az árfolyam, vagyis a nyitó szint alá tudott erősödni.

A dollár esetében is ugyanez a kép: 338,4-ről egy gyors irányváltással egészen 336,45-ig jött le a váltás.

Megállt a forintgyengülés

Egyelőre nem csúszott lejjebb a forintárfolyam: az euróval szemben ugyan egészen 392,9-ig ment fel, majd onnan 392,5-ig korrigált vissza.

A dollár esetében nem volt még érdemi visszakorrekció: a kurzus 338,2-nél jár, közel a 338,4-es napi mélyponthoz.

A jen is fontos szint küszöbén

A dollár–jen árfolyam február óta nem látott szintre emelkedett, és a 153-as szint áttörését fenyegeti, miután a japán kormányzó Liberális Demokrata Párt vezetőválasztása utáni hét eleji réssel kezdődő erősödés már hat egymást követő napja tart.

Ahogy az árfolyam a 155-ös szinthez közelít, várható, hogy a tokiói hatóságok legalább verbális beavatkozással próbálják megfékezni a további gyengülést, mivel az új miniszterelnök, Takaichi nem engedheti meg magának, hogy kormányzása elején máris a gyenge jen miatti közfelháborodással szembesüljön.

Új adatokat árult el az Otthon Startról Gulyás Gergely

Délelőtt fél tíztől Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Az eseményen szokás szerint a kormány legfrissebb döntéseit ismertetik majd, akár gazdaságilag lényeges kérdések is terítékre kerülhetnek.

Tovább a cikkhez
Új adatokat árult el az Otthon Startról Gulyás Gergely
Látványosabb felszúrás az árfolyamban

Az euróhoz képest az árfolyam gyorsan 392 fölé szökött fel, nem sokkal a kormányinfó előtt. Egyelőre nem ismertek a kabinet várható bejelentései, de azután, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is a kamatcsökkentés szükségességéről beszélt, a piacok várhatnak valamilyen új jelzést a kormánytól. Emellett már feltűnt a horizonton az S&P hitelminősítése, ami már a spekulánsokat is megmozgathatja a péntek éjszakai ítélethirdetés előtt.

A dollárhoz képest még látványosabb, másfél egységnyi gyengülésben áll a magyar deviza: most egy zöldhasú már 338 forintba kerül.

Gyengülni kezdett a forint

A forint csütörtök reggel gyengülni kezdett a dollárral szemben, az árfolyam átvitte a 337-es szintet, pedig korábban még úgy tűnt, hogy erősödni tud.

Nagyon rossz adat érkezett Németországból - nem ezt várták

A német export augusztusban 0,5%-kal csökkent az előző hónaphoz képest, ami elmaradt az elemzői várakozásoktól.

Tovább a cikkhez
Nagyon rossz adat érkezett Németországból - nem ezt várták
Szünetet tart a dollár erősödése

A dollár árfolyama csütörtökön szünetet tart az erősödésben, miután a hét korábbi részében közel egy éve nem látott teljesítményt nyújtott. Az amerikai fizetőeszköz erősödését elsősorban a gyenge jen támogatta, amely Japán kormánypártjának vezetőváltása miatt került nehéz helyzetbe, miután a konzervatív Szanae Takaicsit választották a Liberális Demokrata Párt élére.

Ez felerősítette a várakozásokat a nagymértékű költekezés és a laza monetáris politika visszatérésével kapcsolatban.

A jen legutóbb 152,55-ön állt a dollárral szemben, miután előző éjszaka nyolchónapos mélypontra, 153-as szintre süllyedt. A japán valuta a hét során több mint 3%-ot veszített értékéből, ami 2024 szeptembere óta a legrosszabb teljesítménye.

Az euró szintén nyomás alatt maradt

Ennek oka Franciaország mélyülő politikai válsága, amely Sébastien Lecornu miniszterelnök és kormányának váratlan lemondását követte. Emmanuel Macron elnök irodája szerint 48 órán belül új kormányfőt neveznek ki. Az euró legutóbb 0,13%-kal erősödött 1,1644 dolláros árfolyamon, megszakítva háromnapos veszteségsorozatát, bár a hét egészét tekintve még mindig több mint 0,8%-os csökkenést mutat.

Az új-zélandi dollár hat hónapos mélypontja közelében maradt, miután az új-zélandi jegybank 50 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot, jelezve a gazdaság gyenge állapota miatti aggodalmakat.

Képes lesz talpra állni a forint?

A szerdai kereskedésben a forint kezdetben magára talált, miután kedden a jegybanki és kormányzati üzengetések hatására jelentős esést szenvedett el. A nap második felében azonban a dollár globális erősödése ismét keresztbe tett a magyar devizának. A tegnapi devizapiaci tudósítást itt tudod elolvasni.

Csütörtök reggel az euró árfolyama 391 forint körül indult.

A dollár 335,9 forintot ért, ami 0,8 forintos forinterősödést jelent az előző naphoz képest.

Közben az Egyesült Államokban a republikánusok által benyújtott törvényjavaslat, amely az állami finanszírozás fenntartását és a kormány leállásának elkerülését célozta, nem kapta meg a szükséges támogatást a szenátusban.

Kapcsolódó cikkünk

Megbukott a terv: folytatódik a kormányzati káosz az Egyesült Államokban

A mai napon Németországból export- és importadatok érkeznek, az Egyesült Államokban pedig

Jerome Powell, a Fed elnöke tart beszédet.

Szavait a befektetők különösen figyelik, miután az ADP-féle foglalkoztatottsági mutató negatív tartományba csúszott, ami megerősítette a félelmeket, hogy az amerikai munkaerőpiac a vártnál gyorsabban gyengülhet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Túl erősre sikerült a forint légvédelme? Miért baj, ha mindenki a magyar deviza mellett áll?

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint túl magas a magyar reálkamat, ezért eljött az ideje a kamatcsökkentésnek. Világviszonylatban a középmezőnyben van Magyarország ebben a mutatóban, de ha szigorúbban a régióra koncentrálunk, akkor az látszik, hogy a visszatekintő adatok alapján nincs komoly mozgástér a lazításra. De akkor miért szorgalmaz kamatvágást a kormány? Túl nagyra fújódott a „forint-lufi” és félnek az esetleges kidurranásáról?

Tovább a cikkhez
Túl erősre sikerült a forint légvédelme? Miért baj, ha mindenki a magyar deviza mellett áll?

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

