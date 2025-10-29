  • Megjelenítés
Hatalmas csúcsokat ostromol a forint – maradt még benne szufla?
Deviza

Hatalmas csúcsokat ostromol a forint – maradt még benne szufla?

Portfolio
Háromhetes csúcson járt kedden a forint az euróval szemben, innen csak egy kis lökés kellene még a magyar devizának, hogy új másfél éves rekordot döntsön. Amennyiben marad a kedvező nemzetközi hangulat, akkor ma akár azt is megostromolhatja a magyar deviza.

Szerda reggel 388,26-nál járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre megegyezik a kedd esti árfolyammal. Tegnap a magyar deviza 388 alatt is járt, ami új háromhetes csúcsot jelentett számára. Ráadásul innen csak

egy hajszálra van az október elején felállított 387,55-ös árfolyam, ami másfél éves csúcsot jelentett a forint szempontjából.

Mivel egyelőre magyar specifikus tényező nem hat az árfolyamra, ezért elsősorban a nemzetközi hangulatra hagyatkozhatunk. Ha ma is fennmarad a nyugodt piaci környezet, akkor nekifuthat az új csúcsoknak a magyar deviza. Ha ma nem sikerül az áttörés, akkor csütörtök reggel a GDP-adat függvényében mozdulhat a forint is. A Portfolio által megkérdezett elemzők szerint a harmadik negyedévben is stagnálhatott a magyar gazdaság, vagyis tovább várat magára a régóta vágyott repülőrajt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A nemzetközi devizapiacon is viszonylag nyugodt a hangulat, az euró-dollár 1,1635 körül jár, ami egyelőre minimális dollárerősödést jelent tegnaphoz képest. A befektetők a Fed ma esti kamatdöntésére figyelnek, az általános vélekedés szerint újabb 25 bázispontos kamatcsökkentés jön a tengerentúlon. A forint jelenleg 333,7-nél jár a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
thaibaht200206
Deviza
Megpiszkálhatták a devizaárfolyamokat, tagad a pénzügyminiszter
Pénzcentrum
Örökre vége lehet a hagyományos iskolai modellnek: tanórára, osztályokra, tanteremre sincs szükség?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility