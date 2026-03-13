Forint: megérkezett az éles fordulat

A forint várható kilátásáról is szó lesz következő befektetői klubunkon, ide kattintva lehet regisztrálni.
Erősödik a forint
A 394-es napon belüli leggyengébb szintjétől komolyabb mértékben eltávolodott délelőtt a forint. Az euróval szembeni árfolyama a 392-es szint alatt is járt.
A dollárral szemben a forint árfolyama a 342-es szintet vette célba.
Mindehhez az kellett, hogy a dollár erősödése megálljon a 9 órás piacnyitást követően nem sokkal.
Fordulni próbál a forint árfolyama
A reggeli intenzív gyengülési hullámban korrekcióhoz érkezett a forint euróval szembeni árfolyama. Ennek nyomán az EUR/HUF jegyzések a 392,50-es szintig süllyedtek.
A forintot most is jobban bántják
Ahogyan azt megszokhattuk, negatív befektetői környezetben a forint élesebben reagál, így van ez pénteken is. A dollár erősödése ugyanis általánosságban nem kedvez a feltörekvő devizáknak, azonban például a forint a lengyel zlotyval szemben is gyengül.
Brutális erőben a dollár
A befektetők péntek reggel óta a biztonságos menedéket keresik az iráni háborús fejlemények és az olajpiaci para miatt. Ennek fényében nem meglepő, hogy az amerikai dollár szárnyal.
A dollár így új lokális csúcsra ment, tavaly nyár óta nem volt ennyire erős az euró ellenében.
A dollár ereje a japán jennel szemben is látványos. Az USD/JPY árfolyama már a 160-as szintnél jár, 2024 júliusa óta nem látott szinteken.
Rövid ideig tartott a fordulat, megint gyengül a forint
Az elmúlt percekben már a 394-es szint fölé tolták az euróval szembeni forintjegyzéseket.
Mindez egyértelműen a nemzetközi befektetői hangulat romlásával magyarázható.
Itt a fordulat
Az elmúlt fél órában inkább erősödött a forint, így elvátolodott a 394-hez közeli szintektől.
Esik a rubel is
Az orosz rubel január 9. óta először gyengült 80 fölé az amerikai dollárral szemben a magasabb globális olajár és az Oroszországgal szembeni amerikai energiaszankciók enyhítése ellenére.
393 felett is járt az árfolyam
Az euróval szembeni forintárfolyam a 393-as szint fölé is benézett, egészen a 393,80-as szintig húzták. Bő 2 egységet gyengült a forint reggel óta.
393 felé vette az irányt a forint
Nem enhyül a forintra nehezedő nyomás és tovább emelkedik az euróval szembeni árfolyam a kora reggeli órákban, már a 392,60-as szintnél járnak a jegyzések.
Délután jönnek az izgalmak
A hét egyik legfontosabb publikációja ma délután 13:30-kor érkezik az Egyesült Államokból: a személyi kiadások statisztikája és az úgynevezett PCE infláció. Ez a Federal Reserve által leginkább figyelt inflációs mutató, ezért a monetáris politika szempontjából kiemelt jelentőségű.
Ennyire erős megint a dollár
A dollár erősödése természetesen lecsapódik a forinttal szemben is. Az USD/HUF kurzusa már a 341-es szint felett jár, az elmút napokban látványosan kezdi visszaadni a forint a hétfői fordulatban összeszedett erejét.
Rákapcsolt a dollár és ez nagyon nem jó hír a forintnak
Az EUR/USD árfolyama az 1,1490-es szint alatt jár már péntek kora reggel, ami 2025 novembere óta a legerősebb szintje a dollárnak.
A nemzetközi befektetői hangulat továbbra sem kedvező, a befektetők elhúzódó háborúra számítanak, az olaj árfolyama nem csillapodik:
Mindezek fényében nem is meglepő fejlemény, hogy a forint gyengült az elmúlt órákban. Hajnali 3-kor még a 391-es szint felé próbálkozott erősödni, mostanra viszont
az euróval szembeni jegyzések a 392-es szint fölé emelkedtek ismét.
