Forint: megérkezett az éles fordulat

A 394-es napon belüli leggyengébb szintjétől komolyabb mértékben eltávolodott délelőtt a forint. Az euróval szembeni árfolyama a 392-es szint alatt is járt.

A dollárral szemben a forint árfolyama a 342-es szintet vette célba.

Mindehhez az kellett, hogy a dollár erősödése megálljon a 9 órás piacnyitást követően nem sokkal.