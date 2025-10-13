Iránytű a bizonytalanság útvesztőjében – Ezek a finanszírozási megoldások állíthatják növekedési pályára a hazai KKV-kat

„Fortis Fortuna Aduivat”, azaz bátraké a szerencse − tartja a latin mondás. Márpedig a jelenlegi bizonytalanság övezte gazdasági helyzetben nem kevés eltökéltségre és bizony némi kockázatvállalásra is szüksége van minden vállalkozónak, hogy ne csak túléljen, hanem meg tudja alapozni hosszú távú fejlődését.

A Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum ebben igyekszik segítségükre lenni, mégpedig az aktuális gazdasági és pénzügyi helyzetkép és összefüggések bemutatásával, miközben számba veszi a rendelkezésre álló lehetőségeket.

A program mindjárt az elején a kkv-szektor helyzetére, valamint a támogatási és forrásszerzési lehetőségekre fókuszál. Ebben a szekcióban hallhatjuk Suppan Gergelyt, a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetés makrogazdasági megalapozásáért felelős helyettes államtitkárát, aki a kormányzati intézkedésekről és célokról tart előadást.

A jól bejáratott Széchenyi Kártya Program kínálta aktuális termékpaletta és az MFB nulla százalékos ajánlatának bemutatásán túl különösen érdekesnek ígérkezik a vállalati szférát unikális tőkefinanszírozási megoldással helyzetbe hozni kívánó Demján Sándor Tőkeprogramról szóló kerekasztal-beszélgetés, mégpedig az alábbi résztvevőkkel:

A munkaerőpiaci kihívások továbbra is valósak

A győr-soproni régió számos nagyvállalatnak ad otthont, így többek között soproni sörgyára révén az alapításának 130. évfordulóját ünneplő HEINEKEN Hungária is ide kötődik. A számos helyi beszállítóval szoros kapcsolatot ápoló cég hosszú távra tervez, azonban versenytársaihoz hasonlóan kénytelen szembe nézni a mindennapok kihívásaival.

Ahogy Turóczy Zoltán, a HEINEKEN Hungária gyárigazgatója fogalmaz, minden olyan gazdasági tényező, amely csökkenti a kiszámíthatóságot – mint például az átlagos infláció, a megnövekedett termelési költségek, a nyersanyagok, az energia és a logisztika árainak emelkedése, valamint a fogyasztói trendek változása – hatással van a termelésre és a fogyasztásra.

„Ezzel minden hazai és globális vállalat szembe kell, hogy nézzen, ami viszont kivételes nehézséget jelent a nyugat-magyarországi munkáltatók számára, azok a munkaerőpiaci kihívások.

Azok a kezdeményezések, amelyek a munkaerőpiac stabilizációját célozzák, nagyban hozzájárulnak a kiszámíthatóbb, tervezhetőbb, ezáltal eredményesebb működéshez

– emelte ki a szakember a Portfolio-nak.

Ez kell a beruházási fordulathoz

A munkaerő kérdése valóban különösen érzékeny téma a nyugat-magyarországi régióban Ausztria elszívó hatása miatt. Ezen túl a hitelezés is érdekes, hiszen annak intenzitása sokat elárul az üzleti klímáról, egyben pedig előrevetíti a közeljövő kilátásait.

Ahogy Pókos Gergely, az OTP Bank Zöld Program Igazgatóságának ügyvezető igazgatója rámutat, a beruházási fordulathoz különösen a jelenlegi kamatkörnyezetben kulcsfontosságúak a vállalkozások számára elérhető kedvezményes hitelek és garanciaprogramok. A Széchenyi Kártya Program termékei eddig is vezető terméknek számítottak az OTP Banknál, a hitelintézet részesedése a programból eléri a 43%-ot. Most pedig október 6-tól már minden hazai kkv számára elérhető a 3 százalékos fix kamatú Széchenyi-hitel, amely hét konstrukciónál került bevezetésre.

A nyugat-magyarországi vállalati hitelpiac mindazonáltal az OTP Bank statisztikái szerint a 2024. július-2025. július közötti időszakban az országos átlagnak megfelelő 3-4% körüli mértékben bővült.

A piaci kamatokhoz képest lényegesen kedvezőbb árazással nyújtott termékek jelenléte pozitív hatást fog gyakorolni a vállalkozások döntéseire, nagyobb arányban fognak hitelt felvenni likviditási célokra, beruházásokra és fejlesztésre

– mutatott rá Pókos Gergely a Portfolio számára, miközben kiemelte a belső kereslet beruházásokra gyakorolt hatásának fontosságát is. „Habár a foglalkoztatottság magas szinten van, a lakossági fogyasztás aránya a GDP-n belül csökkent. Ennek oka, hogy a lakosság jelentős része nem rendelkezik elég vásárlóerővel.”

A kapcsolódó kerekasztal-beszélgetésben Túróczy Zoltánhoz és Pókos Gergelyhez két további szakember csatlakozik Nagy Attila, az Intersnack gyárvezetője és Szakács Eszter, a VELUX Magyarország ügyvezető igazgatója személyében, hogy nagyvállalati és banki szemszögből részletesen megvitassák a helyi gazdasági szereplők legégetőbb kérdéseit Szilágyi Péter, a Coface kockázatkezelési vezetőjének moderálása mellett.

Mindez csak ízelítő azonban a délelőtti programból, a nap folyamán részletesen lesz még szó vállalkozásfejlesztésről, valamint körbe járjuk a makrogazdasági aktualitásokat csakúgy, mint és a gazdasági aktuális kilátásait.

További fókuszpontjaink:

Hogyan néz ki a magyar gazdaság pályája a következő időszakban , hogyan alakulhat a forint árfolyama és milyen inflációs kilátásokkal tervezhetünk?

, hogyan alakulhat a forint árfolyama és milyen inflációs kilátásokkal tervezhetünk? Hogyan lehet áthidalni a térségi béremelkedésből, költségnövekedésből adódó kihívásokat és hogyan érdemes ezzel együtt a vállalatok működési hatékonyságának javítására fókuszálni?

és hogyan érdemes ezzel együtt a vállalatok működési hatékonyságának javítására fókuszálni? Milyen módon tudnak ebben segíteni az elérhető vagyonkezelési módok, finanszírozási források, kormányzati támogatási és vállalkozásfejlesztési lehetőségek, az energiabeszerzési módszerek és a digitalizáció növelése?

Tudja meg mindezt első kézből, vezető szakértők tolmácsolásában! Ne hagyja ki ezt a kivételes lehetőséget a nyugat-magyarországi régió gazdasági életének megismerésére és értékes kapcsolatok kiépítésére! Regisztráljon most a Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórumra!

Címlapkép forrása: Portfolio