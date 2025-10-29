Mely diszruptív erők formálják a legmarkánsabban a HR világát? − Kiderül a szakma csúcsrendezvényén!

A mai munkaerőpiac dinamikus változásai teljesen új megközelítést követelnek a vállalatvezetőktől és HR-szakemberektől egyaránt. A konferencia központi témája az a forradalom, amely jelenleg zajlik a humánerőforrás-menedzsment területén, és amely egyre inkább összefonódik a szektor gyors ütemű evolúciójával.

A résztvevők naprakész tudást szerezhetnek a legfontosabb HR-folyamatok újratervezéséről, legyen szó toborzásról, onboardingról, munkaerő-megtartásról vagy éppen a tehetséggondozásról.

Befogni a vitorlánkba a technológia erejét

A konferencián különös hangsúlyt kap a digitális transzformáció HR-világára gyakorolt hatása, ezen belül is különösen a mesterséges intelligencia térnyerése. Az esemény három tematikus szekcióban tárja fel,

hogyan alakítják át ezek az új technológiák a hagyományos HR-gyakorlatokat,

milyen lehetőségeket és kihívásokat hoznak magukkal, és

hogyan készülhetnek fel a vállalatok ezekre a változásokra.

A rendezvény nem csupán elméleti tudást kínál, hanem gyakorlati megoldásokat is bemutat a munkaszervezés hatékonyságának növelésére, a munkáltatói márka fejlesztésére, valamint a belső és külső kommunikáció optimalizálására.

Kiemelt figyelmet kap a wellbeing és a longevity témaköre is, hiszen a fenntartható teljesítmény alapja az emberek jólléte és elköteleződése.

Ízelítő a legfontosabb témákból

A munkaerőpiac aktuális kérdései, kihívásai, és a lehetséges válaszok

Makro perspektíva: mi történik magyar munkaerőpiacon?

Megérkezett az AI - Minden, amit ma tudunk, és amit holnap tudnunk kell a jövő HR-megoldásairól

- Minden, amit ma tudunk, és amit holnap tudnunk kell a jövő HR-megoldásairól HR stratégia a szervezetfejlesztés és a HR költség-tervezés szempontjából: egyensúlyteremtés a munkaerő-állomány, illetve a bérek-juttatások tekintetében

tekintetében Milyen gyakorlatok, technológiák segíthetik a hatékony munkaszervezést? Home office, rugalmas munkaidő (munkaidőkeret), csoportmunka, mobil munkavégzés, stb.

A hatékonyságnövelés és munkaszervezés hatása a HR költségekre

(Munkahelyi) longevity - Mentális és fizikai egészség ereje a kiégés ellen, a kiegyensúlyozott munkavállalók megtartásáért

A leghatékonyabb toborzási trendek és stratégiák . Mindent átír(t) a digitális transzformáció a fejvadászatban?

. Mindent átír(t) a digitális transzformáció a fejvadászatban? Hogyan lehet a wellbeing vállalati stratégia ? Élményteremtés a toborzástól a kilépésig – Lehetőségek és megoldások egy élményszerű employee journey kialakítására

? Élményteremtés a toborzástól a kilépésig – Lehetőségek és megoldások egy élményszerű employee journey kialakítására Bértranszparencia a gyakorlatban - Hogyan készülhetnek a vállalatok?

A szektor legkiválóbb szakemberei egy helyen

A konferencián többek között az alábbi elismert szakemberek osztják meg tapasztalataikat:

Címlapkép forrása: Portfolio