Mely diszruptív erők formálják a legmarkánsabban a HR világát? − Kiderül a szakma csúcsrendezvényén!

A mai munkaerőpiac dinamikus változásai teljesen új megközelítést követelnek a vállalatvezetőktől és HR-szakemberektől egyaránt. A konferencia központi témája az a forradalom, amely jelenleg zajlik a humánerőforrás-menedzsment területén, és amely egyre inkább összefonódik a szektor gyors ütemű evolúciójával.
A résztvevők naprakész tudást szerezhetnek a legfontosabb HR-folyamatok újratervezéséről, legyen szó toborzásról, onboardingról, munkaerő-megtartásról vagy éppen a tehetséggondozásról.
Befogni a vitorlánkba a technológia erejét
A konferencián különös hangsúlyt kap a digitális transzformáció HR-világára gyakorolt hatása, ezen belül is különösen a mesterséges intelligencia térnyerése. Az esemény három tematikus szekcióban tárja fel,
- hogyan alakítják át ezek az új technológiák a hagyományos HR-gyakorlatokat,
- milyen lehetőségeket és kihívásokat hoznak magukkal, és
- hogyan készülhetnek fel a vállalatok ezekre a változásokra.
A rendezvény nem csupán elméleti tudást kínál, hanem gyakorlati megoldásokat is bemutat a munkaszervezés hatékonyságának növelésére, a munkáltatói márka fejlesztésére, valamint a belső és külső kommunikáció optimalizálására.
Kiemelt figyelmet kap a wellbeing és a longevity témaköre is, hiszen a fenntartható teljesítmény alapja az emberek jólléte és elköteleződése.
Ízelítő a legfontosabb témákból
- A munkaerőpiac aktuális kérdései, kihívásai, és a lehetséges válaszok
- Makro perspektíva: mi történik magyar munkaerőpiacon?
- Megérkezett az AI - Minden, amit ma tudunk, és amit holnap tudnunk kell a jövő HR-megoldásairól
- HR stratégia a szervezetfejlesztés és a HR költség-tervezés szempontjából: egyensúlyteremtés a munkaerő-állomány, illetve a bérek-juttatások tekintetében
- Milyen gyakorlatok, technológiák segíthetik a hatékony munkaszervezést? Home office, rugalmas munkaidő (munkaidőkeret), csoportmunka, mobil munkavégzés, stb.
- A hatékonyságnövelés és munkaszervezés hatása a HR költségekre
- (Munkahelyi) longevity - Mentális és fizikai egészség ereje a kiégés ellen, a kiegyensúlyozott munkavállalók megtartásáért
- A leghatékonyabb toborzási trendek és stratégiák. Mindent átír(t) a digitális transzformáció a fejvadászatban?
- Hogyan lehet a wellbeing vállalati stratégia? Élményteremtés a toborzástól a kilépésig – Lehetőségek és megoldások egy élményszerű employee journey kialakítására
- Bértranszparencia a gyakorlatban - Hogyan készülhetnek a vállalatok?
A szektor legkiválóbb szakemberei egy helyen
A konferencián többek között az alábbi elismert szakemberek osztják meg tapasztalataikat:
- Tóth Ágnes , vezérigazgató, Prohuman
- Göndöcs Viktor, stratégiai vezérigazgató-helyettes, Prohuman
- Erdei Katalin , emberierőforrás-igazgató, Richter Gedeon Nyrt.
- Tóth Zsuzsa , Chief People Officer, Magyar Telekom
- Kántor Gyöngyi , HR igazgató, Master Good cégcsoport
- Nagy-Józsa Dorka, CEO, Y2Y Ltd.
- Óváry-Papp Nóra , vezető ügyvéd, oktató, Baker McKenzie, ELTE-ÁJK, munkajogi tanszék
- Horváth Ádám , Executive Partner, EdTech Magyarország
- Vertán György , alapító tulajdonos, vezérigazgató, Tigra
- Szalai-Huszár Enikő
- Illés Kata , társalapító, AI architect, Indivizo
- Laduver Péter , társalapító, TudásHíd alapítvány
- Budai József , ügyvezető igazgató, OTP Pénztárak
- Buru Marcell , sales executive, Staff House
- Markó Tibor , marketing igazgató, Staff House
- Toldy Anna , elnök, vállalati wellbeing szakember, Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület, Work for Humans
- Dénes Fruzsina , partner, CEO, 5P Consulting Magyarország
Címlapkép forrása: Portfolio
