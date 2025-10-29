  • Megjelenítés
Mely diszruptív erők formálják a legmarkánsabban a HR világát? − Kiderül a szakma csúcsrendezvényén!
Gazdaság

Mely diszruptív erők formálják a legmarkánsabban a HR világát? − Kiderül a szakma csúcsrendezvényén!

Portfolio
Aki előre tervez, már régen beírta a naptárába a 2025. november 26-i dátumot: ekkor jön ugyanis a magyar munkaerőpiac egyik legjelentősebb szakmai eseménye, a HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum konferencia, amely ismét összehozza az ország legkiválóbb HR-szakembereit, vezetőit és a szektor meghatározó szereplőit. Itt tekintheti meg a részletes programot és az előadók teljes listáját.

A mai munkaerőpiac dinamikus változásai teljesen új megközelítést követelnek a vállalatvezetőktől és HR-szakemberektől egyaránt. A konferencia központi témája az a forradalom, amely jelenleg zajlik a humánerőforrás-menedzsment területén, és amely egyre inkább összefonódik a szektor gyors ütemű evolúciójával.

A résztvevők naprakész tudást szerezhetnek a legfontosabb HR-folyamatok újratervezéséről, legyen szó toborzásról, onboardingról, munkaerő-megtartásról vagy éppen a tehetséggondozásról.

HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Minden, ami HR egy helyen vezető szakértők tolmácsolásában. Regisztráljon az utolsó helyekért!
Információ és jelentkezés

Befogni a vitorlánkba a technológia erejét

A konferencián különös hangsúlyt kap a digitális transzformáció HR-világára gyakorolt hatása, ezen belül is különösen a mesterséges intelligencia térnyerése. Az esemény három tematikus szekcióban tárja fel,

  • hogyan alakítják át ezek az új technológiák a hagyományos HR-gyakorlatokat,
  • milyen lehetőségeket és kihívásokat hoznak magukkal, és
  • hogyan készülhetnek fel a vállalatok ezekre a változásokra.

A rendezvény nem csupán elméleti tudást kínál, hanem gyakorlati megoldásokat is bemutat a munkaszervezés hatékonyságának növelésére, a munkáltatói márka fejlesztésére, valamint a belső és külső kommunikáció optimalizálására.

Kiemelt figyelmet kap a wellbeing és a longevity témaköre is, hiszen a fenntartható teljesítmény alapja az emberek jólléte és elköteleződése.

Ízelítő a legfontosabb témákból

  • A munkaerőpiac aktuális kérdései, kihívásai, és a lehetséges válaszok
  • Makro perspektíva: mi történik magyar munkaerőpiacon?
  • Megérkezett az AI - Minden, amit ma tudunk, és amit holnap tudnunk kell a jövő HR-megoldásairól
  • HR stratégia a szervezetfejlesztés és a HR költség-tervezés szempontjából: egyensúlyteremtés a munkaerő-állomány, illetve a bérek-juttatások tekintetében
  • Milyen gyakorlatok, technológiák segíthetik a hatékony munkaszervezést? Home office, rugalmas munkaidő (munkaidőkeret), csoportmunka, mobil munkavégzés, stb.
  • A hatékonyságnövelés és munkaszervezés hatása a HR költségekre
  • (Munkahelyi) longevity - Mentális és fizikai egészség ereje a kiégés ellen, a kiegyensúlyozott munkavállalók megtartásáért
  • A leghatékonyabb toborzási trendek és stratégiák. Mindent átír(t) a digitális transzformáció a fejvadászatban?
  • Hogyan lehet a wellbeing vállalati stratégia? Élményteremtés a toborzástól a kilépésig – Lehetőségek és megoldások egy élményszerű employee journey kialakítására
  • Bértranszparencia a gyakorlatban - Hogyan készülhetnek a vállalatok?

A szektor legkiválóbb szakemberei egy helyen

A konferencián többek között az alábbi elismert szakemberek osztják meg tapasztalataikat:

HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Második alkalommal jön a HR (R)evolution konferencia, a munkaerőpiaccal és a meghatározó HR-trendekkel foglalkozó eseményünk november 26-án. Hatékonyságnövelés, fehér galléros külföldi munkavállalók, AI és a legfontosabb HR-folyamatokat érintő változások. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
DSO-áram-áramellátás-áramszolgáltatás-energetika-energiaipar-infrastruktúra-vezeték-villamosenergia-termelés-villany
Gazdaság
Új korszak az európai árampiacon - egy változtatás, ami mindent felforgat
Pénzcentrum
Minden második magyarnak van ilyen gyorskölcsöne: nem a bank adja, sokan vissza sem fizetik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility