"Nem lesz Armageddon az ingatlanpiacon, de azért nem holnap jön a kilábalás"

Milyen Magyarország makropályája?

Ellátási zavarokkal, energiaár-emelkedéssel, túlstimulálással néztünk szembe az elmúlt időszakban. A gyors egyensúlyromlás után viszont gyors javulás következett, illetve az utolsó három hónapban már az inflációs környezet is jobbra fordult. Az egy éve tartó recesszió viszont elég kiábrándító képet mutat - mondta el Madár István, a Portfolio vezető elemzője, majd a kihívásokról beszélt:

költségvetés, mint a fiskális alkoholizmus: az állami költségvetésben megkezdődött a kiigazítás, de csekély eredménnyel.

a növekedés újraindítása: munkaerőhiány, uniós forráshiánnyal is meg kell küzdeni. A magas beruházási ráta nem hozta meg a megfelelő hatást.

infláció: 2024-ben láthatjuk majd tisztán az inflációs képet, és nem biztos, hogy az árstabilitási és a növekedési célok időben szét tudnak válni.

stabilitás: egy leminősítési hullámmal "bóvli" kategóriába kerülhetünk

harapófogóban a forint

"A recessziók tartós veszteséget jelentenek, ezért gyors növekedésre lenne szükség. Az ingatlanpiacon tartós probléma az állami megrendelések kiesése, amit az uniós források akadályoznak, és a várakozások alapján teljes forrásfelszabadulás nem is lesz a közeljövőben" - mondta el előadásában Madár István.

Kép forrása :Stiller Ákos/Portfolio

Makrokörkép: Kilátások, tényadatok, mozgástér és gazdasági koncepció - Mire készüljünk?

Bán Zoltán, a Net Média Zrt. (Portfolio Csoport) vezérigazgatója többek között a kilátásokról, a várakozásaikról kérdezte a makrokörképről szóló kerekasztal-beszélgetés résztvevőit. Milyen időtávon normalizálódhatnak a kamat-, és hozamszintek a gazdaságban?

Nehéz lesz a jövő év, és az EU-s pénzek fogják eldönteni a folytatást. Egyre jobban kételkedünk abban, hogy lesz egy komoly felpattanás. A gazdaságpolitikai is kezdi látni, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a jövő évre minden helyre jön.

- mondta el Tardos Gergely, igazgató, OTP Bank, Elemzési Központ. Hozzátette, hogy 10 éves ralin vagyunk túl az ingatlanpiacon, egy recessziós környezetbe csúsztunk bele, óvatosnak kell most lenni. Van mindig olyan terület, ahol érdemes fejleszteni, de egyelőre abban a fázisban vagyunk, amikor még vannak csőben fejlesztések, de az elvárt hozam nincs a tetején.

Azt várom, hogy a hosszú távú hozamszint a mostaninál nem lesz sokkal alacsonyabb.

- mondta el Tardos Gergely. Itthon az ingatlanpiaci hozamok realitása jelenleg 7,5% körül lehet, ez csökkenhet egy kis mértékben. A szakértő azt is hozzátette, hogy szerinte nem fog most mindenki ingatlanokért sorba állni, de vissza fog térni a kereslet. A piacok begyógyulnak, csak idő kérdése. A lakáspiacon a költségvetés alakulása is lényeges, ettől függnek ugyanis a támogatások. Amikor a hozamok csökkennek és a munkanélküliségi ráta nem növekszik, akkor egy lakáspiac gyorsan helyre tud állni.

Kép forrása: Stiller Ákos/Portfolio

Zsiday Viktor, portfóliókezelő, Hold Alapkezelő Zrt., Citadella Származtatott Befektetési Alap elmondta, hogy Magyarországon a korábbi növekedés egyik motorja az a folyamat volt, amikor a nyugat-európai és a magyarországi bérek között többszörös szakadék volt, szinte azonos humántőke minőség mellett, ami idevonzotta a nagy cégeket, és folyamatosan segítette a béremelkedést. Ez a konvergálás a munkabérek esetében határos, és nem feltétlenül lesz a jövőben ilyen látványos. A másik súlyos kérdés az EU-s tagság:

Bőven elég ha a befektetők nem hiszik el, hogy EU-s tagok leszünk, és nem jönnek ide, ezzel a gazdaságunk úgy lép ki az unióból, hogy az valójában még meg sem történt.

- mondta el Zsiday Viktor. A szakértő arról is beszámolt, hogy a következő években szűk munkaerőpiacra számít, ami viszonylag magas bérnövekedést vonhat maga után, illetve magasabb kamatszintek várhatók még az ingatlanpiacon. Jelenleg 7% körülire tehető az ingatlanpiaci hozamszint.

Madár István, vezető elemző, Portfolio, elmondta, hogy az EU-ban is van néhány kudarctörténet, nem triviális, hogy az eddigi uniós nagy húzóerő, ami eddig minket is húzott, most is minden hazai tényezőn keresztül becipelje a hátán Magyarországot.

Vannak azért tényezők, amik azt mutatják, hogy nem Armageddon lesz az ingatlanpiac számára, de azért nem holnap jön a kilábalás

- tette hozzá Madár István.

Címlapkép forrása: Akos Stiller via Portfolio